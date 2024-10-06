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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расстройство поведения

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое расстройство поведения?

Расстройство поведения — это:

  • проблема поведения, при которой ребенок многократно нарушает многие законы и правила;

  • неправильное поведение, которое достаточно сильно или достаточно часто вызывает серьезные проблемы для ребенка или других людей.

Дети с нарушениями поведения:

  • ведут себя эгоистично, не думают о чувствах других людей и могут издеваться над другими, наносить ущерб имуществу, врать или красть без чувства вины;

  • чаще всего бывают мальчиками;

  • часто имеют родителей с психическими проблемами, такими, как злоупотребление психоактивными веществами, СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью), шизофрения или антисоциальное расстройство личности;

  • часто начинают лучше себя вести к тому времени, когда они становятся взрослыми.

  • Врач может попросить ребенка поговорить с психотерапевтом, но наилучшим методом лечения может быть помещение ребенка в строгую среду, например, в психиатрическое учреждение

Какими симптомами проявляются расстройства поведения?

Расстройство поведения обычно начинается в позднем детстве или раннем подростковом возрасте (с десяти лет).

У детей с расстройством поведения нарушены взаимоотношения с другими людьми. Они могут провести:

  • вести себя эгоистично и не заботиться о чувствах других людей;

  • врать, обманывать и воровать;

  • употреблять наркотики;

  • издеваться или запугивать других детей и ввязываться в драки;

  • жестоко обращаться с животными;

  • считать, что другие люди угрожают им, и становиться агрессивными;

  • убегать из дома и пропускать школу;

  • наносить ущерб собственности, в частности, устраивая пожары;

  • не ощущать закономерного чувства вины.

Иногда дети с расстройством поведения говорят о самоубийстве. Нужно всегда принимать суицидальное поведение серьезно и немедленно вести ребенка к врачу или в отделение неотложной помощи больницы.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка расстройство поведения?

Чтобы определить, есть ли у ребенка расстройство поведения, врачи расспросят о его поведении. Расстройство поведения диагностируется тогда, когда поведение ребенка является настолько проблематичным, что оно вредит его отношениям с окружающими и успеваемости в школе или на работе в течение не менее 12 месяцев.

Как врачи лечат расстройство поведения?

Расстройство поведения может трудно поддаваться лечению, так как дети не понимают, что их поведение неправильное. Лечение может включать:

  • помещение ребенка в строгую среду, например, в психиатрическое учреждение или колонию для несовершеннолетних;

  • психотерапию, проводимую специалистом, которая помогает детям контролировать свое поведение;

  • лекарственные препараты, особенно если ребенок также страдает СДВГ или депрессией — лечение другой проблемы также может помочь наладить нарушение поведения.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.