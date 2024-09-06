Что такое синдром внезапной смерти новорожденного?
Синдром внезапной смерти новорожденного (СВСН) — это непредвиденная смерть ребенка, который ранее выглядел здоровым. Смерть происходит во время сна без какой-либо явной причины. Поэтому ее иногда называют смертью в колыбели.
СВСН чаще всего встречается у детей в возрасте от 2 до 4 месяцев, но может возникать в возрасте до 1 года.
Врачи не знают, что является причиной СВСН, но считают, что он может быть связан с тем, как головной мозг новорожденного контролирует дыхание.
СВСН можно предотвратить, укладывая новорожденного спать на спину и убрав из колыбели подушки и защитные бортики.
У родителей и лиц, осуществляющих уход, часто присутствует чувство шока, скорби и вины, поэтому врачи могут порекомендовать им посещать психологическое консультирование и группы поддержки, которые ведут люди, обученные тому, как помочь таким родителям справиться со своим горем.
Что является причиной СВСН?
Врачи точно не знают, что является причиной СВСН. Возможно к ним относятся проблемы с отделами головного мозга, которые контролируют дыхание и сердцебиение.
Тем не менее, некоторые новорожденные более подвержены возникновению СВСН, включая тех, которые:
спят на животе (самый большой одиночный фактор риска);
спят в кровати своих родителей;
спят на очень мягкой постели;
являются мальчиками, афроамериканцами и/или коренными американцами;
матери которых — одиночки, в возрасте младше 20 лет, или во время беременности курили сигареты либо использовали уличные наркотики;
родились в семье с низким доходом;
у которых брат или сестра умерли в результате СВСН.
Как можно предотвратить СВСН?
Чтобы снизить риск СВСН, следует:
укладывая ребенка спать днем или ночью, класть его на спину;
использовать в колыбели ребенка твердый матрац и не спать с ребенком на диване или в своей кровати;
убрать мягкие предметы, такие, как игрушки, одеяла, подушки и свободные постельные принадлежности подальше от спящего новорожденного;
держать новорожденного вдали от сигаретного дыма;
укладывать ребенка спать в месте, отделенном от родителей, но находящемся поблизости;
если ребенок пользуется пустышкой, то перед сном давать ему чистую сухую пустышку;
убедиться в том, что ребенку во время сна не слишком жарко.
Для профилактики СВСН не следует полагаться только на монитор новорожденного.
Существуют ли ресурсы для родителей, которые потеряли младенца в результате СВСН?
Консультации психолога и поддержка специально подготовленных врачей и медсестер и других родителей, которые потеряли ребенка из-за СВСН, имеет решающее значение, чтобы помочь родителям справиться с трагедией. Для оказания помощи родителям специалисты могут порекомендовать прочесть материалы, посетить веб-сайты (такие как Американский институт по изучению синдрома внезапной смерти новорожденных [СВСН]) и группы поддержки.