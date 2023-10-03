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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кишечная инвагинация

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что такое кишечная инвагинация?

Кишечник — это полая трубка, похожая на рукав. При кишечной инвагинации одна часть кишечника внезапно проскальзывает в просвет другой части. Это проскальзывание блокирует кишечник и прекращает его кровоснабжение.

Кишечная инвагинация обычно происходит у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

  • В большинстве случаев врачи не знают причины кишечной инвагинации

  • У ребенка может отмечаться боль в животе и рвота, которые начинаются внезапно, появляются и проходят, продолжаясь каждый раз в течение от 15 до 20 минут, после чего состояние ребенка нормализуется

  • Позже в кале ребенка может появляться кровь

  • Для обнаружения, а также для лечения кишечной инвагинации врачи используют воздушную клизму

  • Некоторым детям необходимо хирургическое вмешательство

  • В ряде случаев кишечник возвращается к нормальному состоянию без лечения

Если кишечная инвагинация не возвращается к норме и кровоток прекращается более чем на несколько часов, часть кишки может отмереть и в ней могут возникнуть небольшие отверстия. Через эти отверстия в брюшную полость могут выходить бактерии, что может становиться причиной серьезной инфекции.

Что такое кишечная инвагинация?

Один сегмент кишечника проскальзывает в другой сегмент наподобие складывающего телескопа. В результате кишечник блокируется.

Что является причиной кишечной инвагинации?

Врачи не знают, что является причиной кишечной инвагинации у детей младшего возраста, но она является наиболее распространенной причиной кишечной непроходимости у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

Причиной кишечной инвагинации у детей старшего возраста обычно является проблема с кишечником, например, полип (небольшое новообразование) или опухоль.

Кишечная инвагинация с большей вероятностью возникает у детей с кистозным фиброзом.

Какими симптомами проявляется кишечная инвагинация?

К симптомам относятся:

  • Внезапная боль в животе у ребенка, который выглядит здоровым в других отношениях

  • рвота;

Боль и рвота продолжаются в течение 15–20 минут, проходят и возникают опять. Сначала ребенок между приступами боли кажется здоровым. Поздние симптомы могут включать:

  • Постоянная боль в животе

  • Раздражительность и вялость

  • Наличие крови и слизи в кале — иногда кал сравнивают с желе из красной смородины

  • лихорадка

При повреждении кишечника в нем может возникать отверстие (перфорация). Дети, у которых в кишечнике возникло отверстие:

  • выглядят больными;

  • чувствуют боль, когда кто-то прикасается к их животу.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка кишечная инвагинация?

Иногда случаях врачи могут нащупать кишечную инвагинацию в виде колбасообразной массы в животе у ребенка. Для подтверждения диагноза врачи обычно:

Как врачи лечат кишечную инвагинацию?

Если кишечная инвагинация привела к образованию отверстия в кишечнике:

  • Врачи проводят неотложное хирургическое вмешательство

Если отверстие отсутствует, врачи лечат кишечную инвагинацию с помощью воздушной клизмы.

  • Врач вводит воздух в кишечник ребенка через маленькую трубку, помещенную в задний проход ребенка

  • Воздух нагнетается в кишечник, создает давление и заставляет его расправляться

  • После этого врач проводит рентгенологическое исследование, чтобы убедиться, что кишечник вернулся к норме

  • Ребенок проводит ночь в больнице

Кишечная инвагинация может снова возникать на следующий день или через два дня после процедуры. Если она возникнет снова, ребенку потребуется хирургическое вмешательство для ее устранения.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.