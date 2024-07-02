Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ретинобластома?

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ретинобластома?

Если врач подозревает ретинобластому, он:

Если у ребенка ретинобластома, врачи сделают дополнительные анализы, чтобы выяснить, распространилась ли злокачественная опухоль, в том числе:

сканирование костей;

проведут взятие образца костного мозга (биопсия костного мозга) для выявления злокачественной опухоли.

в некоторых случаях — спинномозговую пункцию.

Врачи также проведут генетический анализ, чтобы определить, является ли ретинобластома у ребенка типом, который может передаваться по наследству. Если это так, врачи также проведут обследование членов семьи ребенка. Братья и сестры с риском ретинобластомы должны проходить офтальмологическое обследование каждые 4 месяца с рождения до 4 лет. Также следует проверить глаза родителей, поскольку один и тот же ген может вызывать доброкачественные опухоли в сетчатке взрослых.