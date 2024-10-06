У детей может быть множество тех же психических расстройств, которыми страдают взрослые, например:
Тревожность и другие стрессовые расстройства, включая посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)
Другие психические расстройства в основном поражают детей и подростков:
Психические расстройства, такие как шизофрения и биполярное расстройство, редко поражает детей, хотя они иногда начинаются в подростковом возрасте.
Все психические расстройства затрудняют взаимодействие ребенка с другими людьми, учебу в школе и не дают наслаждаться повседневной жизнью. Психические расстройства вызывают у ребенка страдания.
Что является причиной психических расстройств у детей?
Некоторые психические расстройства вызваны аномальным развитием головного мозга или отклонениями от нормы биохимических процессов в головном мозге. Иногда эти аномалии наследуются. Но врачи не знают точной причины большинства психических расстройств.
Какими симптомами проявляются психические расстройства у детей?
Симптомы распространенных психических расстройств у детей часто аналогичны чувствам, которые есть у каждого ребенка, например, грусть, страх, беспокойство, гнев, возбуждение, уход в себя и чувство одиночества. Тем не менее, дети с психическим расстройством испытывают настолько интенсивные чувства, что они:
мешают вести нормальную повседневную жизнь;
вызывают у них страдания.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка психическое расстройство?
Чтобы определить, есть ли у ребенка психическое расстройство, врачи обычно:
расспрашивают родителей и учителей ребенка о его поведении и о всех физических симптомах;
разговаривают с ребенком и наблюдают, как он себя ведет;
иногда проводят анализы крови, чтобы определить, является ли проблема с физическим здоровьем причиной появления симптомов у ребенка.
Для постановки диагноза врачам может потребоваться направить ребенка к психотерапевту, который специализируется на психических расстройствах.
Как врачи лечат психические расстройства у детей?
Лечение зависит от типа психического расстройства и от возраста ребенка. Врачи лечат психические расстройства:
поведенческой терапией;
Лекарственные препараты