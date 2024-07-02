Что такое нейробластома?
Нейробластома — это один из видов рака, который растет в незрелых нервных клетках в различных частях тела. Нейробластома — наиболее распространенная форма рака у младенцев и одна из наиболее распространенных опухолей у детей всех возрастов.
Нейробластома обычно возникает в надпочечниках (расположенных над почками) или в нервах, которые идут рядом с позвоночником в грудной клетке или брюшной полости.
Злокачественная опухоль может начать развиваться даже до рождения.
Нейробластома часто распространяется на другие части тела, такие как кости, кожа и спинной мозг.
Самый благоприятный исход отмечается у детей младшего возраста, у которых злокачественная опухоль не успела распространиться.
Врачи лечат нейробластому с помощью хирургического вмешательства, химиотерапии и, в некоторых случаях, лучевой терапии.
Что является причиной нейробластомы?
В большинстве случаев врачи не знают, почему у детей развивается нейробластома. В редких случаях младенец наследует аномальный ген, который вызывает нейробластому.
Какими симптомами проявляется нейробластома?
Симптомы нейробластомы зависят от места возникновения злокачественной опухоли, а также от того, распространилась ли она.
Если нейробластома возникает в животе ребенка, симптомы включают:
Увеличение живота
Ощущение переполнения
боль в животе.
Если нейробластома возникает в грудной клетке ребенка, симптомы включают:
Кашель
затрудненное дыхание;
Если нейробластома распространилась на другие части тела, у ребенка могут наблюдаться другие симптомы:
Кости: боль в костях, слабость и утомляемость, бледность кожи, кровоподтеки
Кожа: узелки на коже
спинной мозг: слабость в руках и/или ногах
Многие из них также являются симптомами более распространенных проблем со здоровьем у детей.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка нейробластома?
Иногда врачи подозревают нейробластому после обнаружения опухоли на УЗИ во время беременности. Иногда во время визита к врачу врач прощупывает уплотнение в животе ребенка. Для подтверждения диагноза нейробластомы у ребенка врачи:
выполнят КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию) в той части тела, где подозревается опухоль;
возьмут образец ткани опухоли для изучения под микроскопом (биопсия);
выполнят анализы мочи для выявления веществ, вырабатываемых опухолью.
Если у ребенка нейробластома, врачи сделают дополнительные анализы, чтобы выяснить, распространилась ли злокачественная опухоль, в том числе:
рентгенологические исследования костей ребенка;
КТ или МРТ других частей тела;
проведут взятие образца костного мозга (биопсия костного мозга) для выявления злокачественной опухоли.
Как врачи лечат нейробластому?
Обычно врачи используют следующие виды лечения:
Хирургическое вмешательство для удаления опухоли
химиотерапия (использование лекарственных препаратов для уничтожения раковых клеток).
Если нейробластома обладает характеристиками, которые делают ее особенно опасной, врачи также могут использовать следующие виды лечения:
лучевая терапия (использование ионизирующего излучения для уничтожения раковых клеток).
иммунотерапия (лечение, которое стимулирует иммунную систему ребенка для борьбы с раком).