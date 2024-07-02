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Нейробластома

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Что такое нейробластома?

Нейробластома — это один из видов рака, который растет в незрелых нервных клетках в различных частях тела. Нейробластома — наиболее распространенная форма рака у младенцев и одна из наиболее распространенных опухолей у детей всех возрастов.

  • Нейробластома обычно возникает в надпочечниках (расположенных над почками) или в нервах, которые идут рядом с позвоночником в грудной клетке или брюшной полости.

  • Злокачественная опухоль может начать развиваться даже до рождения.

  • Нейробластома часто распространяется на другие части тела, такие как кости, кожа и спинной мозг.

  • Самый благоприятный исход отмечается у детей младшего возраста, у которых злокачественная опухоль не успела распространиться.

  • Врачи лечат нейробластому с помощью хирургического вмешательства, химиотерапии и, в некоторых случаях, лучевой терапии.

Что является причиной нейробластомы?

В большинстве случаев врачи не знают, почему у детей развивается нейробластома. В редких случаях младенец наследует аномальный ген, который вызывает нейробластому.

Какими симптомами проявляется нейробластома?

Симптомы нейробластомы зависят от места возникновения злокачественной опухоли, а также от того, распространилась ли она.

Если нейробластома возникает в животе ребенка, симптомы включают:

  • Увеличение живота

  • Ощущение переполнения

  • боль в животе.

Если нейробластома возникает в грудной клетке ребенка, симптомы включают:

  • Кашель

  • затрудненное дыхание;

Если нейробластома распространилась на другие части тела, у ребенка могут наблюдаться другие симптомы:

  • Кости: боль в костях, слабость и утомляемость, бледность кожи, кровоподтеки

  • Кожа: узелки на коже

  • спинной мозг: слабость в руках и/или ногах

Многие из них также являются симптомами более распространенных проблем со здоровьем у детей.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка нейробластома?

Иногда врачи подозревают нейробластому после обнаружения опухоли на УЗИ во время беременности. Иногда во время визита к врачу врач прощупывает уплотнение в животе ребенка. Для подтверждения диагноза нейробластомы у ребенка врачи:

Если у ребенка нейробластома, врачи сделают дополнительные анализы, чтобы выяснить, распространилась ли злокачественная опухоль, в том числе:

  • рентгенологические исследования костей ребенка;

  • КТ или МРТ других частей тела;

  • проведут взятие образца костного мозга (биопсия костного мозга) для выявления злокачественной опухоли.

Как врачи лечат нейробластому?

Обычно врачи используют следующие виды лечения:

  • Хирургическое вмешательство для удаления опухоли

  • химиотерапия (использование лекарственных препаратов для уничтожения раковых клеток).

Если нейробластома обладает характеристиками, которые делают ее особенно опасной, врачи также могут использовать следующие виды лечения:

  • лучевая терапия (использование ионизирующего излучения для уничтожения раковых клеток).

  • иммунотерапия (лечение, которое стимулирует иммунную систему ребенка для борьбы с раком).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.