Что такое расстройство поведения?
Расстройство поведения — это:
проблема поведения, при которой ребенок многократно нарушает многие законы и правила;
неправильное поведение, которое достаточно сильно или достаточно часто вызывает серьезные проблемы для ребенка или других людей.
Дети с нарушениями поведения:
ведут себя эгоистично, не думают о чувствах других людей и могут издеваться над другими, наносить ущерб имуществу, врать или красть без чувства вины;
чаще всего бывают мальчиками;
часто имеют родителей с психическими проблемами, такими, как злоупотребление психоактивными веществами, СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью), шизофрения или антисоциальное расстройство личности;
часто начинают лучше себя вести к тому времени, когда они становятся взрослыми.
Врач может попросить ребенка поговорить с психотерапевтом, но наилучшим методом лечения может быть помещение ребенка в строгую среду, например, в психиатрическое учреждение
Какими симптомами проявляются расстройства поведения?
Расстройство поведения обычно начинается в позднем детстве или раннем подростковом возрасте (с десяти лет).
У детей с расстройством поведения нарушены взаимоотношения с другими людьми. Они могут провести:
вести себя эгоистично и не заботиться о чувствах других людей;
врать, обманывать и воровать;
употреблять наркотики;
издеваться или запугивать других детей и ввязываться в драки;
жестоко обращаться с животными;
считать, что другие люди угрожают им, и становиться агрессивными;
убегать из дома и пропускать школу;
наносить ущерб собственности, в частности, устраивая пожары;
не ощущать закономерного чувства вины.
Иногда дети с расстройством поведения говорят о самоубийстве. Нужно всегда принимать суицидальное поведение серьезно и немедленно вести ребенка к врачу или в отделение неотложной помощи больницы.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка расстройство поведения?
Чтобы определить, есть ли у ребенка расстройство поведения, врачи расспросят о его поведении. Расстройство поведения диагностируется тогда, когда поведение ребенка является настолько проблематичным, что оно вредит его отношениям с окружающими и успеваемости в школе или на работе в течение не менее 12 месяцев.
Как врачи лечат расстройство поведения?
Расстройство поведения может трудно поддаваться лечению, так как дети не понимают, что их поведение неправильное. Лечение может включать:
помещение ребенка в строгую среду, например, в психиатрическое учреждение или колонию для несовершеннолетних;
психотерапию, проводимую специалистом, которая помогает детям контролировать свое поведение;
лекарственные препараты, особенно если ребенок также страдает СДВГ или депрессией — лечение другой проблемы также может помочь наладить нарушение поведения.