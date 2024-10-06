Несмотря на то, что некоторые дети говорят о том, что они чувствуют грусть или депрессию, многие из них не могут объяснить свои эмоции. Вместо этого они могут:

ощущать тоску или раздражительность;

потерять интерес к любимым занятиям, например, к спорту, видеоиграм или играм с друзьями;

ощущать усталость и отсутствие энергии;

жаловаться на боль в животе или головную боль;

испытывать проблемы с мышлением или концентрацией внимания;

плохо спать, видеть кошмарные сновидения или спать слишком много;

отдавать вещи, которые имеют для них особое значение.

Эти симптомы могут привести к потере друзей и снижению успеваемости в школе.

Некоторые дети думают или говорят о самоубийстве. Нужно всегда принимать суицидальное поведение серьезно и немедленно вести ребенка к врачу или в отделение неотложной помощи больницы.