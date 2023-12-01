Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ротавирусная инфекция?

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ротавирусная инфекция?

Несмотря на то, что существует много вирусов, вызывающих те же симптомы, что и ротавирус, врачам не всегда нужно проводить их дифференциальную диагностику. Если же такая необходимость возникает, врачи проводят анализ кала для выявления ротавируса.