Как смерть ребенка влияет на семью?
Утрата ребенка очень болезненное и тяжелое событие для семьи.
Скорбящим родителям может быть трудно удовлетворить потребности оставшихся в живых детей.
Иногда родители быстро рождают другого ребенка, чтобы «заменить» умершего. В этих ситуациях родители могут чрезмерно опекать нового ребенка или у них могут быть сложности с установлением привязанности к нему.
Может помочь консультация с психологом
В общине может быть группа поддержки для родителей, утративших ребенка
Как можно объяснить смерть члена семьи или любимого человека ребенку?
Давайте ребенку простые объяснения на том уровне, который они способны понять
Дети более старшего возраста могут быть способны понять больше, скажите им, что быть любопытным и задавать вопросы — это нормально
Нельзя говорить о смерти, как о сне, от которого невозможно проснуться, потому что дети могут начать бояться ложиться спать.
Если ваш ребенок становится очень грустным или замкнутым, прекращает принимать участие в разных мероприятиях или притворяется, обратитесь за помощью к консультанту.
Нужно ли ребенку посещать больного или умирающего человека в больнице?
Вы можете спросить у врача ребенка, следует ли ему разрешить посещать тяжелобольного или умирающего человека, будь то ребенка или взрослого.
Нужно подготовить ребенка к визиту:
Объяснить им, что человек может выглядеть по-другому, но что это тот же человек
Подготовить ребенка к физическим изменениям, таким, как уменьшение или увеличение веса или выпадение волос
Подготовить ребенка к тому, что он может увидеть работающее медицинское оборудование
Нужно ли ребенку посещать похороны любимого человека?
Это решение — личное. Если ребенок посещает похороны, нужно, чтобы с ним находился кто-нибудь, кто может сконцентрироваться на нуждах ребенка и увести его, если он захочет.
Нужно сказать ребенку, что задавать вопросы о смерти и умирании — это нормально.
Дайте ребенку возможность помочь. Они могут:
Написать или нарисовать открытку
Собрать цветы
Обернуть подарок
Собрать еду, деньги или игрушки