Симптомы нейробластомы зависят от места возникновения злокачественной опухоли, а также от того, распространилась ли она.

Если нейробластома возникает в животе ребенка, симптомы включают:

Увеличение живота

Ощущение переполнения

боль в животе.

Если нейробластома возникает в грудной клетке ребенка, симптомы включают:

Кашель

затрудненное дыхание;

Если нейробластома распространилась на другие части тела, у ребенка могут наблюдаться другие симптомы:

Кости: боль в костях, слабость и утомляемость, бледность кожи, кровоподтеки

Кожа: узелки на коже

спинной мозг: слабость в руках и/или ногах

Многие из них также являются симптомами более распространенных проблем со здоровьем у детей.