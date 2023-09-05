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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смерть и умирание у детей

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Как смерть ребенка влияет на семью?

Утрата ребенка очень болезненное и тяжелое событие для семьи.

  • Скорбящим родителям может быть трудно удовлетворить потребности оставшихся в живых детей.

  • Иногда родители быстро рождают другого ребенка, чтобы «заменить» умершего. В этих ситуациях родители могут чрезмерно опекать нового ребенка или у них могут быть сложности с установлением привязанности к нему.

  • Может помочь консультация с психологом

  • В общине может быть группа поддержки для родителей, утративших ребенка

Как можно объяснить смерть члена семьи или любимого человека ребенку?

  • Давайте ребенку простые объяснения на том уровне, который они способны понять

  • Дети более старшего возраста могут быть способны понять больше, скажите им, что быть любопытным и задавать вопросы — это нормально

  • Нельзя говорить о смерти, как о сне, от которого невозможно проснуться, потому что дети могут начать бояться ложиться спать.

Если ваш ребенок становится очень грустным или замкнутым, прекращает принимать участие в разных мероприятиях или притворяется, обратитесь за помощью к консультанту.

Нужно ли ребенку посещать больного или умирающего человека в больнице?

Вы можете спросить у врача ребенка, следует ли ему разрешить посещать тяжелобольного или умирающего человека, будь то ребенка или взрослого. 

Нужно подготовить ребенка к визиту:

  • Объяснить им, что человек может выглядеть по-другому, но что это тот же человек

  • Подготовить ребенка к физическим изменениям, таким, как уменьшение или увеличение веса или выпадение волос

  • Подготовить ребенка к тому, что он может увидеть работающее медицинское оборудование

Нужно ли ребенку посещать похороны любимого человека?

Это решение — личное. Если ребенок посещает похороны, нужно, чтобы с ним находился кто-нибудь, кто может сконцентрироваться на нуждах ребенка и увести его, если он захочет.

Нужно сказать ребенку, что задавать вопросы о смерти и умирании — это нормально.

Дайте ребенку возможность помочь. Они могут:

  • Написать или нарисовать открытку

  • Собрать цветы

  • Обернуть подарок

  • Собрать еду, деньги или игрушки

Где можно найти более подробную информацию?

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.