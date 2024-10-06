Вызывающее оппозиционное расстройство — это проблема поведения, при которой ребенок является недоброжелательным, трудным и неоднократно не слушается учителей и родителей.

Многие дети иногда так себя ведут, но у ребенка с вызывающим оппозиционным расстройством это происходит снова и снова. Чтобы считаться расстройством, поведение ребенка должно быть достаточно серьезным, чтобы вредить его отношениям с окружающими или мешать учебе.

Дети с этим расстройством обычно:

спорят со взрослыми;

легко и часто теряют самообладание;

игнорируют правила и инструкции;

нарочно раздражают людей;

перекладывают вину за собственные ошибки на других;

кажутся злыми и обидчивыми;

легко раздражаются;

не располагают хорошими социальными навыками.

Тем не менее, дети с вызывающим оппозиционным расстройством знают разницу между правильным и неправильным поведением.

Вызывающее оппозиционное расстройство обычно начинается в дошкольном возрасте. Однако оно может начаться только в начальных или даже средних классах школы.