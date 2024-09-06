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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прорезывание зубов

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что такое прорезывание зубов?

Прорезывание зубов — это этап, когда у новорожденного через десны начинают прорезываться зубы.

  • У большинства новорожденных первый зуб появляется в возрасте примерно 6 месяцев.

  • К 3-летнему возрасту большинство детей имеют все 20 молочных зубов.

  • Новорожденные, у которых прорезываются зубы, обычно капризные, но, несмотря на мнение большинства людей, прорезывание зубов не вызывает повышения температуры тела.

Следует позвонить врачу, если новорожденный чрезвычайно капризный или у него температура выше 100 °F (37,8 °C) — возможно, он, кроме прорезывания зубов, чем-то заболел.

Какими симптомами проявляется прорезывание зубов?

Ребенок, у которого прорезываются зубы:

  • плачет и капризничает больше, чем обычно;

  • плохо спит;

  • съедает меньше, чем обычно;

  • у него течет слюна;

  • у него покрасневшие десны;

  • грызет предметы.

Как можно вылечить симптомы прорезывания зубов?

Чтобы помочь ребенку почувствовать себя более комфортно, следует:

  • дать ребенку безопасный предмет, чтобы он его грыз, например, твердый грызунок или холодное, заполненное гелем кольцо-прорезыватель;

  • массировать десны ребенка пальцем или льдом;

  • если ребенок ощущает выраженный дискомфорт — дать ребенку болеутоляющий препарат, такой, как ацетаминофен или ибупрофен.

  • Не следует использовать гели для прорезывания — они почти не помогают и могут содержать бензокаин, который у некоторых новорожденных вызывает серьезные проблемы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.