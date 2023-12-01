Что такое вирусные инфекции центральной нервной системы (ЦНС)?

Что такое вирусные инфекции центральной нервной системы (ЦНС)?

Центральная нервная система (ЦНС) состоит из головного и спинного мозга. Вирусная инфекция может поражать один или оба этих органа. Инфекция может привести к:

Менингиту: инфекции мозговых оболочек, представляющих собой слои ткани, покрывающие головной и спинной мозг

Энцефалиту: инфекции головного мозга

Вирусные инфекции ЦНС могут быть очень серьезными.