Грыжа — это отверстие или слабое место в мышцах. В некоторых случаях через это место выходят органы брюшной полости, чаще всего часть кишечника.

Паховая область — это кожная складка между верхней частью ноги и животом. В некоторых случаях мышцы в этой области ослаблены и в них есть отверстие, позволяющее кишке выпячиваться через него.

Паховая грыжа чаще встречается у мальчиков, особенно если они недоношены.

Выпячивание чаще бывает на правой стороне тела, но иногда наблюдается выпуклость с обеих сторон.

Врачи обычно проводят хирургическое вмешательство для устранения грыжи.