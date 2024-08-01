Что такое аффективно-респираторные приступы?
Аффективно-респираторные приступы случаются, когда дети задерживают дыхание, падают в обморок на очень короткое время, а затем приходят в себя и чувствуют себя нормально.
Аффективно-респираторные приступы встречаются часто, но у большинства детей возникает лишь небольшое их количество.
Дети не задерживают дыхание преднамеренно.
Приступы часто возникают сразу после того, как произошло какое-то пугающее, огорчающее или причиняющее физическую боль событие.
Аффективно-респираторные приступы обычно возникают в возрасте от 1 года до 5 лет, но могут также возникать у детей старшего возраста.
Дети становятся бледными или синюшными, а затем теряют сознание.
У некоторых детей возникают кратковременные судорожные припадки (все тело трясется).
Через несколько секунд они снова начинают дышать и приходят в сознание.
Аффективно-респираторные приступы выглядят пугающе, но они не опасны.
Что является причиной аффективно-респираторных приступов?
Врачи точно не знают, что является причиной аффективно-респираторных приступов. У некоторых детей они возникают во время детских истерик. У других детей приступы возникают после того, как их испугали, ошарашили или причинили им боль.
У детей с судорожным расстройством (эпилепсией) также может останавливаться дыхание, они могут терять сознание и у них возникают судорожные припадки. Но это не аффективно-респираторный приступ. Судорожные расстройства вызываются проблемами с головным мозгом. Проблемы с головным мозгом не вызывают возникновение аффективно-респираторных приступов.
Задерживает ли ребенок дыхание преднамеренно?
Нет, у детей не бывает умышленных аффективно-респираторных приступов.
Некоторые упрямые дети задерживают дыхание умышленно, когда сердятся. Они не теряют сознание, так что это не аффективно-респираторный приступ.
Какими симптомами проявляется аффективно-респираторный приступ?
Во время аффективно-респираторного приступа ребенок может:
плакать;
прекратить дышать и упасть в обморок;
побледнеть или стать синюшным;
иногда все его тело может трястись (судорожный припадок);
начать дышать снова, прийти в сознание и хорошо себя чувствовать.
Как врачи диагностируют аффективно-респираторные приступы?
Врачи ставят диагноз на основании:
описания того, что произошло;
обследования ребенка, которое показывает отсутствие отклонений от нормы.
Если результаты обследования ребенка отклоняются от нормы или описание произошедшего события отличается от типичного аффективно-респираторного приступа, врачи могут провести исследования. Они хотят убедиться, что у ребенка нет каких-либо других заболеваний. Они могут проводить анализы крови, ЭКГ (электрокардиограмму) и исследование волн головного мозга (ЭЭГ или электроэнцефалограмму).
Как врачи лечат аффективно-респираторные приступы?
Аффективно-респираторные приступы длятся всего несколько минут, поэтому они проходят еще до того, как родители могут показать ребенка врачу.
Чтобы предотвратить переход детской истерики в аффективно-респираторный приступ, нужно отвлечь внимание ребенка на что-то другое. Если это возможно, следует избегать ситуаций, которые приводили к возникновению приступов в прошлом.