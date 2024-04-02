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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Употребление психоактивных веществ у подростков

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Употребление психоактивных веществ подростками — это когда подростки употребляют алкоголь, табак и наркотические препараты (в том числе рецептурные лекарственные препараты без назначения). Такого рода употребление может быть одноразовым экспериментом либо регулярным и непрерывным.

Любое употребление психоактивных веществ повышает риск возникновения других проблем. Например, подросток, который употребляет психоактивные вещества, с большей вероятностью попадет в дорожно-транспортное происшествие, будет участвовать в драках, неразумных или нежелательных половых контактах, у него может произойти передозировка либо отмечаться другие поведенческие проблемы. Даже эпизодическое употребление психоактивных веществ связано с риском, и взрослые не должны ни игнорировать такие случаи, ни позволять их. 

Подростки с наркотической зависимостью подвергаются более высокому риску развития долгосрочных проблем. Эти проблемы включают проблемы с психическим здоровьем, плохие оценки в школе и нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, такие, как наркотическая зависимость и передозировка.

  • Среди подростков считается обычным делом попробовать алкоголь или другие вещества, но регулярное их употребление встречается реже.

  • Наиболее распространенным веществом, которое употребляется подростками, является алкоголь — они часто много выпивают и злоупотребляют алкоголем, что повышает вероятность участия в драках, попадания в дорожно-транспортные происшествия или других причин травм.

  • На отношение подростка к употреблению психоактивных веществ влияют родители, опекуны, сверстники и средства массовой информации.

Какие запрещенные вещества чаще всего употребляют подростки?

Подростки употребляют множество веществ, в том числе безрецептурные препараты. Наиболее распространенными психоактивными веществами являются:

Подростки также употребляют:

Алкоголь

  • Алкоголь является веществом, которое подростки употребляют чаще всего.

  • У подростков более высокая вероятность развития алкогольной зависимости, если они начали пить в молодом возрасте или у них есть члены семьи с алкогольной зависимостью.

  • Чтобы предотвратить употребление алкоголя, следует отговаривать подростка от этого и самому показывать хороший пример.

Табак

  • Употребление табачных изделий включает курение сигарет, трубок или сигар, жевание табака, закладывание табака между нижней губой и десной, а также вдыхание его в нос.

  • Большинство курящих взрослых начали курить в подростковом возрасте.

  • Вероятность того, что подросток начнет курить, выше, если у него есть курящие родители или опекуны.

  • Чтобы предотвратить употребление табачных изделий, нельзя употреблять их на глазах у своих детей, и нужно говорить с ними о влиянии табака.

  • Если ребенок уже курит или употребляет табачные изделия, нужно убедить его отказаться от этой привычки и помочь ему получить поддержку.

В электронных сигаретах (э-сигареты, вейпы) не сжигается табак. В них нагревается жидкость, содержащая никотин, которая является активным компонентом в табаке. «Дым», который выходит из электронных сигарет, — это просто водяной пар, содержащий никотин. Поскольку причиной рака легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) является дым от сгорающего табака, электронные сигареты были предложены в качестве более безопасной альтернативы сигаретам. Однако они не обязательно являются безопасными:

  • Электронные сигареты содержат никотин, который вызывает сильное привыкание.

  • Врачи не знают, могут ли быть опасными другие вещества, смешанные с жидким никотином.

  • Большинство подростков, которые используют электронные сигареты, также употребляют табачные изделия.

Что делать, если подросток употребляет психоактивные вещества или злоупотребляет ими?

Нужно поговорить с ребенком и врачом ребенка о употреблении психоактивных веществ, если родители замечают:

  • необычное поведение;

  • депрессию или резкие перемены настроения;

  • смену друзей;

  • ухудшение оценок;

  • потерю интереса к деятельности;

  • наркотические препараты или предметы для их употребления, такие, как трубки, шприцы и весы.

Врач ребенка:

  • расспросит его в частном порядке об употреблении психоактивных веществ;

  • поможет установить, есть ли вероятность употребления психоактивных веществ;

  • при необходимости направит ребенка на анализы;

  • при необходимости направит ребенка на лечение.

Лечение нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ, у подростков напоминает лечение у взрослых. Но подростков должны лечить врачи, которые специализируются в этой возрастной группе и их потребностях.

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