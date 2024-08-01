Многие родители беспокоятся о пищевых привычках ребенка. Некоторые дети не хотят употреблять определенные продукты. Некоторые хотят есть только определенные продукты. Но если ребенок является привередливым в отношении еды, это редко вызывает проблемы со здоровьем. Это происходит потому, что пищевые предпочтения у детей младшего возраста не длятся достаточно долго, чтобы нанести вред их росту.
Какие пищевые проблемы есть у маленьких детей?
Фактически у очень маленьких детей отсутствуют нарушения пищевого поведения, такие, как анорексия и булимия. Эти проблемы обычно начинаются только в средних или старших классах школы.
Пищевые проблемы у маленьких детей обычно включают:
нежелание есть во время приема пищи;
переедание и избыточный вес.
Почему мой ребенок не хочет есть во время приема пищи?
В большинстве случаев маленькие дети не едят во время приема пищи, потому что:
их рост естественным образом замедляется;
они перекусывают вместо полноценного приема пищи.
Дети растут очень быстро, поэтому им нужно много есть. Но рост замедляется примерно в возрасте 1 года. Примерно в это время дети едят меньше, потому что они нуждаются в меньшем количестве пищи. Родители, которые не знают об этом, могут заставлять ребенка есть. Они могут слишком сильно беспокоиться о том, что ребенок ест. Как правило, с ребенком все в порядке.
Снэки необходимы, но они могут вызывать проблемы. Детям обычно требуется что-то поесть между приемами пищи. Однако слишком много снэков уменьшают аппетит, и ребенок не хочет есть во время приема пищи. Легко переесть вкусных снэков, особенно сладостей, таких, как конфеты, печенье и газированная вода. Даже сок содержит много сахара.
Только в редких случаях нежелание есть на протяжении любого промежутка времени является признаком медицинской проблемы. Если это медицинская проблема, дети:
не растут или не развиваются нормально для своего возраста;
сбросить вес;
обычно плохо себя чувствуют, либо у них присутствуют другие симптомы.
Почему мой ребенок ест слишком много?
У маленьких детей переедание и увеличение веса редко вызваны медицинской проблемой. Избыточный вес обычно бывает наследственным. Дети часто учатся плохим привычкам питания в своих семьях.
Однако переедание само по себе может вызывать проблемы. Избыточный вес не является показателем здоровья и подвергает ребенка риску:
развития сахарного диабета (повышения уровня сахара в крови);
Повышенное артериальное давление
появления избыточного веса во взрослом возрасте;
стать объектом насмешек или издевательств.
Если ребенок регулярно переедает, нужно поговорить с врачом, чтобы выяснить, является ли проблемой количество и тип пищи, которую он ест.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка проблема с питанием?
Во время регулярных обследований врачи будут задавать вопросы о питании ребенка. Они захотят узнать, какие продукты ест ребенок и их количество. Особенно важным является баланс между снэками и основными приемами пищи, а также между здоровой пищей и перекусами.
Врачи говорят, насколько серьезна проблема, наблюдая за развитием ребенка. Они сделают следующее:
измерят рост и вес ребенка;
сравнят полученные результаты с диаграммами роста.
Диаграммы роста сравнивают рост и вес ребенка с показателями других детей того же возраста. Некоторые дети большие, некоторые — маленькие. Но каждый ребенок обычно остается примерно одинаковым по сравнению с другими детьми. Например, если показатели ребенка всегда находились в середине диаграммы по показателю веса, они должны оставаться в середине по мере взросления. Выпадение по сравнению с другими детьми является признаком проблем.
Как можно убедиться, что ребенок употребляет правильные продукты?
Не нужно обращать особое внимание на здорового ребенка, который, как кажется, недостаточно ест. Главное:
кормить ребенка 3 раза в день;
ограничить количество снэков до 2–3 раз каждый день.
Во время основных приемов пищи:
Ребенок должен кушать тогда, когда едят другие члены семьи и все члены семьи сидят за столом.
Нужно ограничить отвлекающие факторы: выключить цифровые устройства и держать домашних животных в другой комнате.
Дайте ребенку решить, какие продукты на тарелке съесть.
Заберите у ребенка тарелку через 20–30 минут после начала приема пищи.
Не следует говорить с ребенком о том, сколько еды осталось на тарелке.
Ребенок, который не съедает много еды во время нескольких основных приемов пищи, не будет голодать. Нужно просто следить за тем, чтобы ребенок после основного приема пищи не перекусывал.
Что касается снэков:
Давайте ребенку небольшое количество здоровой пищи, например, фрукты, сыр, небольшой бутерброд или молоко.
Избегайте высококалорийных закусок, таких, как конфеты, печенье, чипсы и фаст-фуд.