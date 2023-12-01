Что такое ротавирусная инфекция?
Ротавирус — это распространенный вирус, вызывающий диарею (частый, неоформленный, водянистый стул) и рвоту.
Этот вирус не представляет опасности для детей старшего возраста. Но у новорожденных и у детей младшего возраста выраженная диарея и рвота могут привести к обезвоживанию (недостаточное количество воды в организме).
Большинство новорожденных получают вакцину против ротавируса (прививку) для профилактики ротавирусной инфекции согласно графику стандартных вакцинаций в детском возрасте
Частое мытье рук с мылом и водой — наилучший способ профилактики распространения ротавируса и других кишечных инфекций
Большинство детей выздоравливают, соблюдая постельный режим и употребляя жидкости, но некоторым детям в очень тяжелом состоянии требуется дополнительное введение жидкостей в вену (в/в)
Дети более старшего возраста и взрослые также могут заразиться ротавирусной инфекцией, но ее симптомы, как правило, легкие
Что является причиной ротавирусной инфекции?
Ротавирус — это вирус, который распространяется при прикосновении к предметам, на которых присутствует инфицированный кал, например, подгузник или игрушка, после чего человек дотрагивается до рта.
Какими симптомами проявляется ротавирусная инфекция?
Сначала — повышение температуры тела и рвота
Затем — водянистая диарея, которая обычно длится 5–7 дней
Если дети не употребляют достаточного количества жидкости, у них развивается обезвоживание. Нужно немедленно связаться с врачом ребенка, если у него присутствует диарея и любой из этих настораживающих признаков обезвоживания:
Слабость
Упадок сил
Сухость во рту
учащенное сердцебиение;
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ротавирусная инфекция?
Несмотря на то, что существует много вирусов, вызывающих те же симптомы, что и ротавирус, врачам не всегда нужно проводить их дифференциальную диагностику. Если же такая необходимость возникает, врачи проводят анализ кала для выявления ротавируса.
Как врачи лечат ротавирусную инфекцию?
Врачи обычно лечат ребенка в дома, назначив ему соблюдение постельного режима и употребление жидкостей.
Если ребенок не может пить достаточно жидкости для профилактики обезвоживания, врачи могут назначить ему внутривенное (в вену) введение жидкостей.
Как можно предотвратить заражение ребенка ротавирусной инфекцией?
Путем вакцинации детей против ротавирусной инфекции согласно графику стандартных вакцинаций в детском возрасте
Родителям нужно часто мыть свои руки и руки ребенка теплой водой с мылом