Дивертикул Меккеля (другое название — Меккелев дивертикул) представляет собой небольшое выпячивание в слизистой оболочке тонкой кишки. У некоторых младенцев он есть уже при рождении. Дивертикул обычно не вызывает симптомов, поэтому большинство людей не знают о его наличии.

Дивертикул Меккеля