Что такое аппендицит?
Аппендицит — это воспаление (отек) и инфекция червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса). Аппендикс — это небольшой пальцевидный орган, прикрепленный к толстому кишечнику.
Аппендикс — это орган, не выполняющий важной функции. Здоровую жизнь можно прожить и без аппендикса.
Аппендицит чаще всего встречается у подростков и молодых людей и редко возникает в возрасте до 1 года.
Симптомы включают боль в животе (обычно правом нижнем отделе живота), незначительное повышение температуры тела (от 100 до 101°F [от 37,7° до 38,3°C]) и рвоту
Врачам может быть трудно определить, есть ли у ребенка аппендицит или другая проблема — они проведут анализы крови и ультразвуковое исследование
Аппендицит — неотложное состояние и ребенку понадобится хирургическое вмешательство
Что является причиной аппендицита?
В некоторых случаях аппендицит возникает при закупорке аппендикса:
Каловой пробкой
Лимфатическими узлами (крошечными органами в форме фасоли, которые помогают бороться с инфекциями) в кишечнике, которые отекают при инфекции
Независимо причины закупорки аппендикс отекает, и в нем размножаются бактерии. Без лечения аппендикс может разорваться и вызвать инфекцию внутри живота (перитонит), способную привести к смерти.
Какими симптомами проявляется аппендицит?
К симптомам относятся:
боль в центральной части живота, которая перемещается в правый нижний отдел;
у новорожденных и детей боль может ощущаться по всему животу;
рвота и отсутствие аппетита;
незначительное повышение температуры тела от 100 до 101°F (от 37,7 до 38,3°C).
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка аппендицит?
Точно определить наличие аппендицита у ребенка бывает сложно. Если врачи считают, что у ребенка аппендицит, они выполнят:
Анализы крови
ультразвуковое исследование.
Если результаты ультразвукового исследования неоднозначные, врачи могут:
Понаблюдать за ребенком и повторить физикальное обследование, обращая внимание на признаки, которые усугубляются
Назначить КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию)
Как врачи лечат аппендицит?
Врачи лечат аппендицит с помощью хирургического вмешательства для удаления аппендикса (аппендэктомия). Если аппендицит не лечить, он может привести к смерти.
Наилучшее время для оперативного вмешательства —до разрыва аппендикса. Если аппендикс уже разорвался, врач:
Удаляет аппендикс
Промывает внутреннюю поверхность живота ребенка жидкостью
Назначает антибиотики на несколько дней
Наблюдает за ребенком для выявления проблем, таких, как инфекция или кишечная непроходимость