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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аппендицит у детей

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что такое аппендицит?

Аппендицит — это воспаление (отек) и инфекция червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса). Аппендикс — это небольшой пальцевидный орган, прикрепленный к толстому кишечнику.

Аппендикс — это орган, не выполняющий важной функции. Здоровую жизнь можно прожить и без аппендикса.

  • Аппендицит чаще всего встречается у подростков и молодых людей и редко возникает в возрасте до 1 года.

  • Симптомы включают боль в животе (обычно правом нижнем отделе живота), незначительное повышение температуры тела (от 100 до 101°F [от 37,7° до 38,3°C]) и рвоту

  • Врачам может быть трудно определить, есть ли у ребенка аппендицит или другая проблема — они проведут анализы крови и ультразвуковое исследование

  • Аппендицит — неотложное состояние и ребенку понадобится хирургическое вмешательство

Что является причиной аппендицита?

В некоторых случаях аппендицит возникает при закупорке аппендикса:

  • Каловой пробкой

  • Лимфатическими узлами (крошечными органами в форме фасоли, которые помогают бороться с инфекциями) в кишечнике, которые отекают при инфекции

Независимо причины закупорки аппендикс отекает, и в нем размножаются бактерии. Без лечения аппендикс может разорваться и вызвать инфекцию внутри живота (перитонит), способную привести к смерти.

Какими симптомами проявляется аппендицит?

К симптомам относятся:

  • боль в центральной части живота, которая перемещается в правый нижний отдел;

  • у новорожденных и детей боль может ощущаться по всему животу;

  • рвота и отсутствие аппетита;

  • незначительное повышение температуры тела от 100 до 101°F (от 37,7 до 38,3°C).

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка аппендицит?

Точно определить наличие аппендицита у ребенка бывает сложно. Если врачи считают, что у ребенка аппендицит, они выполнят:

  • Анализы крови

  • ультразвуковое исследование.

Если результаты ультразвукового исследования неоднозначные, врачи могут:

Как врачи лечат аппендицит?

Врачи лечат аппендицит с помощью хирургического вмешательства для удаления аппендикса (аппендэктомия). Если аппендицит не лечить, он может привести к смерти.

Наилучшее время для оперативного вмешательства —до разрыва аппендикса. Если аппендикс уже разорвался, врач:

  • Удаляет аппендикс

  • Промывает внутреннюю поверхность живота ребенка жидкостью

  • Назначает антибиотики на несколько дней

  • Наблюдает за ребенком для выявления проблем, таких, как инфекция или кишечная непроходимость

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.