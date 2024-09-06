Что такое прорезывание зубов?

Что такое прорезывание зубов?

Прорезывание зубов — это этап, когда у новорожденного через десны начинают прорезываться зубы.

У большинства новорожденных первый зуб появляется в возрасте примерно 6 месяцев.

К 3-летнему возрасту большинство детей имеют все 20 молочных зубов.

Новорожденные, у которых прорезываются зубы, обычно капризные, но, несмотря на мнение большинства людей, прорезывание зубов не вызывает повышения температуры тела.

Следует позвонить врачу, если новорожденный чрезвычайно капризный или у него температура выше 100 °F (37,8 °C) — возможно, он, кроме прорезывания зубов, чем-то заболел.