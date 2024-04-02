Употребление психоактивных веществ подростками — это когда подростки употребляют алкоголь, табак и наркотические препараты (в том числе рецептурные лекарственные препараты без назначения). Такого рода употребление может быть одноразовым экспериментом либо регулярным и непрерывным.

Любое употребление психоактивных веществ повышает риск возникновения других проблем. Например, подросток, который употребляет психоактивные вещества, с большей вероятностью попадет в дорожно-транспортное происшествие, будет участвовать в драках, неразумных или нежелательных половых контактах, у него может произойти передозировка либо отмечаться другие поведенческие проблемы. Даже эпизодическое употребление психоактивных веществ связано с риском, и взрослые не должны ни игнорировать такие случаи, ни позволять их.

Подростки с наркотической зависимостью подвергаются более высокому риску развития долгосрочных проблем. Эти проблемы включают проблемы с психическим здоровьем, плохие оценки в школе и нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, такие, как наркотическая зависимость и передозировка.

Среди подростков считается обычным делом попробовать алкоголь или другие вещества, но регулярное их употребление встречается реже.

Наиболее распространенным веществом, которое употребляется подростками, является алкоголь — они часто много выпивают и злоупотребляют алкоголем, что повышает вероятность участия в драках, попадания в дорожно-транспортные происшествия или других причин травм.

На отношение подростка к употреблению психоактивных веществ влияют родители, опекуны, сверстники и средства массовой информации.

Какие запрещенные вещества чаще всего употребляют подростки? Подростки употребляют множество веществ, в том числе безрецептурные препараты. Наиболее распространенными психоактивными веществами являются: Алкоголь

Марихуана

Табак Подростки также употребляют: рецептурными препаратами, такими, как опиоиды, анксиолитические препараты и стимуляторы;

ингаляционными средствами (иногда называется нюханьем);

галлюциногенами, такими, как ФЦП, ЛСД и некоторые виды грибов;

Кокаин

амфетаминами и метамфетаминами;

Анаболические стероиды

клубными наркотиками, такими, как экстази или молли;

безрецептурными препаратами, такими, как лекарственные препараты от кашля и простуды. Алкоголь Алкоголь является веществом, которое подростки употребляют чаще всего.

У подростков более высокая вероятность развития алкогольной зависимости, если они начали пить в молодом возрасте или у них есть члены семьи с алкогольной зависимостью.

Чтобы предотвратить употребление алкоголя, следует отговаривать подростка от этого и самому показывать хороший пример. Табак Употребление табачных изделий включает курение сигарет, трубок или сигар, жевание табака, закладывание табака между нижней губой и десной, а также вдыхание его в нос.

Большинство курящих взрослых начали курить в подростковом возрасте.

Вероятность того, что подросток начнет курить, выше, если у него есть курящие родители или опекуны.

Чтобы предотвратить употребление табачных изделий, нельзя употреблять их на глазах у своих детей, и нужно говорить с ними о влиянии табака.

Если ребенок уже курит или употребляет табачные изделия, нужно убедить его отказаться от этой привычки и помочь ему получить поддержку. В электронных сигаретах (э-сигареты, вейпы) не сжигается табак. В них нагревается жидкость, содержащая никотин, которая является активным компонентом в табаке. «Дым», который выходит из электронных сигарет, — это просто водяной пар, содержащий никотин. Поскольку причиной рака легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) является дым от сгорающего табака, электронные сигареты были предложены в качестве более безопасной альтернативы сигаретам. Однако они не обязательно являются безопасными: Электронные сигареты содержат никотин, который вызывает сильное привыкание.

Врачи не знают, могут ли быть опасными другие вещества, смешанные с жидким никотином.

Большинство подростков, которые используют электронные сигареты, также употребляют табачные изделия.