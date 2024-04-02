Симптомы бывают разными, и у некоторых детей они более тяжелые, чем у других.

Первым симптомом может быть судорожный припадок, в частности, один из видов судорожных припадков под названием младенческие судороги.

Часто на коже у ребенка присутствуют цветные пятна, плоские пятна, уплотнения и бугорки.

Пятна у ребенка могут образовываться на глазном дне (сетчатке), что может нарушать зрение.

Часто у детей образовываются углубления на поверхности постоянных зубов.

Опухоли являются причиной симптомов, которые отличаются в зависимости от места локализации опухоли:

Опухоли головного мозга могут быть причиной головной боли, судорожных припадков или умственной отсталости, и могут замедлять развитие ребенка.

Опухоли почек могут быть причиной повышения артериального давления, боли в животе и наличия крови в моче.

Опухоли легких (часто у девочек подросткового возраста) могут быть причиной проблем с дыханием.

Опухоли сердца образовываются до рождения и протекают бессимптомно.