Общие сведения о психических расстройствах у детей и подростков

У детей может быть множество тех же психических расстройств, которыми страдают взрослые, например:

Другие психические расстройства в основном поражают детей и подростков:

Психические расстройства, такие как шизофрения и биполярное расстройство, редко поражает детей, хотя они иногда начинаются в подростковом возрасте.

Все психические расстройства затрудняют взаимодействие ребенка с другими людьми, учебу в школе и не дают наслаждаться повседневной жизнью. Психические расстройства вызывают у ребенка страдания.

Что является причиной психических расстройств у детей? Некоторые психические расстройства вызваны аномальным развитием головного мозга или отклонениями от нормы биохимических процессов в головном мозге. Иногда эти аномалии наследуются. Но врачи не знают точной причины большинства психических расстройств.

Какими симптомами проявляются психические расстройства у детей? Симптомы распространенных психических расстройств у детей часто аналогичны чувствам, которые есть у каждого ребенка, например, грусть, страх, беспокойство, гнев, возбуждение, уход в себя и чувство одиночества. Тем не менее, дети с психическим расстройством испытывают настолько интенсивные чувства, что они: мешают вести нормальную повседневную жизнь;

вызывают у них страдания.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка психическое расстройство? Чтобы определить, есть ли у ребенка психическое расстройство, врачи обычно: расспрашивают родителей и учителей ребенка о его поведении и о всех физических симптомах;

разговаривают с ребенком и наблюдают, как он себя ведет;

иногда проводят анализы крови, чтобы определить, является ли проблема с физическим здоровьем причиной появления симптомов у ребенка. Для постановки диагноза врачам может потребоваться направить ребенка к психотерапевту, который специализируется на психических расстройствах.