Что такое респираторно-синцитиальная вирусная (РСВ) инфекция?
Дыхательные пути — это часть тела, имеющая отношение к процессу дыхания. В их состав входит нос, трахея, воздушные пути в легких и легкие. РСВ — это вирус, поражающий дыхательные пути.
РСВ-инфекция легко распространяется среди новорожденных и детей, обычно зимой и ранней весной
К 4-летнему возрасту этим вирусом заражаются практически все дети.
РСВ вызывает насморк, повышение температуры тела, кашель и свистящие хрипы
У большинства детей проблемы отсутствуют, но тяжелая инфекция приводит к затруднению дыхания и снижению уровня кислорода
У некоторых детей РСВ-инфекция может возникать более одного раза, но после первого раза симптомы обычно более легкие
Что является причиной РСВ-инфекции?
Какими симптомами проявляется РСВ-инфекция?
У детей обычно возникают такие симптомы, как:
насморк;
лихорадка
Кашель и свистящие хрипы (свистящий звук при дыхании)
У детей старшего возраста и у взрослых симптомы, как правило, не являются серьезными. Тем не менее, у детей симптомы могут быть тяжелыми:
У детей в возрасте младше 6 месяцев первым симптомом может быть временная остановка дыхания (апноэ)
В некоторых случаях, у младенцев возникают серьезные проблемы с дыханием в виде тяжелых свистящих хрипов и снижения уровня кислорода в крови
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка РСВ?
Несмотря на то, что существует много вирусов, вызывающих те же симптомы, что и РСВ, врачам не всегда нужно проводить их дифференциальную диагностику. Если же такая необходимость возникает, врачи проводят анализы образцов слизи из полости носа.
Как врачи лечат РСВ?
Большинство детей выздоравливают дома, соблюдая постельный режим и употребляя жидкости. При затрудненном дыхании врачи лечат детей в больнице с помощью кислорода. Применение небулайзеров с лекарственным препаратом, который устраняет свистящие хрипы при астме (бронхолитики), не очень эффективно при свистящих хрипах, вызванных РСВ-инфекцией.
Как врачи проводят профилактику РСВ?
Мытье рук
Вакцина против РСВ для беременных
Вакцина против РСВ для младенцев и маленьких детей
Люди, у которых есть маленькие дети, должны часто мыть руки, чтобы избежать передачи вируса.
Беременным женщинам на 32–36 неделе беременности непосредственно перед сезоном РСВ или во время него следует пройти вакцинацию против РСВ. Вакцина защищает ребенка от очень тяжелого течения РСВ-инфекции после рождения.
Младенцы младше 8 месяцев, которые родились во время сезона РСВ или вступают в первый сезон РСВ, должны получить вакцину против РСВ. Исключение составляют случаи, когда ребенок родился через 14 или более дней после того, как его мать получила вакцину против РСВ.
Младенцы в возрасте от 8 до 19 месяцев, которые подвержены риску серьезного заболевания РСВ и которые вступают во второй сезон РСВ, также должны получить вакцину против РСВ.
В редких случаях врачи назначают инъекции лекарственного препарата (паливизумаба) один раз в месяц, который может снизить степень тяжести РСВ-инфекции. Они используют этот лекарственный препарат только у детей, у которых вероятность возникновения серьезных проблем с дыханием при РСВ наиболее высокая (например, у маленьких детей с серьезным заболеванием сердца или легких, или у глубоко недоношенных детей).