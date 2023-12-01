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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ротавирусная инфекция

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Что такое ротавирусная инфекция?

Ротавирус — это распространенный вирус, вызывающий диарею (частый, неоформленный, водянистый стул) и рвоту.

Этот вирус не представляет опасности для детей старшего возраста. Но у новорожденных и у детей младшего возраста выраженная диарея и рвота могут привести к обезвоживанию (недостаточное количество воды в организме).

  • Большинство новорожденных получают вакцину против ротавируса (прививку) для профилактики ротавирусной инфекции согласно графику стандартных вакцинаций в детском возрасте

  • Частое мытье рук с мылом и водой — наилучший способ профилактики распространения ротавируса и других кишечных инфекций

  • Большинство детей выздоравливают, соблюдая постельный режим и употребляя жидкости, но некоторым детям в очень тяжелом состоянии требуется дополнительное введение жидкостей в вену (в/в)

  • Дети более старшего возраста и взрослые также могут заразиться ротавирусной инфекцией, но ее симптомы, как правило, легкие

Что является причиной ротавирусной инфекции?

Ротавирус — это вирус, который распространяется при прикосновении к предметам, на которых присутствует инфицированный кал, например, подгузник или игрушка, после чего человек дотрагивается до рта.

Какими симптомами проявляется ротавирусная инфекция?

  • Сначала — повышение температуры тела и рвота

  • Затем — водянистая диарея, которая обычно длится 5–7 дней

Если дети не употребляют достаточного количества жидкости, у них развивается обезвоживание. Нужно немедленно связаться с врачом ребенка, если у него присутствует диарея и любой из этих настораживающих признаков обезвоживания:

  • Слабость

  • Упадок сил

  • Сухость во рту

  • учащенное сердцебиение;

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ротавирусная инфекция?

Несмотря на то, что существует много вирусов, вызывающих те же симптомы, что и ротавирус, врачам не всегда нужно проводить их дифференциальную диагностику. Если же такая необходимость возникает, врачи проводят анализ кала для выявления ротавируса.

Как врачи лечат ротавирусную инфекцию?

Врачи обычно лечат ребенка в дома, назначив ему соблюдение постельного режима и употребление жидкостей.

Если ребенок не может пить достаточно жидкости для профилактики обезвоживания, врачи могут назначить ему внутривенное (в вену) введение жидкостей.

Как можно предотвратить заражение ребенка ротавирусной инфекцией?

  • Путем вакцинации детей против ротавирусной инфекции согласно графику стандартных вакцинаций в детском возрасте

  • Родителям нужно часто мыть свои руки и руки ребенка теплой водой с мылом

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.