Расстройство поведения обычно начинается в позднем детстве или раннем подростковом возрасте (с десяти лет).

У детей с расстройством поведения нарушены взаимоотношения с другими людьми. Они могут провести:

вести себя эгоистично и не заботиться о чувствах других людей;

врать, обманывать и воровать;

употреблять наркотики;

издеваться или запугивать других детей и ввязываться в драки;

жестоко обращаться с животными;

считать, что другие люди угрожают им, и становиться агрессивными;

убегать из дома и пропускать школу;

наносить ущерб собственности, в частности, устраивая пожары;

не ощущать закономерного чувства вины.

Иногда дети с расстройством поведения говорят о самоубийстве. Нужно всегда принимать суицидальное поведение серьезно и немедленно вести ребенка к врачу или в отделение неотложной помощи больницы.