Под термином «суицид» понимают самоубийство.

Суицидальное поведение включает:

мысли о самоубийстве;

попытки самоубийства;

фактическое самоубийство (совершение самоубийства).

Дети, которые причиняют себе вред методами, которые явно не могут привести к смерти, например, нанося себе царапины, порезы или ожоги, считаются страдающими членовредительством без суицидальных тенденций.

Самоубийство является главным образом проблемой у подростков и взрослых, но дети иногда совершают самоубийство.

Стрессовое событие может спровоцировать самоубийство у ребенка, страдающего таким психическим расстройством, как депрессия.

Дети, подверженные риску самоубийства, могут испытывать депрессию или беспокойство, отстраняться от занятий, разговаривать о смерти или внезапно изменять свое поведение.

Врачи стараются выяснить, насколько серьезно молодые люди относятся к самоубийству.

Лечение может включать индивидуальную и семейную психотерапию, лекарственные препараты для лечения других психических проблем или пребывание в стационаре, если риск самоубийства высок.

Нужно всегда воспринимать суицидальное поведение серьезно. Если родители считают, что ребенок или подросток подвержен риску совершения попытки самоубийства, необходимо немедленно обратиться за помощью (в США звонить по телефону 911 или по телефону 1-800-273-8255, чтобы связаться с Национальной линией доверия по предупреждению суицида [National Suicide Prevention Lifeline]) или отвезти ребенка в отделение неотложной помощи больницы.