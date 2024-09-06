Что такое прорезывание зубов?
Прорезывание зубов — это этап, когда у новорожденного через десны начинают прорезываться зубы.
У большинства новорожденных первый зуб появляется в возрасте примерно 6 месяцев.
К 3-летнему возрасту большинство детей имеют все 20 молочных зубов.
Новорожденные, у которых прорезываются зубы, обычно капризные, но, несмотря на мнение большинства людей, прорезывание зубов не вызывает повышения температуры тела.
Следует позвонить врачу, если новорожденный чрезвычайно капризный или у него температура выше 100 °F (37,8 °C) — возможно, он, кроме прорезывания зубов, чем-то заболел.
Какими симптомами проявляется прорезывание зубов?
Ребенок, у которого прорезываются зубы:
плачет и капризничает больше, чем обычно;
плохо спит;
съедает меньше, чем обычно;
у него течет слюна;
у него покрасневшие десны;
грызет предметы.
Как можно вылечить симптомы прорезывания зубов?
Чтобы помочь ребенку почувствовать себя более комфортно, следует:
дать ребенку безопасный предмет, чтобы он его грыз, например, твердый грызунок или холодное, заполненное гелем кольцо-прорезыватель;
массировать десны ребенка пальцем или льдом;
если ребенок ощущает выраженный дискомфорт — дать ребенку болеутоляющий препарат, такой, как ацетаминофен или ибупрофен.
Не следует использовать гели для прорезывания — они почти не помогают и могут содержать бензокаин, который у некоторых новорожденных вызывает серьезные проблемы.