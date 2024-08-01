Проблемы со сном у детей включают кошмары, ночные страхи и лунатизм, нежелание ложиться спать и пробуждение на протяжении ночи.
Что такое кошмары?
Кошмары — это страшные сны.
Многим детям снятся кошмары.
Кошмары не являются проблемой, если они не начнут сниться ребенку очень часто.
Причиной кошмаров могут быть стресс и просмотр страшных или жестоких мультфильмов.
Если у ребенка много ночных кошмаров, нужно постараться выяснить их причину, ведя дневник с заметками о том, когда они происходят, и о чем они.
Что такое ночные страхи?
Ночные страхи — это случаи, когда ребенок кричит и впадает в панику вскоре после засыпания.
Ночные страхи чаще всего встречаются в возрасте от 3 до 8 лет.
Некоторые дети с ночными страхами также страдают лунатизмом.
Ребенок может кричать, выглядеть испуганным, быстро дышать и потеть, но в действительности он полностью не просыпается, его нельзя успокоить, и он не отвечает на вопросы.
В отличие от кошмаров, дети не помнят, что у них был ночной страх.
Ночные страхи обычно проходят сами по себе.
Если у ребенка ночные страхи возникают так часто, что это влияет на количество сна, которое получает ребенок, или если ночные страхи все еще возникают в возрасте старше 12 лет, нужно обратиться к врачу.
Что такое лунатизм?
При лунатизме дети встают с постели и ходят по дому, даже если при этом они не просыпаются. Большинство детей после пробуждения не помнит об эпизодах лунатизма.
Дети обычно перерастают лунатизм. Пока этого не случится, описанные ниже шаги могут помочь уберечь ребенка от травмы:
убрать предметы, о которые ребенок может споткнуться;
опустить кровать или положить на пол матрац, чтобы предотвратить падения;
закрывать и запирать двери и окна;
установить тревожную сигнализацию, которая срабатывает, когда ребенок покидает постель;
осторожно приводить ребенка назад в постель.
Почему некоторые дети не хотят ложиться спать?
Иногда бывает трудно уложить детей спать.
Дети младше 2 лет не хотят ложиться спать, потому что они не хотят покидать родителей (сепарационная тревожность).
Дети более старшего возраста могут не хотеть ложиться спать в попытках заполучить контроль.
Дети, которые иногда очень поздно просыпаются утром, могут просто не быть уставшими перед сном.
Просмотр захватывающего видеофильма перед сном может взбодрить ребенка.
Чтобы помочь ребенку вовремя лечь спать, родители могут:
придерживаться регулярного графика сна для ребенка;
подарить ребенку плюшевого медвежонка или какую-то другую игрушку для успокоения;
использовать маленький ночник или генератор белого шума;
тихо сидеть в коридоре, где ребенок может видеть родителя, а родитель может убедиться, что ребенок находится в постели.
Цель родителей — научить ребенка засыпать без них. Нужно покинуть комнату после того, как ребенок затих в постели, но еще не заснул.
Почему младенцы и маленькие дети просыпаются ночью?
Все люди просыпаются ночью. Большинство людей легко засыпают снова самостоятельно. Детям иногда бывает трудно снова заснуть.
К возрасту 3 месяцев большинство детей спят в течение не менее 5 часов подряд.
Стрессовые события, такие как болезнь, могут привести к тому, что ночью дети просыпаются чаще.
Длительный дневной сон после обеда, игра перед сном или некоторые проблемы со здоровьем могут привести к тому, что дети могут просыпаться ночью.
Чтобы помочь детям не просыпаться ночью или засыпать снова самостоятельно:
каждый вечер нужно придерживаться одинаковой процедуры подготовки ко сну;
перед укладыванием в постель можно прочитать вместе короткую историю;
можно предложить ребенку спасть с любимой игрушкой или одеялом;
нужно, чтобы дети засыпали в своей собственной детской кроватке или кровати — нельзя учить ребенка засыпать в другом месте, а затем переносить его в детскую кроватку или кровать спящим;
нужно дать ребенку поплакать несколько минут и успокоиться.
Если ребенок просыпается ночью:
нельзя играть с ребенком или кормить его;
нельзя шлепать или ругать ребенка;
нужно возвращать ребенка в постель и говорить, что уже пора спать.