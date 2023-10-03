Что такое пилоростеноз?
Привратник — это мышца, которая закрывает выход из желудка в кишечник и удерживает пищу в желудке. Пилоростеноз — это сужение привратника, которое частично или полностью препятствует прохождению пищи из желудка в кишечник ребенка.
Дети с пилоростенозом едят хорошо, но вскоре после приема пищи у них происходит сильная рвота
Пилоростеноз обычно развивается в возрасте от 1 до 2 месяцев
У детей может возникать обезвоживание (слишком малое количество жидкости в организме), и они не получают достаточного количества питательных веществ
Чтобы определить наличие пилоростеноза у ребенка врачи проводят ультразвуковое исследование
Врачи проводят хирургическое вмешательство, чтобы надрезать и ослабить утолщенную мышцу
Более высокий риск пилоростеноза присутствует у:
Мальчиков-первенцев
Детей, чьи матери во время беременности курили
Детей, которым назначали специфические антибиотики
Детей, члены семьи которых страдали этим заболеванием
Какими симптомами проявляется пилоростеноз?
Дети с пилоростенозом голодны, хорошо едят, а после еды у них возникает сильная рвота (рвота «фонтаном»). В отличие от детей, у которых рвота возникает в результате заболевания, дети с пилоростенозом после приступа рвоты сразу хотят есть и пить.
В некоторых случаях рвота бывает настолько обильной, что дети:
сбросить вес;
Обычно дети сохраняют способность к всасыванию достаточного количества жидкости, чтобы не возникло обезвоживание. Тем не менее, они могут сильно потерять в весе и выглядеть очень худыми, прежде чем врачи найдут причину болезни.
Как врачи могут определить, есть ли ребенка пилоростеноз?
Врач может прощупать небольшое уплотнение в животе у ребенка. Чтобы убедиться в наличии пилоростеноза у ребенка, врачи проводят ультразвуковое исследование.
Как врачи лечат пилоростеноз?
Врачи:
вводят ребенку жидкости в вену;
проводят хирургическое вмешательство, чтобы надрезать мышцу, блокирующую выход из желудка, чтобы молочная смесь или грудное молоко могли проходить в кишечник.
Как правило, ребенок может вернуться к нормальному питанию на следующий день после хирургического вмешательства.