Мытье рук

Вакцина против РСВ для беременных

Вакцина против РСВ для младенцев и маленьких детей

Люди, у которых есть маленькие дети, должны часто мыть руки, чтобы избежать передачи вируса.

Беременным женщинам на 32–36 неделе беременности непосредственно перед сезоном РСВ или во время него следует пройти вакцинацию против РСВ. Вакцина защищает ребенка от очень тяжелого течения РСВ-инфекции после рождения.

Младенцы младше 8 месяцев, которые родились во время сезона РСВ или вступают в первый сезон РСВ, должны получить вакцину против РСВ. Исключение составляют случаи, когда ребенок родился через 14 или более дней после того, как его мать получила вакцину против РСВ.

Младенцы в возрасте от 8 до 19 месяцев, которые подвержены риску серьезного заболевания РСВ и которые вступают во второй сезон РСВ, также должны получить вакцину против РСВ.

В редких случаях врачи назначают инъекции лекарственного препарата (паливизумаба) один раз в месяц, который может снизить степень тяжести РСВ-инфекции. Они используют этот лекарственный препарат только у детей, у которых вероятность возникновения серьезных проблем с дыханием при РСВ наиболее высокая (например, у маленьких детей с серьезным заболеванием сердца или легких, или у глубоко недоношенных детей).