Как врачи могут определить, есть ли у ребенка опухоль Вильмса?

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка опухоль Вильмса?

Врачи подозревают опухоль Вильмса, если они прощупывают уплотнение в животе ребенка. Для установления точного диагноза они проводят:

ультразвуковое исследование, КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию);

хирургическое вмешательство для удаления уплотнения — врачи изучают его под микроскопом, чтобы определить, является ли оно опухолью Вильмса.

Врачи также используют КТ или МРТ для того, чтобы определить, распространилась ли злокачественная опухоль в лимфатические узлы, печень или легкие.