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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аффективно-респираторные приступы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Что такое аффективно-респираторные приступы?

Аффективно-респираторные приступы случаются, когда дети задерживают дыхание, падают в обморок на очень короткое время, а затем приходят в себя и чувствуют себя нормально.

Аффективно-респираторные приступы встречаются часто, но у большинства детей возникает лишь небольшое их количество.

  • Дети не задерживают дыхание преднамеренно.

  • Приступы часто возникают сразу после того, как произошло какое-то пугающее, огорчающее или причиняющее физическую боль событие.

  • Аффективно-респираторные приступы обычно возникают в возрасте от 1 года до 5 лет, но могут также возникать у детей старшего возраста.

  • Дети становятся бледными или синюшными, а затем теряют сознание.

  • У некоторых детей возникают кратковременные судорожные припадки (все тело трясется).

  • Через несколько секунд они снова начинают дышать и приходят в сознание.

  • Аффективно-респираторные приступы выглядят пугающе, но они не опасны.

Что является причиной аффективно-респираторных приступов?

Врачи точно не знают, что является причиной аффективно-респираторных приступов. У некоторых детей они возникают во время детских истерик. У других детей приступы возникают после того, как их испугали, ошарашили или причинили им боль.

У детей с судорожным расстройством (эпилепсией) также может останавливаться дыхание, они могут терять сознание и у них возникают судорожные припадки. Но это не аффективно-респираторный приступ. Судорожные расстройства вызываются проблемами с головным мозгом. Проблемы с головным мозгом не вызывают возникновение аффективно-респираторных приступов.

Задерживает ли ребенок дыхание преднамеренно?

Нет, у детей не бывает умышленных аффективно-респираторных приступов.

Некоторые упрямые дети задерживают дыхание умышленно, когда сердятся. Они не теряют сознание, так что это не аффективно-респираторный приступ.

Какими симптомами проявляется аффективно-респираторный приступ?

Во время аффективно-респираторного приступа ребенок может:

  • плакать;

  • прекратить дышать и упасть в обморок;

  • побледнеть или стать синюшным;

  • иногда все его тело может трястись (судорожный припадок);

  • начать дышать снова, прийти в сознание и хорошо себя чувствовать.

Как врачи диагностируют аффективно-респираторные приступы?

Врачи ставят диагноз на основании:

  • описания того, что произошло;

  • обследования ребенка, которое показывает отсутствие отклонений от нормы.

Если результаты обследования ребенка отклоняются от нормы или описание произошедшего события отличается от типичного аффективно-респираторного приступа, врачи могут провести исследования. Они хотят убедиться, что у ребенка нет каких-либо других заболеваний. Они могут проводить анализы крови, ЭКГ (электрокардиограмму) и исследование волн головного мозга (ЭЭГ или электроэнцефалограмму).

Как врачи лечат аффективно-респираторные приступы?

Аффективно-респираторные приступы длятся всего несколько минут, поэтому они проходят еще до того, как родители могут показать ребенка врачу.

Чтобы предотвратить переход детской истерики в аффективно-респираторный приступ, нужно отвлечь внимание ребенка на что-то другое. Если это возможно, следует избегать ситуаций, которые приводили к возникновению приступов в прошлом.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.