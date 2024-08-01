Как можно помочь ребенку во время детской истерики?

Как можно помочь ребенку во время детской истерики?

В конце концов, детская истерика прекращается, но пока это не произойдет, родители могут очень расстроиться. Во время истерики родители обычно не могут договориться с ребенком. Истерика не останавливается и тогда, когда ребенка ругают. Нужно помочь ребенку успокоиться, выполнив следующие действия:

Во-первых, родителям нужно попытаться успокоиться.

Нужно постараться отвлечь ребенка, но не давать им то, что они пытаются получить.

Если отвлечение не срабатывает, нужно переместить ребенка в другую комнату или место.

В домашних условиях хорошим местом может быть кресло для тайм-аута.

Ребенок должен просидеть в кресле для тайм-аута 1 минуту на каждый год возраста ребенка (например, 5-летний ребенок — 5 минут).

Во время тайм-аута нельзя говорить с ребенком и смотреть на него.

По истечении времени нужно напомнить ребенку, почему потребовался тайм-аут.

Нужно начать с ребенком новое задание и продолжать хвалить его за хорошее поведение.

Нельзя давать ребенку то, что он хотел получить во время истерики. Если ребенку дать то, что он хотел, он поймет, что истерика действует.