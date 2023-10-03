Кишечник — это полая трубка, похожая на рукав. При кишечной инвагинации одна часть кишечника внезапно проскальзывает в просвет другой части. Это проскальзывание блокирует кишечник и прекращает его кровоснабжение.

Кишечная инвагинация обычно происходит у детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

В большинстве случаев врачи не знают причины кишечной инвагинации

У ребенка может отмечаться боль в животе и рвота, которые начинаются внезапно, появляются и проходят, продолжаясь каждый раз в течение от 15 до 20 минут, после чего состояние ребенка нормализуется

Позже в кале ребенка может появляться кровь

Для обнаружения, а также для лечения кишечной инвагинации врачи используют воздушную клизму

Некоторым детям необходимо хирургическое вмешательство

В ряде случаев кишечник возвращается к нормальному состоянию без лечения

Если кишечная инвагинация не возвращается к норме и кровоток прекращается более чем на несколько часов, часть кишки может отмереть и в ней могут возникнуть небольшие отверстия. Через эти отверстия в брюшную полость могут выходить бактерии, что может становиться причиной серьезной инфекции.