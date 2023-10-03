Что такое пупочная грыжа?
Грыжа — это отверстие или слабое место в мышцах. В некоторых случаях через это место выходят органы брюшной полости, чаще всего часть кишечника.
Пупок — это небольшое углубление в центре живота. Некоторые дети рождаются с небольшим отверстием в мышцах брюшной стенки возле пупка. Пупочная грыжа возникает тогда, когда часть кишечника ребенка выпячивается через это отверстие.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Какими симптомами проявляется пупочная грыжа?
Пупочные грыжи могут не вызывать симптомов.
Они приводят к образованию мягкой выпуклости. Выпячивание обычно присутствует постоянно или может появляться только при кашле или при натуживании во время дефекации. В некоторых случаях выпячивание отсутствует, но врач может прощупать отверстие в мышцах.
У младенцев пупочные грыжи встречаются очень часто.
Часто врачи ждут, пока они не проходят самостоятельно — обычно грыжи проходят ко времени достижения ребенком 5-летнего возраста.
Иногда пупочные грыжи приводят к развитию осложнений.
Какими осложнениями сопровождаются пупочные грыжи?
Изредка кишечник застревает (ущемляется) в отверстии, и врач не может вправить его назад. Может прекратиться кровоснабжение кишечника (состояние, называемое странгуляцией) — очень болезненное и опасное состояние.
Как врачи лечат пупочные грыжи у детей?
Пупочные грыжи обычно проходят сами по себе к 5-летнему возрасту. Если грыжа очень большая, врач до 2-летнего возраста проведет хирургическое вмешательство.
Ребенку будет необходимо хирургическое вмешательство для устранения грыжи, если:
она прерывает кровоснабжение кишечника;
грыжа не проходит сама по себе.