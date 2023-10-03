Что такое дивертикул Меккеля?
Дивертикул Меккеля (другое название — Меккелев дивертикул) представляет собой небольшое выпячивание в слизистой оболочке тонкой кишки. У некоторых младенцев он есть уже при рождении. Дивертикул обычно не вызывает симптомов, поэтому большинство людей не знают о его наличии.
Дивертикул Меккеля
У некоторых младенцев или детей с дивертикулом Меккеля может наблюдаться безболезненное кровотечение, которое проявляется наличием крови в кале.
Иногда дивертикул может инфицироваться.
Если дивертикул сильно кровоточит или проявляется другими симптомами, врачи проведут хирургическое вмешательство для его удаления.
Какими симптомами проявляется дивертикул Меккеля?
Дивертикул Меккеля не вызывает симптомов у большинства людей, у которых он есть. Однако иногда у ребенка наблюдаются такие симптомы, как:
Кал, который выглядит ярко красным, ржавым, пурпурным или черным из-за кровоточащего дивертикула. Этот симптом наиболее распространен у детей младше 5 лет
Иногда сильная боль в животе, болезненность живота и рвота, если дивертикул инфицирован или воспален — это состояние называется «дивертикулит»
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка дивертикул Меккеля?
Если врачи подозревают, что у ребенка дивертикул Меккеля, они могут провести такие обследования, как:
Меккелево сканирование, в ходе которого врачи введут ребенку небольшое количество безвредного радиоактивного вещества через вену и сделают снимки тонкой кишки с помощью специальной камеры
Видеокапсульная эндоскопия, при которой ребенок проглатывает крошечную камеру, которая делает снимки по мере прохождения через пищеварительный тракт, в том числе через кишечник
Эндоскопия, при которой врачи вводят тонкий гибкий зонд с оптической системой через задний проход ребенка (отверстие между ягодицами, через которое выходит кал), чтобы осмотреть тонкий кишечник
Как врачи лечат дивертикул Меккеля?
Врачи не будут лечить дивертикул, если он не проявляется симптомами.
Если ребенок испытывает такие симптомы, как сильное кровотечение или боль:
Врачи проведут хирургическое вмешательство для удаления дивертикула