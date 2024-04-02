Употребление психоактивных веществ подростками — это когда подростки употребляют алкоголь, табак и наркотические препараты (в том числе рецептурные лекарственные препараты без назначения). Такого рода употребление может быть одноразовым экспериментом либо регулярным и непрерывным.
Любое употребление психоактивных веществ повышает риск возникновения других проблем. Например, подросток, который употребляет психоактивные вещества, с большей вероятностью попадет в дорожно-транспортное происшествие, будет участвовать в драках, неразумных или нежелательных половых контактах, у него может произойти передозировка либо отмечаться другие поведенческие проблемы. Даже эпизодическое употребление психоактивных веществ связано с риском, и взрослые не должны ни игнорировать такие случаи, ни позволять их.
Подростки с наркотической зависимостью подвергаются более высокому риску развития долгосрочных проблем. Эти проблемы включают проблемы с психическим здоровьем, плохие оценки в школе и нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, такие, как наркотическая зависимость и передозировка.
Среди подростков считается обычным делом попробовать алкоголь или другие вещества, но регулярное их употребление встречается реже.
Наиболее распространенным веществом, которое употребляется подростками, является алкоголь — они часто много выпивают и злоупотребляют алкоголем, что повышает вероятность участия в драках, попадания в дорожно-транспортные происшествия или других причин травм.
На отношение подростка к употреблению психоактивных веществ влияют родители, опекуны, сверстники и средства массовой информации.
Какие запрещенные вещества чаще всего употребляют подростки?
Подростки употребляют множество веществ, в том числе безрецептурные препараты. Наиболее распространенными психоактивными веществами являются:
Подростки также употребляют:
рецептурными препаратами, такими, как опиоиды, анксиолитические препараты и стимуляторы;
ингаляционными средствами (иногда называется нюханьем);
галлюциногенами, такими, как ФЦП, ЛСД и некоторые виды грибов;
амфетаминами и метамфетаминами;
клубными наркотиками, такими, как экстази или молли;
безрецептурными препаратами, такими, как лекарственные препараты от кашля и простуды.
Алкоголь
Алкоголь является веществом, которое подростки употребляют чаще всего.
У подростков более высокая вероятность развития алкогольной зависимости, если они начали пить в молодом возрасте или у них есть члены семьи с алкогольной зависимостью.
Чтобы предотвратить употребление алкоголя, следует отговаривать подростка от этого и самому показывать хороший пример.
Табак
Употребление табачных изделий включает курение сигарет, трубок или сигар, жевание табака, закладывание табака между нижней губой и десной, а также вдыхание его в нос.
Большинство курящих взрослых начали курить в подростковом возрасте.
Вероятность того, что подросток начнет курить, выше, если у него есть курящие родители или опекуны.
Чтобы предотвратить употребление табачных изделий, нельзя употреблять их на глазах у своих детей, и нужно говорить с ними о влиянии табака.
Если ребенок уже курит или употребляет табачные изделия, нужно убедить его отказаться от этой привычки и помочь ему получить поддержку.
В электронных сигаретах (э-сигареты, вейпы) не сжигается табак. В них нагревается жидкость, содержащая никотин, которая является активным компонентом в табаке. «Дым», который выходит из электронных сигарет, — это просто водяной пар, содержащий никотин. Поскольку причиной рака легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) является дым от сгорающего табака, электронные сигареты были предложены в качестве более безопасной альтернативы сигаретам. Однако они не обязательно являются безопасными:
Электронные сигареты содержат никотин, который вызывает сильное привыкание.
Врачи не знают, могут ли быть опасными другие вещества, смешанные с жидким никотином.
Большинство подростков, которые используют электронные сигареты, также употребляют табачные изделия.
Что делать, если подросток употребляет психоактивные вещества или злоупотребляет ими?
Нужно поговорить с ребенком и врачом ребенка о употреблении психоактивных веществ, если родители замечают:
необычное поведение;
депрессию или резкие перемены настроения;
смену друзей;
ухудшение оценок;
потерю интереса к деятельности;
наркотические препараты или предметы для их употребления, такие, как трубки, шприцы и весы.
Врач ребенка:
расспросит его в частном порядке об употреблении психоактивных веществ;
поможет установить, есть ли вероятность употребления психоактивных веществ;
при необходимости направит ребенка на анализы;
при необходимости направит ребенка на лечение.
Лечение нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ, у подростков напоминает лечение у взрослых. Но подростков должны лечить врачи, которые специализируются в этой возрастной группе и их потребностях.