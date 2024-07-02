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Опухоль Вильмса

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Что такое опухоль Вильмса?

Опухоль Вильмса представляет собой одну из разновидностей рака, при которой злокачественная опухоль растет в почке. Она чаще всего встречается у детей в возрасте младше 5 лет.

  • Врачи не знают, что вызывает опухоль Вильмса, но она возникает с большей вероятностью у детей с определенными проблемами со здоровьем при рождении.

  • У детей с опухолью Вильмса наблюдается уплотнение в животе, у них могут быть рвота и боль в животе, повышение температуры тела, плохой аппетит и расстройство желудка.

  • Опухоль Вильмса обычно поражает одну почку, но она может поражать и оба органа.

  • Лечение включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и, в некоторых случаях — лучевую терапию.

Что является причиной опухоли Вильмса?

В большинстве случаев врачи не знают причины опухоли Вильмса. Иногда она возникает вследствие проблемы с генами ребенка.

Какими симптомами проявляется опухоль Вильмса?

Первым симптомом опухоли Вильмса обычно является:

  • Безболезненное уплотнение в животе ребенка

К другим симптомам относятся:

  • вздутие живота (иногда родители замечают, что маленький ребенок внезапно нуждается в подгузнике большего размера);

  • боль в животе, повышение температуры тела, расстройство желудка и рвота;

  • Кровь в моче

  • Повышенное артериальное давление

Если злокачественная опухоль распространяется на легкие, она может вызывать кашель и одышку.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка опухоль Вильмса?

Врачи подозревают опухоль Вильмса, если они прощупывают уплотнение в животе ребенка. Для установления точного диагноза они проводят:

Врачи также используют КТ или МРТ для того, чтобы определить, распространилась ли злокачественная опухоль в лимфатические узлы, печень или легкие.

Как врачи лечат опухоль Вильмса?

Для лечения опухоли Вильмса врачи:

  • выполнят хирургическое вмешательство для удаления почки, пораженной опухолью;

  • во время хирургического вмешательства проверят другую почку на наличие рака;

  • после хирургического вмешательства будут лечить ребенка с помощью химиотерапии;

  • если рак распространился, проведут лучевую терапию.

В редких случаях, когда опухоль очень крупная или возникла в обеих почках, врачи будут использовать химиотерапию для уменьшения размеров опухоли или опухолей до хирургического вмешательства с целью их удаления.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.