Что такое ретинобластома?
Сетчатка (ретина) — это светочувствительная ткань на глазном дне. Ретинобластома — это рак сетчатки, который возникает главным образом у маленьких детей.
Ретинобластома может быть наследственным заболеванием.
Обычно она возникает в возрасте младше 2 лет.
Примерно у 1 из 4 детей с ретинобластомой она возникает в обоих глазах.
У ребенка с ретинобластомой может быть белый зрачок, косоглазие или проблемы со зрением.
Лечение включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и, в некоторых случаях — лучевую терапию.
Что является причиной ретинобластомы?
Причиной ретинобластомы является проблема с генами, контролирующими развитие глаз. Ребенок может наследовать эту проблему от родителя, или проблема может возникнуть сама по себе.
Какими симптомами проявляется ретинобластома?
К симптомам относятся:
Белый, а не черный зрачок (черное пятно в центре глаза)
Глаза, которые смотрят в разных направлениях (страбизм, также называемый «косоглазием»)
Если ретинобластома крупная — проблемы со зрением
Если рак распространился, у детей также может наблюдаться рвота, потеря аппетита или головная боль.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ретинобластома?
Если врач подозревает ретинобластому, он:
проведет специальное обследование глаз, пока ребенок находится под общим наркозом;
проведет ультразвуковое исследование или иногда КТ (компьютерную томографию) либо МРТ (магнитно-резонансную томографию).
Если у ребенка ретинобластома, врачи сделают дополнительные анализы, чтобы выяснить, распространилась ли злокачественная опухоль, в том числе:
сканирование костей;
проведут взятие образца костного мозга (биопсия костного мозга) для выявления злокачественной опухоли.
в некоторых случаях — спинномозговую пункцию.
Врачи также проведут генетический анализ, чтобы определить, является ли ретинобластома у ребенка типом, который может передаваться по наследству. Если это так, врачи также проведут обследование членов семьи ребенка. Братья и сестры с риском ретинобластомы должны проходить офтальмологическое обследование каждые 4 месяца с рождения до 4 лет. Также следует проверить глаза родителей, поскольку один и тот же ген может вызывать доброкачественные опухоли в сетчатке взрослых.
Как врачи лечат ретинобластому?
Лечение зависит от местонахождения ретинобластомы и от того, распространилась ли она. Важно удалить всю опухоль, но, если есть такая возможность, врачи используют методы лечения, сохраняющие зрение.
Если ретинобластома развилась только в одном глазу, врачи обычно:
удаляют глаз.
Если ретинобластома возникает в обоих глазах, врачи могут удалить глаз с самой большой опухолью и попытаться лечить другой глаз, не удаляя его, чтобы у ребенка сохранилось зрение. Эти виды лечения могут включать следующее:
химиотерапевтические препараты, вводимые непосредственно через главную артерию, которая снабжает кровью глаз;
Криотерапия
лазерная терапия;
размещение фрагментов радиоактивного материала рядом с опухолью (брахитерапия).
После лечения специалисты должны регулярно обследовать ребенка, чтобы убедиться, что злокачественная опухоль не вернулась.