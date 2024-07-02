Симптомы опухолей головного мозга возникают из-за того, что растущая опухоль оказывает давление на головной мозг.

Возможные симптомы у младенцев:

они кажутся раздражительными;

они сонливые или с трудом просыпаются в то время, когда обычно они должны бы были бодрствовать;

у них рвота.

Если опухоль начинает расти в раннем младенчестве, голова ребенка может казаться слишком большой.

У детей более старшего возраста симптомы похожи, но у них также могут быть:

Головные боли

проблемы со зрением, такие как двоение в глазах (ребенок видит 2 одинаковых объекта вместо одного);

проблемы при попытке повернуть глаза вверх;

изменения настроения, например, дети легче раздражаются;

изменения внимания, например, спутанность сознания или сонливость.

Другие симптомы зависят от места роста опухоли в головном мозге.