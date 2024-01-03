Причиной синдрома Дауна являются аномалии в одной из хромосом. У людей с синдромом Дауна присутствует дополнительная 21-я хромосома. Вместо 2-х этих хромосом у людей с синдромом Дауна есть 3. (Синдром Дауна также называется трисомией 21).

Примерно у 1 из 700 младенцев диагностируют синдром Дауна. Вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна выше, если: