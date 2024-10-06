Что такое вызывающее оппозиционное расстройство?
Вызывающее оппозиционное расстройство — это проблема поведения, при которой ребенок является недоброжелательным, трудным и неоднократно не слушается учителей и родителей.
Многие дети иногда так себя ведут, но у ребенка с вызывающим оппозиционным расстройством это происходит снова и снова. Чтобы считаться расстройством, поведение ребенка должно быть достаточно серьезным, чтобы вредить его отношениям с окружающими или мешать учебе.
Дети с этим расстройством обычно:
спорят со взрослыми;
легко и часто теряют самообладание;
игнорируют правила и инструкции;
нарочно раздражают людей;
перекладывают вину за собственные ошибки на других;
кажутся злыми и обидчивыми;
легко раздражаются;
не располагают хорошими социальными навыками.
Тем не менее, дети с вызывающим оппозиционным расстройством знают разницу между правильным и неправильным поведением.
Вызывающее оппозиционное расстройство обычно начинается в дошкольном возрасте. Однако оно может начаться только в начальных или даже средних классах школы.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка вызывающее оппозиционное расстройство?
Врачи расспросят родителей о симптомах и поведении ребенка.
Врачи убедятся, что у ребенка нет другой проблемы, которая может вызывать подобные симптомы. К таким проблемам относятся тревожность, депрессия или СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью).
Как врачи лечат вызывающее оппозиционное расстройство?
Врачи лечат вызывающее оппозиционное расстройство с помощью:
методов управления поведением, таких, как использование постоянной дисциплины и поощрение хорошего поведения. Психотерапевт может научить родителей и учителей ребенка, как пользоваться этими методами
Bногда групповая психотерапия с другими детьми помогает им улучшить свои навыки общения
Иногда назначают лекарственные препараты
Важно лечить другие психические проблемы, такие, как СДВГ, или решить семейные проблемы, которые могут ухудшить поведение ребенка.