Что такое проблемы со вскармливанием?
К проблемам со вскармливанием у новорожденных и детей младшего возраста относятся проблемы с приемом пищи, удерживанием пищи или прием неправильного объема пищи (слишком маленького или слишком большого).
К распространенным проблемам со вскармливанием относятся:
Отрыгивание
рвота;
Перекармливание
Недокармливание
Проблемы со вскармливанием встречаются часто и обычно не являются серьезными, но иногда может возникнуть необходимость показать новорожденного или ребенка младшего возраста врачу или положить на лечение в больницу.
Что такое отрыгивание?
Отрыгиванием называется явление, когда молочная смесь или грудное молоко, которое ребенок только что проглотил, возвращается обратно и выливается изо рта или носа новорожденного. Жидкость обычно вытекает легко, а не так сильно, как при рвоте.
Для новорожденных отрыгивание — это нормальное явление.
Почти все новорожденные отрыгивают, и практически все прекращают это делать к возрасту 12 месяцев.
Отрыгивание происходит потому, что новорожденные не могут сесть после еды, а также потому, что клапан, который удерживает пищу в их желудке, слабый.
Отрыгивание, которое причиняет ребенку боль, не проходит либо не дает ребенку нормально есть или набирать вес, называется рефлюксом (гастроэзофагеальный рефлюкс), и ребенку для его лечения могут понадобиться лекарственные препараты.
Следует немедленно обратиться к врачу, если массы, которые отрыгивает ребенок, зеленого или кровянистого цвета, или же отрыгивание вызывает у ребенка кашель либо удушье.
Как предотвратить отрыгивание?
Чтобы предотвратить отрыгивание у новорожденных, следует:
кормить детей до того, как они сильно проголодаются;
во время кормления давать им срыгнуть каждые 4–5 минут;
во время и после кормления держать их вертикально;
убедиться, что соска бутылочки выпускает только несколько капель при надавливании или когда бутылочку держат вверх дном.
Что такое рвота?
Рвота — это когда еда из желудка с силой выбрасывается в горло новорожденного или ребенка. В большинстве случаев причиной рвоты у новорожденных и детей является кишечная инфекция.
Рвота является признаком болезни или проблемы — у новорожденных в возрасте от 2 недель до 4 месяцев беспричинная рвота встречается редко.
Большинство случаев рвоты проходят самостоятельно, без всякого лечения.
Если ребенок рвет, нужно часто давать ему небольшое количество жидкости.
Слишком частая рвота может привести к обезвоживанию — нехватке воды в организме.
Нужно немедленно обратиться к врачу, если ребенок рвет и у него присутствует любой из этих настораживающих признаков:
Сильная боль в животе
Неспособность удерживать жидкости в организме
высокая температура;
Ощущение общей слабости и усталости
Рвота на протяжении более 12 часов
Рвотные массы зеленого или кровянистого цвета
Отсутствие мочеиспускания на протяжении 8 часов
Что такое перекармливание?
Перекармливание — это когда ребенку дают больше пищи, чем ему необходимо для того, чтобы быть здоровым и расти. Оно может вызывать отрыгивание, диарею (частый, неоформленный, водянистый стул), становиться причиной избыточного веса или ожирения.
В целях профилактики перекармливания есть вещи, которые родителям делать нельзя:
автоматически кормить ребенка только потому, что он плачет — необходимо уточнить, нет ли другой причины для плача;
давать ребенку бутылочку в качестве занятия или оставлять ребенку бутылочку на все время;
давать пищу в качестве поощрения за хорошее поведение;
заставлять ребенка доедать пищу, если он не голоден.
Что такое недокармливание?
Недокармливание — это когда ребенку дают недостаточно пищи для роста и поддержания здоровья. Обычно оно возникает, если ребенок слишком капризный, чтобы есть, либо у него затруднено сосание или глотание.
В случае недокармливания у ребенка может отмечаться замедление прибавки в весе.
Чтобы гарантировать, что ребенок получает правильное количество питательных веществ, всегда нужно смешивать молочную смесь в соответствии инструкцией.
Общественные организации, такие, как программа «Женщины, младенцы и дети» (ЖМД), могут помочь родителям приобрести пищу и молочную смесь, и научить их правильным методам смешивания молочной смеси и вскармливания ребенка.
Если у ребенка сильный дефицит веса, врачи могут ухаживать за ребенком в больнице, чтобы убедиться, что ребенок набирает вес.