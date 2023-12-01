Что такое вирусные инфекции центральной нервной системы (ЦНС)?
Центральная нервная система (ЦНС) состоит из головного и спинного мозга. Вирусная инфекция может поражать один или оба этих органа. Инфекция может привести к:
Менингиту: инфекции мозговых оболочек, представляющих собой слои ткани, покрывающие головной и спинной мозг
Энцефалиту: инфекции головного мозга
Вирусные инфекции ЦНС могут быть очень серьезными.
Первым признаком обычно является повышение температуры тела с последующей капризностью, отсутствием аппетита, головной болью, болью в шее и, в некоторых случаях, судорожными припадками
Большинство детей выздоравливают, но некоторые впадают в кому и умирают
У некоторых детей могут быть необратимые осложнения, например, глухота, психические проблемы, судорожные припадки или слабость в руке или ноге
Чтобы выявить у ребенка менингит или энцефалит, врачи проводят спинномозговую пункцию
Специфическое лечение вирусной инфекции головного или спинного мозга обычно отсутствует
Что является причиной вирусных инфекций ЦНС у детей?
Причиной вирусных инфекций центральной нервной системы у детей являются много разных видов вирусов.
Дети заражаются этими вирусами различными путями, например:
От своих матерей, проходя через родовые пути (вирус герпеса)
Через укусы инфицированных насекомых
При вдыхании воздуха рядом с человеком, который заражен вирусом
Какими симптомами проявляется вирусная инфекция ЦНС у детей?
Симптомы меняются в зависимости от возраста.
У новорожденных обычно присутствуют:
лихорадка
беспокойство или плач, даже если их держать на руках или качать — иногда с необычным пронзительным плачем;
рвота;
плохой аппетит.
У некоторых новорожденных первым признаком является судорожный припадок.
У детей могут отмечаться:
Головная боль
ригидность затылочных мышц;
лихорадка
При тяжелом энцефалите вялость и спутанность сознания сменяются комой и, возможно, смертью.
При энцефалите, вызванном вирусом простого герпеса, у младенцев и детей могут иметься признаки инфекции в каком-либо другом месте, такие как сыпь или красные пятна, а также заполненные жидкостью волдыри на коже, в полости рта или вокруг глаз.
Существуют ли какие-либо осложнения вирусной инфекции ЦНС?
После инфекции у некоторых новорожденных и детей возникают проблемы с головным мозгом и нервами. У них может быть:
слабость в руке или ноге;
потеря зрения или слуха;
изменения поведения;
проблемы с обучением и поведенческие проблемы;
судорожные припадки, которые возникают и исчезают.
Иногда эти проблемы проходят, но они могут быть постоянными.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка инфекция ЦНС?
Чтобы определить наличие менингита или энцефалита у ребенка, врачи проводят следующую процедуру:
Спинномозговая пункция
При спинномозговой пункции врачи вводят иглу в поясницу для взятия жидкости, окружающей спинной мозг. В некоторых случаях врачи также проводят:
ЭЭГ (электроэнцефалограмму), чтобы увидеть мозговые волны ребенка;
МРТ (магнитно-резонансную томографию) и КТ (компьютерную томографию) головного мозга ребенка.
Как врачи лечат вирусные инфекции ЦНС у детей?
Врачи могут:
лечить ребенка в больнице, держа их в тепле и назначая жидкости и лекарственные препараты от повышения температуры тела или судорожных припадков;
лечить инфекцию, вызванную вирусом простого герпеса, вводя ребенку в вену (в/в) противовирусные препараты;
в некоторых случаях — лечить длительное поражение головного и нервов, назначая кортикостероиды и другие лекарственные препараты.