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Проблемы со вскармливанием

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что такое проблемы со вскармливанием?

К проблемам со вскармливанием у новорожденных и детей младшего возраста относятся проблемы с приемом пищи, удерживанием пищи или прием неправильного объема пищи (слишком маленького или слишком большого).

К распространенным проблемам со вскармливанием относятся:

  • Отрыгивание

  • рвота;

  • Перекармливание

  • Недокармливание

Проблемы со вскармливанием встречаются часто и обычно не являются серьезными, но иногда может возникнуть необходимость показать новорожденного или ребенка младшего возраста врачу или положить на лечение в больницу.

Что такое отрыгивание?

Отрыгиванием называется явление, когда молочная смесь или грудное молоко, которое ребенок только что проглотил, возвращается обратно и выливается изо рта или носа новорожденного. Жидкость обычно вытекает легко, а не так сильно, как при рвоте.

Для новорожденных отрыгивание — это нормальное явление.

  • Почти все новорожденные отрыгивают, и практически все прекращают это делать к возрасту 12 месяцев.

  • Отрыгивание происходит потому, что новорожденные не могут сесть после еды, а также потому, что клапан, который удерживает пищу в их желудке, слабый.

  • Отрыгивание, которое причиняет ребенку боль, не проходит либо не дает ребенку нормально есть или набирать вес, называется рефлюксом (гастроэзофагеальный рефлюкс), и ребенку для его лечения могут понадобиться лекарственные препараты.

Следует немедленно обратиться к врачу, если массы, которые отрыгивает ребенок, зеленого или кровянистого цвета, или же отрыгивание вызывает у ребенка кашель либо удушье.

Как предотвратить отрыгивание?

Чтобы предотвратить отрыгивание у новорожденных, следует:

  • кормить детей до того, как они сильно проголодаются;

  • во время кормления давать им срыгнуть каждые 4–5 минут;

  • во время и после кормления держать их вертикально;

  • убедиться, что соска бутылочки выпускает только несколько капель при надавливании или когда бутылочку держат вверх дном.

Что такое рвота?

Рвота — это когда еда из желудка с силой выбрасывается в горло новорожденного или ребенка. В большинстве случаев причиной рвоты у новорожденных и детей является кишечная инфекция.

  • Рвота является признаком болезни или проблемы — у новорожденных в возрасте от 2 недель до 4 месяцев беспричинная рвота встречается редко.

  • Большинство случаев рвоты проходят самостоятельно, без всякого лечения.

  • Если ребенок рвет, нужно часто давать ему небольшое количество жидкости.

Слишком частая рвота может привести к обезвоживанию — нехватке воды в организме.

Нужно немедленно обратиться к врачу, если ребенок рвет и у него присутствует любой из этих настораживающих признаков:

  • Сильная боль в животе

  • Неспособность удерживать жидкости в организме

  • высокая температура;

  • Ощущение общей слабости и усталости

  • Рвота на протяжении более 12 часов

  • Рвотные массы зеленого или кровянистого цвета

  • Отсутствие мочеиспускания на протяжении 8 часов

Что такое перекармливание?

Перекармливание — это когда ребенку дают больше пищи, чем ему необходимо для того, чтобы быть здоровым и расти. Оно может вызывать отрыгивание, диарею (частый, неоформленный, водянистый стул), становиться причиной избыточного веса или ожирения.

В целях профилактики перекармливания есть вещи, которые родителям делать нельзя:

  • автоматически кормить ребенка только потому, что он плачет — необходимо уточнить, нет ли другой причины для плача;

  • давать ребенку бутылочку в качестве занятия или оставлять ребенку бутылочку на все время;

  • давать пищу в качестве поощрения за хорошее поведение;

  • заставлять ребенка доедать пищу, если он не голоден.

Что такое недокармливание?

Недокармливание — это когда ребенку дают недостаточно пищи для роста и поддержания здоровья. Обычно оно возникает, если ребенок слишком капризный, чтобы есть, либо у него затруднено сосание или глотание.

В случае недокармливания у ребенка может отмечаться замедление прибавки в весе.

  • Чтобы гарантировать, что ребенок получает правильное количество питательных веществ, всегда нужно смешивать молочную смесь в соответствии инструкцией.

  • Общественные организации, такие, как программа «Женщины, младенцы и дети» (ЖМД), могут помочь родителям приобрести пищу и молочную смесь, и научить их правильным методам смешивания молочной смеси и вскармливания ребенка.

  • Если у ребенка сильный дефицит веса, врачи могут ухаживать за ребенком в больнице, чтобы убедиться, что ребенок набирает вес.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.