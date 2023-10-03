Что такое паховая грыжа?
Грыжа — это отверстие или слабое место в мышцах. В некоторых случаях через это место выходят органы брюшной полости, чаще всего часть кишечника.
Паховая область — это кожная складка между верхней частью ноги и животом. В некоторых случаях мышцы в этой области ослаблены и в них есть отверстие, позволяющее кишке выпячиваться через него.
Паховая грыжа чаще встречается у мальчиков, особенно если они недоношены.
Выпячивание чаще бывает на правой стороне тела, но иногда наблюдается выпуклость с обеих сторон.
Врачи обычно проводят хирургическое вмешательство для устранения грыжи.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Каковы симптомы паховой грыжи?
При паховых грыжах обычно присутствует мягкое выпячивание. Выпячивание может присутствовать постоянно или только при кашле или при натуживании во время дефекации. В некоторых случаях выпячивание отсутствует, но врач может прощупать отверстие в мышцах.
Какими осложнениями сопровождаются паховые грыжи?
Иногда часть кишечника застревает, при этом выпуклость становится плотной, болезненной и покрасневшей. Может прекратиться кровоснабжение кишечника (состояние, называемое странгуляцией) — очень болезненное и опасное состояние.
Если родители считают, что у ребенка произошло защемление паховой грыжи, нужно немедленно обратиться в больницу.
Как врачи могут узнать, есть ли у ребенка паховая грыжа?
Врачи могут поставить диагноз на основании результатов осмотра ребенка. Иногда для постановки точного диагноза проводят такие исследования, как:
Как врачи лечат паховые грыжи у детей?
Поскольку вероятно развитие осложнений, врачи обычно делают следующее:
Хирургическое вмешательство;
Перед хирургическим вмешательством врачи иногда пытаются вправить кишечник на место руками.