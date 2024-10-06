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Сепарационное тревожное расстройство

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое сепарационное тревожное расстройство?

Тревожность — это состояние беспокойства или нервозности. Сепарационная тревожность является нормальной реакцией маленьких детей, когда кто-то, к кому они привязаны, как правило, их мать, покидает комнату, при этом они расстраиваются и плачут. Обычно она начинается в возрасте около 8 месяцев и длится примерно до возраста 2 или 3 лет. Сепарационное тревожное расстройство отличается от нее.

Сепарационное тревожное расстройство — это состояние, когда:

  • тревожность при разлуке с лицом, осуществляющим уход, намного сильнее, чем обычно, или длится до более взрослого возраста;

  • тревожность мешает ребенку заниматься повседневной деятельностью.

В целом:

  • Сепарационное тревожное расстройство более распространено в дошкольном возрасте, встречается реже по мере взросления и редко встречается у подростков.

  • Ребенок чувствует очень сильный стресс.

  • Сепарационное тревожное расстройство может усугубляться после праздников и школьных каникул.

  • Помогает поведенческая терапия.

Что является причиной сепарационного тревожного расстройства?

Сепарационное тревожное расстройство обычно появляется без причины. Его может провоцировать стрессовое событие, например:

  • смерть члена семьи, друга или домашнего животного;

  • переезд в новое место;

  • смена школ.

Кроме того, дети с тревожными родителями часто более тревожны.

Какими симптомами проявляется сепарационное тревожное расстройство?

Ребенок с сепарационным тревожным расстройством:

  • сильно и долго плачет, если он отделен от дома или близких людей;

  • умоляет близкого человека не покидать его;

  • при разлуке может думать только о том, когда близкий человек вернется;

  • боится, что с близким человеком случится что-то плохое, например, дорожно-транспортное происшествие;

  • ведет себя нормально и выглядит отлично, когда близкий человек находится рядом.

Часто ребенок выглядит настолько отчаявшимся, что родители не могут оставить его. Это может повлиять на жизнь ребенка, поскольку ребенок может:

  • быть не в состоянии ходить в школу;

  • бояться оставаться на ночь у родственников или друзей или даже просто ходить к ним в гости;

  • иногда быть неспособным оставаться в комнате, даже если близкий человек находится дома.

Иногда у ребенка могут также наблюдаться физические симптомы, такие, как:

  • Головные боли

  • Боли в животе

  • Ночные кошмары

Как врачи лечат сепарационное тревожное расстройство?

Врачи лечат сепарационное тревожное расстройством с помощью:

  • психотерапии для детей и их родителей или лиц, осуществляющих уход;

  • в тяжелых случаях — назначая лекарственные препараты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.