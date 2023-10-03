Дети с пилоростенозом голодны, хорошо едят, а после еды у них возникает сильная рвота (рвота «фонтаном»). В отличие от детей, у которых рвота возникает в результате заболевания, дети с пилоростенозом после приступа рвоты сразу хотят есть и пить.

В некоторых случаях рвота бывает настолько обильной, что дети:

сбросить вес;

Обычно дети сохраняют способность к всасыванию достаточного количества жидкости, чтобы не возникло обезвоживание. Тем не менее, они могут сильно потерять в весе и выглядеть очень худыми, прежде чем врачи найдут причину болезни.