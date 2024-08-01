Что такое детская истерика?
Все дети время от времени сердятся. Детская истерика — это сильная вспышка гнева. Они обычно возникают у детей в возрасте от 1 до 4 лет.
Дети могут кричать, плакать, кататься по полу, швырять вещи или топать ногами.
Некоторые задерживают дыхание и багровеют.
Большинство детских истерик возникает, когда ребенок расстроен.
Некоторые дети закатывают истерики, чтобы привлечь внимание, получить что-то от родителей или не делать чего-то.
Истерики более вероятны, когда дети хотят есть или утомлены.
Как правило, детские истерики длятся менее 15 минут.
Чтобы прекратить детскую истерику, нужно использовать методику тайм-аута или отвлечь ребенка другим видом деятельности.
Как можно помочь ребенку во время детской истерики?
В конце концов, детская истерика прекращается, но пока это не произойдет, родители могут очень расстроиться. Во время истерики родители обычно не могут договориться с ребенком. Истерика не останавливается и тогда, когда ребенка ругают. Нужно помочь ребенку успокоиться, выполнив следующие действия:
Во-первых, родителям нужно попытаться успокоиться.
Нужно постараться отвлечь ребенка, но не давать им то, что они пытаются получить.
Если отвлечение не срабатывает, нужно переместить ребенка в другую комнату или место.
В домашних условиях хорошим местом может быть кресло для тайм-аута.
Ребенок должен просидеть в кресле для тайм-аута 1 минуту на каждый год возраста ребенка (например, 5-летний ребенок — 5 минут).
Во время тайм-аута нельзя говорить с ребенком и смотреть на него.
По истечении времени нужно напомнить ребенку, почему потребовался тайм-аут.
Нужно начать с ребенком новое задание и продолжать хвалить его за хорошее поведение.
Нельзя давать ребенку то, что он хотел получить во время истерики. Если ребенку дать то, что он хотел, он поймет, что истерика действует.