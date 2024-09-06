К проблемам со вскармливанием у новорожденных и детей младшего возраста относятся проблемы с приемом пищи, удерживанием пищи или прием неправильного объема пищи (слишком маленького или слишком большого).

К распространенным проблемам со вскармливанием относятся:

Отрыгивание

рвота;

Перекармливание

Недокармливание

Проблемы со вскармливанием встречаются часто и обычно не являются серьезными, но иногда может возникнуть необходимость показать новорожденного или ребенка младшего возраста врачу или положить на лечение в больницу.