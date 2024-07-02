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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабдомиосаркома

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Что такое рабдомиосаркома?

Рабдомиосаркома — это быстро растущий рак, который возникает в клетках, которые при нормальном развитии становятся мышечными клетками. Она чаще всего возникает у маленьких детей.

  • Рабдомиосаркома может возникать в любой части тела, но чаще всего она развивается в области головы и шеи, в гениталиях или мочевыводящих путях, или на руках и ногах.

  • Рабдомиосаркома чаще всего возникает у детей в возрасте младше 7 лет.

  • Лечение включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и, в некоторых случаях — лучевую терапию.

Что является причиной рабдомиосаркомы?

Врачи не знают причин рабдомиосаркомы.

Какими симптомами проявляется рабдомиосаркома?

Симптомы зависят от места появления рабдомиосаркомы. К ним относятся:

  • Твердое уплотнение под кожей, иногда на руках и ногах

У ребенка могут возникнуть проблемы, связанные с конкретной частью тела, пораженной злокачественной опухолью, например:

  • Глаза: Слезоточивость, боль в глазах или выпученные глаза

  • Нос и горло: заложенность носа, выделение из носа слизи и гноя, изменение голоса

  • Гениталии или мочевыводящие пути: боль в животе, уплотнение в животе, затрудненное мочеиспускание или кровь в моче

  • Руки и ноги: твердые уплотнения под кожей

Рабдомиосаркома в руках и ногах ребенка часто распространяется, особенно в легкие, костный мозг и лимфатические узлы. Как правило, распространение не вызывает никаких симптомов.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка рабдомиосаркома?

Врачи подозревают наличие рабдомиосаркомы на основании имеющихся у ребенка симптомов. Для подтверждения диагноза рабдомиосаркомы у ребенка врачи:

Если у ребенка злокачественная опухоль, врачи сделают анализы, чтобы проверить, распространилась ли она. Они:

  • выполнят КТ органов грудной клетки ребенка;

  • введут небольшое количество радиоактивного вещества, чтобы сделать снимок внутренних структур организма ребенка (радионуклидное сканирование);

  • проведут взятие образца костного мозга (биопсия костного мозга) для выявления злокачественной опухоли.

Рабдомиосаркому проще лечить, если она еще не распространилась.

Как врачи лечат рабдомиосаркому?

Для лечения рабдомиосаркомы врачи проведут:

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.