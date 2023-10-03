Что такое кишечная инвагинация?
Кишечник — это полая трубка, похожая на рукав. При кишечной инвагинации одна часть кишечника внезапно проскальзывает в просвет другой части. Это проскальзывание блокирует кишечник и прекращает его кровоснабжение.
Кишечная инвагинация обычно происходит у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
В большинстве случаев врачи не знают причины кишечной инвагинации
У ребенка может отмечаться боль в животе и рвота, которые начинаются внезапно, появляются и проходят, продолжаясь каждый раз в течение от 15 до 20 минут, после чего состояние ребенка нормализуется
Позже в кале ребенка может появляться кровь
Для обнаружения, а также для лечения кишечной инвагинации врачи используют воздушную клизму
Некоторым детям необходимо хирургическое вмешательство
В ряде случаев кишечник возвращается к нормальному состоянию без лечения
Если кишечная инвагинация не возвращается к норме и кровоток прекращается более чем на несколько часов, часть кишки может отмереть и в ней могут возникнуть небольшие отверстия. Через эти отверстия в брюшную полость могут выходить бактерии, что может становиться причиной серьезной инфекции.
Что такое кишечная инвагинация?
Один сегмент кишечника проскальзывает в другой сегмент наподобие складывающего телескопа. В результате кишечник блокируется.
Что является причиной кишечной инвагинации?
Врачи не знают, что является причиной кишечной инвагинации у детей младшего возраста, но она является наиболее распространенной причиной кишечной непроходимости у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
Причиной кишечной инвагинации у детей старшего возраста обычно является проблема с кишечником, например, полип (небольшое новообразование) или опухоль.
Кишечная инвагинация с большей вероятностью возникает у детей с кистозным фиброзом.
Какими симптомами проявляется кишечная инвагинация?
К симптомам относятся:
Внезапная боль в животе у ребенка, который выглядит здоровым в других отношениях
рвота;
Боль и рвота продолжаются в течение 15–20 минут, проходят и возникают опять. Сначала ребенок между приступами боли кажется здоровым. Поздние симптомы могут включать:
Постоянная боль в животе
Раздражительность и вялость
Наличие крови и слизи в кале — иногда кал сравнивают с желе из красной смородины
лихорадка
При повреждении кишечника в нем может возникать отверстие (перфорация). Дети, у которых в кишечнике возникло отверстие:
выглядят больными;
чувствуют боль, когда кто-то прикасается к их животу.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка кишечная инвагинация?
Иногда случаях врачи могут нащупать кишечную инвагинацию в виде колбасообразной массы в животе у ребенка. Для подтверждения диагноза врачи обычно:
проводят ультразвуковое исследование.
Как врачи лечат кишечную инвагинацию?
Если кишечная инвагинация привела к образованию отверстия в кишечнике:
Врачи проводят неотложное хирургическое вмешательство
Если отверстие отсутствует, врачи лечат кишечную инвагинацию с помощью воздушной клизмы.
Врач вводит воздух в кишечник ребенка через маленькую трубку, помещенную в задний проход ребенка
Воздух нагнетается в кишечник, создает давление и заставляет его расправляться
После этого врач проводит рентгенологическое исследование, чтобы убедиться, что кишечник вернулся к норме
Ребенок проводит ночь в больнице
Кишечная инвагинация может снова возникать на следующий день или через два дня после процедуры. Если она возникнет снова, ребенку потребуется хирургическое вмешательство для ее устранения.