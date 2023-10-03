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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паховая грыжа у детей

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что такое паховая грыжа?

Грыжа — это отверстие или слабое место в мышцах. В некоторых случаях через это место выходят органы брюшной полости, чаще всего часть кишечника.

Паховая область — это кожная складка между верхней частью ноги и животом. В некоторых случаях мышцы в этой области ослаблены и в них есть отверстие, позволяющее кишке выпячиваться через него.

  • Паховая грыжа чаще встречается у мальчиков, особенно если они недоношены.

  • Выпячивание чаще бывает на правой стороне тела, но иногда наблюдается выпуклость с обеих сторон.

  • Врачи обычно проводят хирургическое вмешательство для устранения грыжи.

Каковы симптомы паховой грыжи?

При паховых грыжах обычно присутствует мягкое выпячивание. Выпячивание может присутствовать постоянно или только при кашле или при натуживании во время дефекации. В некоторых случаях выпячивание отсутствует, но врач может прощупать отверстие в мышцах.

Какими осложнениями сопровождаются паховые грыжи?

Иногда часть кишечника застревает, при этом выпуклость становится плотной, болезненной и покрасневшей. Может прекратиться кровоснабжение кишечника (состояние, называемое странгуляцией) — очень болезненное и опасное состояние.

Если родители считают, что у ребенка произошло защемление паховой грыжи, нужно немедленно обратиться в больницу.

Как врачи могут узнать, есть ли у ребенка паховая грыжа?

Врачи могут поставить диагноз на основании результатов осмотра ребенка. Иногда для постановки точного диагноза проводят такие исследования, как:

Как врачи лечат паховые грыжи у детей?

Поскольку вероятно развитие осложнений, врачи обычно делают следующее:

  • Хирургическое вмешательство;

Перед хирургическим вмешательством врачи иногда пытаются вправить кишечник на место руками.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.