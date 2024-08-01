Почему мой ребенок не хочет есть во время приема пищи?

Почему мой ребенок не хочет есть во время приема пищи?

В большинстве случаев маленькие дети не едят во время приема пищи, потому что:

их рост естественным образом замедляется;

они перекусывают вместо полноценного приема пищи.

Дети растут очень быстро, поэтому им нужно много есть. Но рост замедляется примерно в возрасте 1 года. Примерно в это время дети едят меньше, потому что они нуждаются в меньшем количестве пищи. Родители, которые не знают об этом, могут заставлять ребенка есть. Они могут слишком сильно беспокоиться о том, что ребенок ест. Как правило, с ребенком все в порядке.

Снэки необходимы, но они могут вызывать проблемы. Детям обычно требуется что-то поесть между приемами пищи. Однако слишком много снэков уменьшают аппетит, и ребенок не хочет есть во время приема пищи. Легко переесть вкусных снэков, особенно сладостей, таких, как конфеты, печенье и газированная вода. Даже сок содержит много сахара.

Только в редких случаях нежелание есть на протяжении любого промежутка времени является признаком медицинской проблемы. Если это медицинская проблема, дети: