Врачи точно не знают, что является причиной СВСН. Возможно к ним относятся проблемы с отделами головного мозга, которые контролируют дыхание и сердцебиение.

Тем не менее, некоторые новорожденные более подвержены возникновению СВСН, включая тех, которые: