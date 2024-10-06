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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вызывающее оппозиционное расстройство

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое вызывающее оппозиционное расстройство?

Вызывающее оппозиционное расстройство — это проблема поведения, при которой ребенок является недоброжелательным, трудным и неоднократно не слушается учителей и родителей.

Многие дети иногда так себя ведут, но у ребенка с вызывающим оппозиционным расстройством это происходит снова и снова. Чтобы считаться расстройством, поведение ребенка должно быть достаточно серьезным, чтобы вредить его отношениям с окружающими или мешать учебе.

Дети с этим расстройством обычно:

  • спорят со взрослыми;

  • легко и часто теряют самообладание;

  • игнорируют правила и инструкции;

  • нарочно раздражают людей;

  • перекладывают вину за собственные ошибки на других;

  • кажутся злыми и обидчивыми;

  • легко раздражаются;

  • не располагают хорошими социальными навыками.

Тем не менее, дети с вызывающим оппозиционным расстройством знают разницу между правильным и неправильным поведением.

Вызывающее оппозиционное расстройство обычно начинается в дошкольном возрасте. Однако оно может начаться только в начальных или даже средних классах школы.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка вызывающее оппозиционное расстройство?

Врачи расспросят родителей о симптомах и поведении ребенка.

Врачи убедятся, что у ребенка нет другой проблемы, которая может вызывать подобные симптомы. К таким проблемам относятся тревожность, депрессия или СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью).

Как врачи лечат вызывающее оппозиционное расстройство?

Врачи лечат вызывающее оппозиционное расстройство с помощью:

  • методов управления поведением, таких, как использование постоянной дисциплины и поощрение хорошего поведения. Психотерапевт может научить родителей и учителей ребенка, как пользоваться этими методами

  • Bногда групповая психотерапия с другими детьми помогает им улучшить свои навыки общения

  • Иногда назначают лекарственные препараты

Важно лечить другие психические проблемы, такие, как СДВГ, или решить семейные проблемы, которые могут ухудшить поведение ребенка.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.