Симптомы рефлюкса обычно начинаются вскоре после рождения и наибольшей выраженности достигают в возрасте примерно 6 или 7 месяцев. Затем симптомы медленно исчезают и обычно проходят полностью к возрасту примерно 18 месяцев.

У младенцев наиболее распространенными симптомами являются:

рвота;

Слишком сильное срыгивание

Если дети много рвутся, они могут не набирать достаточно веса. Если кислота попадает в горло и дыхательное горло, у младенцев может возникать кашель и свистящее дыхание.

У детей наиболее распространенными симптомами являются:

Боль в груди

боль в животе.

Иногда изжога (жгучая боль за грудиной)

У подростков наиболее распространенным симптомом является: