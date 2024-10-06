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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Депрессия у детей и подростков

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что представляет собой депрессия?

У большинства детей, как и у взрослых, бывают случаи, когда они грустят или у них плохое настроение. Подавленное настроение является нормой, когда происходит какое-то грустное событие, например, потеря друга или члена семьи, или неприятность в школе. В действительности это не депрессия. Депрессия — это когда:

  • Плохое настроение настолько тяжелое или длится настолько долго, что люди не могут выполнять свои повседневные обязанности или принимать участие в других приятных занятиях.

Депрессия у детей:

  • чаще встречается в подростковом возрасте.

  • Ребенок может быть грустным, безразличным, вялым или может быть раздражительным, агрессивным и капризным.

  • Депрессия иногда начинается после того, как происходит грустное событие, но чувства ребенка длятся дольше и более интенсивны, чем кажется нормальным.

  • Дети младшего возраста сначала проходят психотерапию, а подростки обычно проходят психотерапию и одновременно получают лекарственные препараты.

Что вызывает депрессию у детей?

Врачи не знают точной причины депрессии, но риск ее развития повышают следующие факторы:

  • наличие близких родственников, страдающих депрессией;

  • грустные эмоциональные события, такие, как потеря друга или смерть члена семьи.

Какими симптомами проявляется депрессия у детей?

Несмотря на то, что некоторые дети говорят о том, что они чувствуют грусть или депрессию, многие из них не могут объяснить свои эмоции. Вместо этого они могут:

  • ощущать тоску или раздражительность;

  • потерять интерес к любимым занятиям, например, к спорту, видеоиграм или играм с друзьями;

  • ощущать усталость и отсутствие энергии;

  • жаловаться на боль в животе или головную боль;

  • испытывать проблемы с мышлением или концентрацией внимания;

  • плохо спать, видеть кошмарные сновидения или спать слишком много;

  • отдавать вещи, которые имеют для них особое значение.

Эти симптомы могут привести к потере друзей и снижению успеваемости в школе.

Некоторые дети думают или говорят о самоубийстве. Нужно всегда принимать суицидальное поведение серьезно и немедленно вести ребенка к врачу или в отделение неотложной помощи больницы.

Как врачи лечат депрессию у детей?

Как врачи лечат депрессию?

  • психотерапией.

  • лекарственные препараты (антидепрессанты).

Врачи обычно назначают подросткам как лекарственные препараты, так и психотерапию. Детей младшего возраста они обычно лечат психотерапией, после чего, при необходимости, назначают лекарственные препараты.

Депрессия часто возвращается, поэтому дети и подростки должны получать лечение в течение не менее одного года.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.