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Вирусные инфекции центральной нервной системы у детей

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Что такое вирусные инфекции центральной нервной системы (ЦНС)?

Центральная нервная система (ЦНС) состоит из головного и спинного мозга. Вирусная инфекция может поражать один или оба этих органа. Инфекция может привести к:

  • Менингиту: инфекции мозговых оболочек, представляющих собой слои ткани, покрывающие головной и спинной мозг

  • Энцефалиту: инфекции головного мозга

Вирусные инфекции ЦНС могут быть очень серьезными.

  • Первым признаком обычно является повышение температуры тела с последующей капризностью, отсутствием аппетита, головной болью, болью в шее и, в некоторых случаях, судорожными припадками

  • Большинство детей выздоравливают, но некоторые впадают в кому и умирают

  • У некоторых детей могут быть необратимые осложнения, например, глухота, психические проблемы, судорожные припадки или слабость в руке или ноге

  • Чтобы выявить у ребенка менингит или энцефалит, врачи проводят спинномозговую пункцию

  • Специфическое лечение вирусной инфекции головного или спинного мозга обычно отсутствует

Что является причиной вирусных инфекций ЦНС у детей?

Причиной вирусных инфекций центральной нервной системы у детей являются много разных видов вирусов.

Дети заражаются этими вирусами различными путями, например:

  • От своих матерей, проходя через родовые пути (вирус герпеса)

  • Через укусы инфицированных насекомых

  • При вдыхании воздуха рядом с человеком, который заражен вирусом

Какими симптомами проявляется вирусная инфекция ЦНС у детей?

Симптомы меняются в зависимости от возраста.

У новорожденных обычно присутствуют:

  • лихорадка

  • беспокойство или плач, даже если их держать на руках или качать — иногда с необычным пронзительным плачем;

  • рвота;

  • плохой аппетит.

У некоторых новорожденных первым признаком является судорожный припадок.

У детей могут отмечаться:

  • Головная боль

  • ригидность затылочных мышц;

  • лихорадка

  • При тяжелом энцефалите вялость и спутанность сознания сменяются комой и, возможно, смертью.

При энцефалите, вызванном вирусом простого герпеса, у младенцев и детей могут иметься признаки инфекции в каком-либо другом месте, такие как сыпь или красные пятна, а также заполненные жидкостью волдыри на коже, в полости рта или вокруг глаз.

Существуют ли какие-либо осложнения вирусной инфекции ЦНС?

После инфекции у некоторых новорожденных и детей возникают проблемы с головным мозгом и нервами. У них может быть:

  • слабость в руке или ноге;

  • потеря зрения или слуха;

  • изменения поведения;

  • проблемы с обучением и поведенческие проблемы;

  • судорожные припадки, которые возникают и исчезают.

Иногда эти проблемы проходят, но они могут быть постоянными.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка инфекция ЦНС?

Чтобы определить наличие менингита или энцефалита у ребенка, врачи проводят следующую процедуру:

  • Спинномозговая пункция

При спинномозговой пункции врачи вводят иглу в поясницу для взятия жидкости, окружающей спинной мозг. В некоторых случаях врачи также проводят:

  • ЭЭГ (электроэнцефалограмму), чтобы увидеть мозговые волны ребенка;

  • МРТ (магнитно-резонансную томографию) и КТ (компьютерную томографию) головного мозга ребенка.

Как врачи лечат вирусные инфекции ЦНС у детей?

Врачи могут:

  • лечить ребенка в больнице, держа их в тепле и назначая жидкости и лекарственные препараты от повышения температуры тела или судорожных припадков;

  • лечить инфекцию, вызванную вирусом простого герпеса, вводя ребенку в вену (в/в) противовирусные препараты;

  • в некоторых случаях — лечить длительное поражение головного и нервов, назначая кортикостероиды и другие лекарственные препараты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.