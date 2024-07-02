Что такое рабдомиосаркома?
Рабдомиосаркома — это быстро растущий рак, который возникает в клетках, которые при нормальном развитии становятся мышечными клетками. Она чаще всего возникает у маленьких детей.
Рабдомиосаркома может возникать в любой части тела, но чаще всего она развивается в области головы и шеи, в гениталиях или мочевыводящих путях, или на руках и ногах.
Рабдомиосаркома чаще всего возникает у детей в возрасте младше 7 лет.
Лечение включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и, в некоторых случаях — лучевую терапию.
Что является причиной рабдомиосаркомы?
Врачи не знают причин рабдомиосаркомы.
Какими симптомами проявляется рабдомиосаркома?
Симптомы зависят от места появления рабдомиосаркомы. К ним относятся:
Твердое уплотнение под кожей, иногда на руках и ногах
У ребенка могут возникнуть проблемы, связанные с конкретной частью тела, пораженной злокачественной опухолью, например:
Глаза: Слезоточивость, боль в глазах или выпученные глаза
Нос и горло: заложенность носа, выделение из носа слизи и гноя, изменение голоса
Гениталии или мочевыводящие пути: боль в животе, уплотнение в животе, затрудненное мочеиспускание или кровь в моче
Руки и ноги: твердые уплотнения под кожей
Рабдомиосаркома в руках и ногах ребенка часто распространяется, особенно в легкие, костный мозг и лимфатические узлы. Как правило, распространение не вызывает никаких симптомов.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка рабдомиосаркома?
Врачи подозревают наличие рабдомиосаркомы на основании имеющихся у ребенка симптомов. Для подтверждения диагноза рабдомиосаркомы у ребенка врачи:
Назначить КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию)
возьмут образец уплотнения или, иногда, удалят все уплотнение, чтобы изучить его под микроскопом (биопсия).
Если у ребенка злокачественная опухоль, врачи сделают анализы, чтобы проверить, распространилась ли она. Они:
выполнят КТ органов грудной клетки ребенка;
введут небольшое количество радиоактивного вещества, чтобы сделать снимок внутренних структур организма ребенка (радионуклидное сканирование);
проведут взятие образца костного мозга (биопсия костного мозга) для выявления злокачественной опухоли.
Рабдомиосаркому проще лечить, если она еще не распространилась.
Как врачи лечат рабдомиосаркому?
Для лечения рабдомиосаркомы врачи проведут:
Хирургическое вмешательство для удаления опухоли
В некоторых случаях — лучевую терапию