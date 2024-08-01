Что такое аффективно-респираторные приступы?

Что такое аффективно-респираторные приступы?

Аффективно-респираторные приступы случаются, когда дети задерживают дыхание, падают в обморок на очень короткое время, а затем приходят в себя и чувствуют себя нормально.

Аффективно-респираторные приступы встречаются часто, но у большинства детей возникает лишь небольшое их количество.