Аппендицит — это воспаление (отек) и инфекция червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса). Аппендикс — это небольшой пальцевидный орган, прикрепленный к толстому кишечнику.

Аппендикс — это орган, не выполняющий важной функции. Здоровую жизнь можно прожить и без аппендикса.

Аппендицит чаще всего встречается у подростков и молодых людей и редко возникает в возрасте до 1 года.

Симптомы включают боль в животе (обычно правом нижнем отделе живота), незначительное повышение температуры тела (от 100 до 101°F [от 37,7° до 38,3°C]) и рвоту

Врачам может быть трудно определить, есть ли у ребенка аппендицит или другая проблема — они проведут анализы крови и ультразвуковое исследование