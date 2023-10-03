Грыжа — это отверстие или слабое место в мышцах. В некоторых случаях через это место выходят органы брюшной полости, чаще всего часть кишечника.

Пупок — это небольшое углубление в центре живота. Некоторые дети рождаются с небольшим отверстием в мышцах брюшной стенки возле пупка. Пупочная грыжа возникает тогда, когда часть кишечника ребенка выпячивается через это отверстие.