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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пилоростеноз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что такое пилоростеноз?

Привратник — это мышца, которая закрывает выход из желудка в кишечник и удерживает пищу в желудке. Пилоростеноз — это сужение привратника, которое частично или полностью препятствует прохождению пищи из желудка в кишечник ребенка.

  • Дети с пилоростенозом едят хорошо, но вскоре после приема пищи у них происходит сильная рвота

  • Пилоростеноз обычно развивается в возрасте от 1 до 2 месяцев

  • У детей может возникать обезвоживание (слишком малое количество жидкости в организме), и они не получают достаточного количества питательных веществ

  • Чтобы определить наличие пилоростеноза у ребенка врачи проводят ультразвуковое исследование

  • Врачи проводят хирургическое вмешательство, чтобы надрезать и ослабить утолщенную мышцу

Более высокий риск пилоростеноза присутствует у:

  • Мальчиков-первенцев

  • Детей, чьи матери во время беременности курили

  • Детей, которым назначали специфические антибиотики

  • Детей, члены семьи которых страдали этим заболеванием

Какими симптомами проявляется пилоростеноз?

Дети с пилоростенозом голодны, хорошо едят, а после еды у них возникает сильная рвота (рвота «фонтаном»). В отличие от детей, у которых рвота возникает в результате заболевания, дети с пилоростенозом после приступа рвоты сразу хотят есть и пить.

В некоторых случаях рвота бывает настолько обильной, что дети:

  • сбросить вес;

Обычно дети сохраняют способность к всасыванию достаточного количества жидкости, чтобы не возникло обезвоживание. Тем не менее, они могут сильно потерять в весе и выглядеть очень худыми, прежде чем врачи найдут причину болезни.

Как врачи могут определить, есть ли ребенка пилоростеноз?

Врач может прощупать небольшое уплотнение в животе у ребенка. Чтобы убедиться в наличии пилоростеноза у ребенка, врачи проводят ультразвуковое исследование.

Как врачи лечат пилоростеноз?

Врачи:

  • вводят ребенку жидкости в вену;

  • проводят хирургическое вмешательство, чтобы надрезать мышцу, блокирующую выход из желудка, чтобы молочная смесь или грудное молоко могли проходить в кишечник.

Как правило, ребенок может вернуться к нормальному питанию на следующий день после хирургического вмешательства.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.