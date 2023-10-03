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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гастроэзофагеальный рефлюкс у детей

(гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь [ГЭРБ])

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что представляет собой гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)?

ГЭРБ (кислотный рефлюкс) — это заболевание, вызванное возвратом содержимого желудка и желудочной кислоты в пищевод. Пищевод — это трубка, которая соединяет горло с желудком. ГЭРБ также часто встречается у взрослых.

  • Желудочная кислота может раздражать и иногда повреждать пищевод.

  • Иногда желудочная кислота попадает в горло ребенка и, затекая вниз, в дыхательное горло.

  • Почти у всех младенцев наблюдается рефлюкс и иногда они срыгивают.

  • У детей с ГЭРБ может быть рвота, проблемы с едой или дыханием, или они могут быть капризными.

  • Дети могут испытывать боль в груди или животе либо изжогу.

  • Врачи вносят изменения в диету ребенка и в метод их кормления, и выписывают лекарственные препараты, снижающие кислотность желудка.

  • Большинство детей перерастают рефлюкс примерно к возрасту 18 месяцев.

Что является причиной рефлюкса у детей?

Мышечное кольцо держит конец пищевода закрытым. ГЭРБ возникает, когда мышцы не полностью закрывают пищевод и позволяют содержимому желудка затекать обратно в пищевод.

В число причин входят:

  • Слабые или недоразвитые мышцы в нижней части пищевода

  • Слишком сильное давление в животе у ребенка, например, при переедании или хронических болезнях легких

Рефлюкс более вероятен, когда дети:

  • лежат плашмя во время или после кормления;

  • страдают аллергией на продукты питания или молоко;

  • окружены сигаретным дымом;

  • получают кофеин или никотин из грудного молока матери.

Какими симптомами проявляется рефлюкс у детей?

Симптомы рефлюкса обычно начинаются вскоре после рождения и наибольшей выраженности достигают в возрасте примерно 6 или 7 месяцев. Затем симптомы медленно исчезают и обычно проходят полностью к возрасту примерно 18 месяцев.

У младенцев наиболее распространенными симптомами являются:

  • рвота;

  • Слишком сильное срыгивание

Если дети много рвутся, они могут не набирать достаточно веса. Если кислота попадает в горло и дыхательное горло, у младенцев может возникать кашель и свистящее дыхание.

У детей наиболее распространенными симптомами являются:

  • Боль в груди

  • боль в животе.

  • Иногда изжога (жгучая боль за грудиной)

У подростков наиболее распространенным симптомом является:

  • Изжога

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка рефлюкс?

Врачи часто ставят диагноз рефлюкса на основании имеющихся у ребенка симптомов. Если у ребенка присутствуют тяжелые симптомы, врачи могут также провести такие обследования, как:

  • Обследование с проглатыванием бариевой взвеси (рентгенологическое исследование, во время которого больной выпивает бариевую взвесь, что дает врачам возможность в подробностях рассмотреть пищеварительный тракт)

Как врачи лечат ГЭРД у детей?

Лечение рефлюкса зависит от возраста и имеющихся у ребенка симптомов.

Для лечения младенца врачи могут порекомендовать:

  • сделать молочную смесь более густой, добавив некоторое количество рисовой муки;

  • во время кормления держать ребенка так, чтобы верхняя часть его тела была несколько выше;

  • чаще помогать ребенку отрыгивать;

  • использовать специальную молочную смесь, которая не вызывает аллергии (гипоаллергенная смесь);

  • иногда давать ребенку антацид, который нейтрализует желудочную кислоту, или препарат, подавляющий выработку кислоты;

  • иногда приподнимать изголовье кроватки примерно на 15 см.

Детям более старшего возраста врачи могут порекомендовать:

  • не есть за 2–3 часа перед сном;

  • не пить газированные напитки (насыщенные углекислым газом), такие как безалкогольные напитки, или напитки, содержащие кофеин, такие как кофе;

  • не принимать определенные лекарственные препараты;

  • не употреблять определенные продукты, такие как шоколад или жирные продукты, или не переедать.

В любом случае дети не должны подвергаться воздействию кофеина и сигаретного дыма, поскольку эти факторы могут усугубить ГЭРБ.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.