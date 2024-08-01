Что такое лунатизм?

Что такое лунатизм?

При лунатизме дети встают с постели и ходят по дому, даже если при этом они не просыпаются. Большинство детей после пробуждения не помнит об эпизодах лунатизма.

Дети обычно перерастают лунатизм. Пока этого не случится, описанные ниже шаги могут помочь уберечь ребенка от травмы: