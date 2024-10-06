Что такое суицидальное поведение?
Под термином «суицид» понимают самоубийство.
Суицидальное поведение включает:
мысли о самоубийстве;
попытки самоубийства;
фактическое самоубийство (совершение самоубийства).
Дети, которые причиняют себе вред методами, которые явно не могут привести к смерти, например, нанося себе царапины, порезы или ожоги, считаются страдающими членовредительством без суицидальных тенденций.
Самоубийство является главным образом проблемой у подростков и взрослых, но дети иногда совершают самоубийство.
Стрессовое событие может спровоцировать самоубийство у ребенка, страдающего таким психическим расстройством, как депрессия.
Дети, подверженные риску самоубийства, могут испытывать депрессию или беспокойство, отстраняться от занятий, разговаривать о смерти или внезапно изменять свое поведение.
Врачи стараются выяснить, насколько серьезно молодые люди относятся к самоубийству.
Лечение может включать индивидуальную и семейную психотерапию, лекарственные препараты для лечения других психических проблем или пребывание в стационаре, если риск самоубийства высок.
Нужно всегда воспринимать суицидальное поведение серьезно. Если родители считают, что ребенок или подросток подвержен риску совершения попытки самоубийства, необходимо немедленно обратиться за помощью (в США звонить по телефону 911 или по телефону 1-800-273-8255, чтобы связаться с Национальной линией доверия по предупреждению суицида [National Suicide Prevention Lifeline]) или отвезти ребенка в отделение неотложной помощи больницы.
Что является причиной суицидального поведения у детей?
Часто суицидальное поведение возникает, когда ребенок или подросток, у которого уже имеется такая проблема, как депрессия, злоупотребление алкоголем или наркотиками, либо другое основное психическое расстройство, переживает стрессовое событие, например:
смерть близкого человека;
расставание с парнем или девушкой;
запугивание;
проблемы в школе.
Многие молодые люди испытывают стрессовые события наподобие этих. Но если у них нет основной проблемы, эти явления обычно не приводят к суицидальному поведению.
Какими симптомами проявляется суицидальное поведение?
Дети и подростки, которые думают о самоубийстве или предпринимают попытки самоубийства, могут:
говорить такие вещи, как: «Я сожалею, что родился»;
отдавать некоторые из своих любимых вещей;
испытывать резкие колебания настроения;
испытывать проблемы со сном;
отстраняться от семьи или друзей;
получать плохие оценки.
Как врачи лечат суицидальное поведение у детей?
Врачи:
убедятся, что молодые люди находятся в безопасности, и решат, требуется ли госпитализация;
проведут лечение основных проблем, таких, как депрессия или злоупотребление наркотиками, с применением психотерапии и, иногда, лекарственных препаратов;
назначат ребенку консультацию психиатра или специалиста по психическим расстройствам;
помогут членам семьи понять риск будущих попыток;
порекомендуют принять меры предосторожности, чтобы обезопасить ребенка — убрать или закрыть все оружие, лекарственные препараты (включая безрецептурные препараты, такие, как обезболивающие) и острые предметы в доме.