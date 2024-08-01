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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Детские истерики

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Что такое детская истерика?

Все дети время от времени сердятся. Детская истерика — это сильная вспышка гнева. Они обычно возникают у детей в возрасте от 1 до 4 лет.

  • Дети могут кричать, плакать, кататься по полу, швырять вещи или топать ногами.

  • Некоторые задерживают дыхание и багровеют.

  • Большинство детских истерик возникает, когда ребенок расстроен.

  • Некоторые дети закатывают истерики, чтобы привлечь внимание, получить что-то от родителей или не делать чего-то.

  • Истерики более вероятны, когда дети хотят есть или утомлены.

  • Как правило, детские истерики длятся менее 15 минут.

  • Чтобы прекратить детскую истерику, нужно использовать методику тайм-аута или отвлечь ребенка другим видом деятельности.

Как можно помочь ребенку во время детской истерики?

В конце концов, детская истерика прекращается, но пока это не произойдет, родители могут очень расстроиться. Во время истерики родители обычно не могут договориться с ребенком. Истерика не останавливается и тогда, когда ребенка ругают. Нужно помочь ребенку успокоиться, выполнив следующие действия:

  • Во-первых, родителям нужно попытаться успокоиться.

  • Нужно постараться отвлечь ребенка, но не давать им то, что они пытаются получить.

  • Если отвлечение не срабатывает, нужно переместить ребенка в другую комнату или место.

  • В домашних условиях хорошим местом может быть кресло для тайм-аута.

  • Ребенок должен просидеть в кресле для тайм-аута 1 минуту на каждый год возраста ребенка (например, 5-летний ребенок — 5 минут).

  • Во время тайм-аута нельзя говорить с ребенком и смотреть на него.

  • По истечении времени нужно напомнить ребенку, почему потребовался тайм-аут.

  • Нужно начать с ребенком новое задание и продолжать хвалить его за хорошее поведение.

Нельзя давать ребенку то, что он хотел получить во время истерики. Если ребенку дать то, что он хотел, он поймет, что истерика действует.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.