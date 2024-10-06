Что представляет собой депрессия?
У большинства детей, как и у взрослых, бывают случаи, когда они грустят или у них плохое настроение. Подавленное настроение является нормой, когда происходит какое-то грустное событие, например, потеря друга или члена семьи, или неприятность в школе. В действительности это не депрессия. Депрессия — это когда:
Плохое настроение настолько тяжелое или длится настолько долго, что люди не могут выполнять свои повседневные обязанности или принимать участие в других приятных занятиях.
Депрессия у детей:
чаще встречается в подростковом возрасте.
Ребенок может быть грустным, безразличным, вялым или может быть раздражительным, агрессивным и капризным.
Депрессия иногда начинается после того, как происходит грустное событие, но чувства ребенка длятся дольше и более интенсивны, чем кажется нормальным.
Дети младшего возраста сначала проходят психотерапию, а подростки обычно проходят психотерапию и одновременно получают лекарственные препараты.
Что вызывает депрессию у детей?
Врачи не знают точной причины депрессии, но риск ее развития повышают следующие факторы:
наличие близких родственников, страдающих депрессией;
грустные эмоциональные события, такие, как потеря друга или смерть члена семьи.
Какими симптомами проявляется депрессия у детей?
Несмотря на то, что некоторые дети говорят о том, что они чувствуют грусть или депрессию, многие из них не могут объяснить свои эмоции. Вместо этого они могут:
ощущать тоску или раздражительность;
потерять интерес к любимым занятиям, например, к спорту, видеоиграм или играм с друзьями;
ощущать усталость и отсутствие энергии;
жаловаться на боль в животе или головную боль;
испытывать проблемы с мышлением или концентрацией внимания;
плохо спать, видеть кошмарные сновидения или спать слишком много;
отдавать вещи, которые имеют для них особое значение.
Эти симптомы могут привести к потере друзей и снижению успеваемости в школе.
Некоторые дети думают или говорят о самоубийстве. Нужно всегда принимать суицидальное поведение серьезно и немедленно вести ребенка к врачу или в отделение неотложной помощи больницы.
Как врачи лечат депрессию у детей?
Как врачи лечат депрессию?
психотерапией.
лекарственные препараты (антидепрессанты).
Врачи обычно назначают подросткам как лекарственные препараты, так и психотерапию. Детей младшего возраста они обычно лечат психотерапией, после чего, при необходимости, назначают лекарственные препараты.
Депрессия часто возвращается, поэтому дети и подростки должны получать лечение в течение не менее одного года.