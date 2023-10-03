Что представляет собой гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)?
ГЭРБ (кислотный рефлюкс) — это заболевание, вызванное возвратом содержимого желудка и желудочной кислоты в пищевод. Пищевод — это трубка, которая соединяет горло с желудком. ГЭРБ также часто встречается у взрослых.
Желудочная кислота может раздражать и иногда повреждать пищевод.
Иногда желудочная кислота попадает в горло ребенка и, затекая вниз, в дыхательное горло.
Почти у всех младенцев наблюдается рефлюкс и иногда они срыгивают.
У детей с ГЭРБ может быть рвота, проблемы с едой или дыханием, или они могут быть капризными.
Дети могут испытывать боль в груди или животе либо изжогу.
Врачи вносят изменения в диету ребенка и в метод их кормления, и выписывают лекарственные препараты, снижающие кислотность желудка.
Большинство детей перерастают рефлюкс примерно к возрасту 18 месяцев.
Что является причиной рефлюкса у детей?
Мышечное кольцо держит конец пищевода закрытым. ГЭРБ возникает, когда мышцы не полностью закрывают пищевод и позволяют содержимому желудка затекать обратно в пищевод.
В число причин входят:
Слабые или недоразвитые мышцы в нижней части пищевода
Слишком сильное давление в животе у ребенка, например, при переедании или хронических болезнях легких
Рефлюкс более вероятен, когда дети:
лежат плашмя во время или после кормления;
страдают аллергией на продукты питания или молоко;
окружены сигаретным дымом;
получают кофеин или никотин из грудного молока матери.
Какими симптомами проявляется рефлюкс у детей?
Симптомы рефлюкса обычно начинаются вскоре после рождения и наибольшей выраженности достигают в возрасте примерно 6 или 7 месяцев. Затем симптомы медленно исчезают и обычно проходят полностью к возрасту примерно 18 месяцев.
У младенцев наиболее распространенными симптомами являются:
рвота;
Слишком сильное срыгивание
Если дети много рвутся, они могут не набирать достаточно веса. Если кислота попадает в горло и дыхательное горло, у младенцев может возникать кашель и свистящее дыхание.
У детей наиболее распространенными симптомами являются:
Боль в груди
боль в животе.
Иногда изжога (жгучая боль за грудиной)
У подростков наиболее распространенным симптомом является:
Изжога
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка рефлюкс?
Врачи часто ставят диагноз рефлюкса на основании имеющихся у ребенка симптомов. Если у ребенка присутствуют тяжелые симптомы, врачи могут также провести такие обследования, как:
Обследование с проглатыванием бариевой взвеси (рентгенологическое исследование, во время которого больной выпивает бариевую взвесь, что дает врачам возможность в подробностях рассмотреть пищеварительный тракт)
Как врачи лечат ГЭРД у детей?
Лечение рефлюкса зависит от возраста и имеющихся у ребенка симптомов.
Для лечения младенца врачи могут порекомендовать:
сделать молочную смесь более густой, добавив некоторое количество рисовой муки;
во время кормления держать ребенка так, чтобы верхняя часть его тела была несколько выше;
чаще помогать ребенку отрыгивать;
использовать специальную молочную смесь, которая не вызывает аллергии (гипоаллергенная смесь);
иногда давать ребенку антацид, который нейтрализует желудочную кислоту, или препарат, подавляющий выработку кислоты;
иногда приподнимать изголовье кроватки примерно на 15 см.
Детям более старшего возраста врачи могут порекомендовать:
не есть за 2–3 часа перед сном;
не пить газированные напитки (насыщенные углекислым газом), такие как безалкогольные напитки, или напитки, содержащие кофеин, такие как кофе;
не принимать определенные лекарственные препараты;
не употреблять определенные продукты, такие как шоколад или жирные продукты, или не переедать.
В любом случае дети не должны подвергаться воздействию кофеина и сигаретного дыма, поскольку эти факторы могут усугубить ГЭРБ.