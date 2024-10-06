Ребенок с сепарационным тревожным расстройством:

сильно и долго плачет, если он отделен от дома или близких людей;

умоляет близкого человека не покидать его;

при разлуке может думать только о том, когда близкий человек вернется;

боится, что с близким человеком случится что-то плохое, например, дорожно-транспортное происшествие;

ведет себя нормально и выглядит отлично, когда близкий человек находится рядом.

Часто ребенок выглядит настолько отчаявшимся, что родители не могут оставить его. Это может повлиять на жизнь ребенка, поскольку ребенок может:

быть не в состоянии ходить в школу;

бояться оставаться на ночь у родственников или друзей или даже просто ходить к ним в гости;

иногда быть неспособным оставаться в комнате, даже если близкий человек находится дома.

Иногда у ребенка могут также наблюдаться физические симптомы, такие, как: