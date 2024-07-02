Что такое опухоль Вильмса?
Опухоль Вильмса представляет собой одну из разновидностей рака, при которой злокачественная опухоль растет в почке. Она чаще всего встречается у детей в возрасте младше 5 лет.
Врачи не знают, что вызывает опухоль Вильмса, но она возникает с большей вероятностью у детей с определенными проблемами со здоровьем при рождении.
У детей с опухолью Вильмса наблюдается уплотнение в животе, у них могут быть рвота и боль в животе, повышение температуры тела, плохой аппетит и расстройство желудка.
Опухоль Вильмса обычно поражает одну почку, но она может поражать и оба органа.
Лечение включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и, в некоторых случаях — лучевую терапию.
Что является причиной опухоли Вильмса?
В большинстве случаев врачи не знают причины опухоли Вильмса. Иногда она возникает вследствие проблемы с генами ребенка.
Какими симптомами проявляется опухоль Вильмса?
Первым симптомом опухоли Вильмса обычно является:
Безболезненное уплотнение в животе ребенка
К другим симптомам относятся:
вздутие живота (иногда родители замечают, что маленький ребенок внезапно нуждается в подгузнике большего размера);
боль в животе, повышение температуры тела, расстройство желудка и рвота;
Кровь в моче
Повышенное артериальное давление
Если злокачественная опухоль распространяется на легкие, она может вызывать кашель и одышку.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка опухоль Вильмса?
Врачи подозревают опухоль Вильмса, если они прощупывают уплотнение в животе ребенка. Для установления точного диагноза они проводят:
ультразвуковое исследование, КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию);
хирургическое вмешательство для удаления уплотнения — врачи изучают его под микроскопом, чтобы определить, является ли оно опухолью Вильмса.
Врачи также используют КТ или МРТ для того, чтобы определить, распространилась ли злокачественная опухоль в лимфатические узлы, печень или легкие.
Как врачи лечат опухоль Вильмса?
Для лечения опухоли Вильмса врачи:
выполнят хирургическое вмешательство для удаления почки, пораженной опухолью;
во время хирургического вмешательства проверят другую почку на наличие рака;
после хирургического вмешательства будут лечить ребенка с помощью химиотерапии;
если рак распространился, проведут лучевую терапию.
В редких случаях, когда опухоль очень крупная или возникла в обеих почках, врачи будут использовать химиотерапию для уменьшения размеров опухоли или опухолей до хирургического вмешательства с целью их удаления.