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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения об опухолях головного мозга у детей

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Что такое опухоли головного мозга у детей?

Опухоль головного мозга — это новообразование в головном мозге. Опухоли головного мозга могут быть злокачественными и доброкачественными. Но даже доброкачественные опухоли могут вызывать серьезные проблемы.

  • Опухоли головного мозга являются одним из наиболее распространенных видов рака, который поражает детей.

  • Наиболее распространенные опухоли головного мозга у детей: астроцитомы, медуллобластомы и эпендимомы.

  • У ребенка с опухолью головного мозга могут возникать головная боль, рвота, проблемы со зрением или равновесием.

  • Лечение может представлять собой сочетание хирургического вмешательства, лучевой терапии или химиотерапии.

Что является причиной опухолей головного мозга у детей?

В большинстве случаев врачи не знают, почему у детей развивается опухоль головного мозга. Тем не менее, риск развития опухоли головного мозга выше, если дети получили большую дозу облучения на область головы или страдают определенными наследственными заболеваниями, такими как нейрофиброматоз.

Какими симптомами проявляются опухоли головного мозга?

Симптомы опухолей головного мозга возникают из-за того, что растущая опухоль оказывает давление на головной мозг.

Возможные симптомы у младенцев:

  • они кажутся раздражительными;

  • они сонливые или с трудом просыпаются в то время, когда обычно они должны бы были бодрствовать;

  • у них рвота.

Если опухоль начинает расти в раннем младенчестве, голова ребенка может казаться слишком большой.

У детей более старшего возраста симптомы похожи, но у них также могут быть:

  • Головные боли

  • проблемы со зрением, такие как двоение в глазах (ребенок видит 2 одинаковых объекта вместо одного);

  • проблемы при попытке повернуть глаза вверх;

  • изменения настроения, например, дети легче раздражаются;

  • изменения внимания, например, спутанность сознания или сонливость.

Другие симптомы зависят от места роста опухоли в головном мозге.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка опухоль головного мозга?

Врачи подозревают наличие опухоли головного мозга на основании имеющихся у ребенка симптомов. Чтобы определить, имеется ли у ребенка опухоль головного мозга, они выполнят:

Если результаты МРТ показывают опухоль головного мозга, врачи могут:

  • выполнить операцию по удалению небольшого кусочка ткани или всей опухоли и изучить ее под микроскопом (так называемая биопсия).

Чтобы узнать, распространилась ли злокачественная опухоль, врачи также могут выполнить спинномозговую пункцию (взять образец жидкости из спинного мозга).

Как врачи лечат опухоли головного мозга у детей?

Планирование лечения ребенка будет осуществлять группа врачей, специализирующихся на лечении опухолей головного мозга у детей. Для лечения опухолей головного мозга врачи будут комбинировать следующие виды терапии:

Если опухоль блокирует ток спинномозговой жидкости, врачи перед операцией могут ввести в головной мозг ребенка небольшую трубку для отведения жидкости.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.