Как врачи могут определить, есть ли у ребенка рабдомиосаркома?

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка рабдомиосаркома?

Врачи подозревают наличие рабдомиосаркомы на основании имеющихся у ребенка симптомов. Для подтверждения диагноза рабдомиосаркомы у ребенка врачи:

Назначить КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию)

возьмут образец уплотнения или, иногда, удалят все уплотнение, чтобы изучить его под микроскопом (биопсия).

Если у ребенка злокачественная опухоль, врачи сделают анализы, чтобы проверить, распространилась ли она. Они:

выполнят КТ органов грудной клетки ребенка;

введут небольшое количество радиоактивного вещества, чтобы сделать снимок внутренних структур организма ребенка (радионуклидное сканирование);

проведут взятие образца костного мозга (биопсия костного мозга) для выявления злокачественной опухоли.

Рабдомиосаркому проще лечить, если она еще не распространилась.