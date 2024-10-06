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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения о психических расстройствах у детей и подростков

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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У детей может быть множество тех же психических расстройств, которыми страдают взрослые, например:

Другие психические расстройства в основном поражают детей и подростков:

Психические расстройства, такие как шизофрения и биполярное расстройство, редко поражает детей, хотя они иногда начинаются в подростковом возрасте.

Все психические расстройства затрудняют взаимодействие ребенка с другими людьми, учебу в школе и не дают наслаждаться повседневной жизнью. Психические расстройства вызывают у ребенка страдания.

Что является причиной психических расстройств у детей?

Некоторые психические расстройства вызваны аномальным развитием головного мозга или отклонениями от нормы биохимических процессов в головном мозге. Иногда эти аномалии наследуются. Но врачи не знают точной причины большинства психических расстройств.

Какими симптомами проявляются психические расстройства у детей?

Симптомы распространенных психических расстройств у детей часто аналогичны чувствам, которые есть у каждого ребенка, например, грусть, страх, беспокойство, гнев, возбуждение, уход в себя и чувство одиночества. Тем не менее, дети с психическим расстройством испытывают настолько интенсивные чувства, что они:

  • мешают вести нормальную повседневную жизнь;

  • вызывают у них страдания.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка психическое расстройство?

Чтобы определить, есть ли у ребенка психическое расстройство, врачи обычно:

  • расспрашивают родителей и учителей ребенка о его поведении и о всех физических симптомах;

  • разговаривают с ребенком и наблюдают, как он себя ведет;

  • иногда проводят анализы крови, чтобы определить, является ли проблема с физическим здоровьем причиной появления симптомов у ребенка.

Для постановки диагноза врачам может потребоваться направить ребенка к психотерапевту, который специализируется на психических расстройствах.

Как врачи лечат психические расстройства у детей?

Лечение зависит от типа психического расстройства и от возраста ребенка. Врачи лечат психические расстройства:

  • поведенческой терапией;

  • Лекарственные препараты

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.