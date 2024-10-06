Что такое сепарационное тревожное расстройство?
Тревожность — это состояние беспокойства или нервозности. Сепарационная тревожность является нормальной реакцией маленьких детей, когда кто-то, к кому они привязаны, как правило, их мать, покидает комнату, при этом они расстраиваются и плачут. Обычно она начинается в возрасте около 8 месяцев и длится примерно до возраста 2 или 3 лет. Сепарационное тревожное расстройство отличается от нее.
Сепарационное тревожное расстройство — это состояние, когда:
тревожность при разлуке с лицом, осуществляющим уход, намного сильнее, чем обычно, или длится до более взрослого возраста;
тревожность мешает ребенку заниматься повседневной деятельностью.
В целом:
Сепарационное тревожное расстройство более распространено в дошкольном возрасте, встречается реже по мере взросления и редко встречается у подростков.
Ребенок чувствует очень сильный стресс.
Сепарационное тревожное расстройство может усугубляться после праздников и школьных каникул.
Помогает поведенческая терапия.
Что является причиной сепарационного тревожного расстройства?
Сепарационное тревожное расстройство обычно появляется без причины. Его может провоцировать стрессовое событие, например:
смерть члена семьи, друга или домашнего животного;
переезд в новое место;
смена школ.
Кроме того, дети с тревожными родителями часто более тревожны.
Какими симптомами проявляется сепарационное тревожное расстройство?
Ребенок с сепарационным тревожным расстройством:
сильно и долго плачет, если он отделен от дома или близких людей;
умоляет близкого человека не покидать его;
при разлуке может думать только о том, когда близкий человек вернется;
боится, что с близким человеком случится что-то плохое, например, дорожно-транспортное происшествие;
ведет себя нормально и выглядит отлично, когда близкий человек находится рядом.
Часто ребенок выглядит настолько отчаявшимся, что родители не могут оставить его. Это может повлиять на жизнь ребенка, поскольку ребенок может:
быть не в состоянии ходить в школу;
бояться оставаться на ночь у родственников или друзей или даже просто ходить к ним в гости;
иногда быть неспособным оставаться в комнате, даже если близкий человек находится дома.
Иногда у ребенка могут также наблюдаться физические симптомы, такие, как:
Головные боли
Боли в животе
Ночные кошмары
Как врачи лечат сепарационное тревожное расстройство?
Врачи лечат сепарационное тревожное расстройством с помощью:
психотерапии для детей и их родителей или лиц, осуществляющих уход;
в тяжелых случаях — назначая лекарственные препараты.