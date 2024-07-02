Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ретинобластома

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое ретинобластома?

Сетчатка (ретина) — это светочувствительная ткань на глазном дне. Ретинобластома — это рак сетчатки, который возникает главным образом у маленьких детей.

  • Ретинобластома может быть наследственным заболеванием.

  • Обычно она возникает в возрасте младше 2 лет.

  • Примерно у 1 из 4 детей с ретинобластомой она возникает в обоих глазах.

  • У ребенка с ретинобластомой может быть белый зрачок, косоглазие или проблемы со зрением.

  • Лечение включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и, в некоторых случаях — лучевую терапию. 

Что является причиной ретинобластомы?

Причиной ретинобластомы является проблема с генами, контролирующими развитие глаз. Ребенок может наследовать эту проблему от родителя, или проблема может возникнуть сама по себе.

Какими симптомами проявляется ретинобластома?

К симптомам относятся:

  • Белый, а не черный зрачок (черное пятно в центре глаза)

  • Глаза, которые смотрят в разных направлениях (страбизм, также называемый «косоглазием»)

  • Если ретинобластома крупная — проблемы со зрением

Если рак распространился, у детей также может наблюдаться рвота, потеря аппетита или головная боль.

Лейкокория у новорожденного с ретинобластомой
Скрыть подробности
Белый зрачок (лейкокория) является симптомом ретинобластомы.
С разрешения издателя. Из Scott I, Warman R, Murray T: Atlas of Ophthalmology. Под редакцией RK Parrish II и TG Murray. Philadelphia, Current Medicine, 2000.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ретинобластома?

Если врач подозревает ретинобластому, он:

Если у ребенка ретинобластома, врачи сделают дополнительные анализы, чтобы выяснить, распространилась ли злокачественная опухоль, в том числе:

Врачи также проведут генетический анализ, чтобы определить, является ли ретинобластома у ребенка типом, который может передаваться по наследству. Если это так, врачи также проведут обследование членов семьи ребенка. Братья и сестры с риском ретинобластомы должны проходить офтальмологическое обследование каждые 4 месяца с рождения до 4 лет. Также следует проверить глаза родителей, поскольку один и тот же ген может вызывать доброкачественные опухоли в сетчатке взрослых.

Как врачи лечат ретинобластому?

Лечение зависит от местонахождения ретинобластомы и от того, распространилась ли она. Важно удалить всю опухоль, но, если есть такая возможность, врачи используют методы лечения, сохраняющие зрение.

Если ретинобластома развилась только в одном глазу, врачи обычно:

  • удаляют глаз.

Если ретинобластома возникает в обоих глазах, врачи могут удалить глаз с самой большой опухолью и попытаться лечить другой глаз, не удаляя его, чтобы у ребенка сохранилось зрение. Эти виды лечения могут включать следующее:

  • химиотерапевтические препараты, вводимые непосредственно через главную артерию, которая снабжает кровью глаз;

  • Лучевая терапия

  • Криотерапия

  • лазерная терапия;

  • размещение фрагментов радиоактивного материала рядом с опухолью (брахитерапия).

После лечения специалисты должны регулярно обследовать ребенка, чтобы убедиться, что злокачественная опухоль не вернулась.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.