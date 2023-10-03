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Пупочная грыжа у детей

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что такое пупочная грыжа?

Грыжа — это отверстие или слабое место в мышцах. В некоторых случаях через это место выходят органы брюшной полости, чаще всего часть кишечника.

Пупок — это небольшое углубление в центре живота. Некоторые дети рождаются с небольшим отверстием в мышцах брюшной стенки возле пупка. Пупочная грыжа возникает тогда, когда часть кишечника ребенка выпячивается через это отверстие.

Какими симптомами проявляется пупочная грыжа?

Пупочные грыжи могут не вызывать симптомов.

Они приводят к образованию мягкой выпуклости. Выпячивание обычно присутствует постоянно или может появляться только при кашле или при натуживании во время дефекации. В некоторых случаях выпячивание отсутствует, но врач может прощупать отверстие в мышцах.

  • У младенцев пупочные грыжи встречаются очень часто.

  • Часто врачи ждут, пока они не проходят самостоятельно — обычно грыжи проходят ко времени достижения ребенком 5-летнего возраста.

  • Иногда пупочные грыжи приводят к развитию осложнений.

Какими осложнениями сопровождаются пупочные грыжи?

Изредка кишечник застревает (ущемляется) в отверстии, и врач не может вправить его назад. Может прекратиться кровоснабжение кишечника (состояние, называемое странгуляцией) — очень болезненное и опасное состояние.

Как врачи лечат пупочные грыжи у детей?

Пупочные грыжи обычно проходят сами по себе к 5-летнему возрасту. Если грыжа очень большая, врач до 2-летнего возраста проведет хирургическое вмешательство.

Ребенку будет необходимо хирургическое вмешательство для устранения грыжи, если:

  • она прерывает кровоснабжение кишечника;

  • грыжа не проходит сама по себе.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.