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Туберозный склероз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое туберозный склероз?

Туберозный склероз — редкое генетическое заболевание, при котором в головном мозге ребенка, а в некоторых случаях и в других органах, таких, как сердце, почки и легкие, возникает множество твердых опухолей в форме клубня. Некоторые новообразования являются злокачественными.

  • К наиболее распространенным симптомам относятся судорожные припадки (обычно младенческие судороги), новообразования и цветные пятна на коже, а также проблемы с учебой и поведенческие проблемы.

  • Врачи могут заподозрить наличие данного заболевания, основываясь на имеющихся у ребенка симптомах, и подтверждают его с помощью генетических анализов.

  • Это заболевание вылечить невозможно, но в некоторых случаях можно снизить степень тяжести симптомов с помощью лекарственных препаратов.

  • С помощью повторных визуализирующих обследований возможно раннее выявление новых опухолей, когда существует более высокая вероятность эффективности лечения.

Что является причиной туберозного склероза?

Причиной туберозного склероза является наличие дефектного гена.

В некоторых случаях ребенок наследует дефектный ген от родителей. В других случаях ребенок может быть первым членом семьи, у которого присутствует дефектный ген.

Какими симптомами проявляется туберозный склероз?

Симптомы бывают разными, и у некоторых детей они более тяжелые, чем у других.

  • Первым симптомом может быть судорожный припадок, в частности, один из видов судорожных припадков под названием младенческие судороги.

  • Часто на коже у ребенка присутствуют цветные пятна, плоские пятна, уплотнения и бугорки.

  • Пятна у ребенка могут образовываться на глазном дне (сетчатке), что может нарушать зрение.

  • Часто у детей образовываются углубления на поверхности постоянных зубов.

Опухоли являются причиной симптомов, которые отличаются в зависимости от места локализации опухоли:

  • Опухоли головного мозга могут быть причиной головной боли, судорожных припадков или умственной отсталости, и могут замедлять развитие ребенка.

  • Опухоли почек могут быть причиной повышения артериального давления, боли в животе и наличия крови в моче.

  • Опухоли легких (часто у девочек подросткового возраста) могут быть причиной проблем с дыханием.

  • Опухоли сердца образовываются до рождения и протекают бессимптомно.

Примеры проблем с кожей при комплексе туберозного склероза
Листовидные очаги гипопигментации при комплексе туберозного склероза
Листовидные очаги гипопигментации при комплексе туберозного склероза

На этой фотографии изображен очаг гипопигментации, имеющий форму листка. Такие очаги появляются у многих пациентов с комплексом туберозного склероза.

... Прочитайте дополнительные сведения

С разрешения издателя. Из статьи Puduvalli V: Atlas of Cancer. Под редакцией M Markman и R Gilbert. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

Аденома сальных желез при комплексе туберозного склероза
Аденома сальных желез при комплексе туберозного склероза

На этой фотографии показаны красные бугорки, состоящие из кровеносных сосудов и фиброзной ткани (ангиофибромы), видимые на средней части лица больного с комплексом туберозного склероза.

... Прочитайте дополнительные сведения

Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой.

Пятна типа «кофе с молоком»
Пятна типа «кофе с молоком»

На этой фотографии изображено коричневатое плоское пятно цвета кофе с молоком (пятно типа «кофе с молоком»).

НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Опухоли Кенена при комплексе туберозного склероза
Опухоли Кенена при комплексе туберозного склероза

На этой фотографии показаны небольшие мясистые бугорки (фибромы), которые растут вокруг ногтей и под ногтями пальцев рук и ног (опухоли Кенена) у пациентов с комплексом туберозного склероза.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Листовидные очаги гипопигментации при комплексе туберозного склероза
Листовидные очаги гипопигментации при комплексе туберозного склероза

На этой фотографии изображен очаг гипопигментации, имеющий форму листка. Такие очаги появляются у многих пациентов с комплексом туберозного склероза.

... Прочитайте дополнительные сведения

С разрешения издателя. Из статьи Puduvalli V: Atlas of Cancer. Под редакцией M Markman и R Gilbert. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

Аденома сальных желез при комплексе туберозного склероза
Аденома сальных желез при комплексе туберозного склероза

На этой фотографии показаны красные бугорки, состоящие из кровеносных сосудов и фиброзной ткани (ангиофибромы), видимые на средней части лица больного с комплексом туберозного склероза.

... Прочитайте дополнительные сведения

Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой.

Пятна типа «кофе с молоком»
Пятна типа «кофе с молоком»

На этой фотографии изображено коричневатое плоское пятно цвета кофе с молоком (пятно типа «кофе с молоком»).

НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Опухоли Кенена при комплексе туберозного склероза
Опухоли Кенена при комплексе туберозного склероза

На этой фотографии показаны небольшие мясистые бугорки (фибромы), которые растут вокруг ногтей и под ногтями пальцев рук и ног (опухоли Кенена) у пациентов с комплексом туберозного склероза.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка туберозный склероз?

Врачи могут заподозрить наличие туберозного склероза, если у ребенка отмечаются судорожные припадки, замедленное развитие и определенные изменения на коже.

  • Врач проведет обследование глаз, чтобы проверить наличие глазных заболеваний.

  • Чтобы выявить опухоли, врач назначит МРТ (магнитно-резонансную томографию) или ультразвуковое исследование (исследования, в ходе которых получают детальное изображение внутренних структур организма).

  • Для подтверждения диагноза могут проводить генетический анализ, выявляющий дефектный ген.

В некоторых случаях врачи обнаруживают опухоли в сердце или головном мозге при проведении ультразвукового исследования еще до рождения ребенка.

Как врачи лечат туберозный склероз?

Туберозный склероз вылечить невозможно.

Врачи будут рекомендовать лечение имеющихся у ребенка симптомов с помощью:

  • препаратов для лечения судороги или повышенного артериального давления;

  • иногда хирургического вмешательства по удалению опухолей;

  • иногда лекарственных препаратов для уменьшения размера опухоли;

  • обучения в специальных школах и физиотерапии, трудотерапии, а также логопедии для устранения проблем, связанных с задержкой развития;

  • процедур для удаления кожных новообразований.

Как можно предотвратить туберозный склероз у ребенка?

Туберозный склероз предотвратить невозможно.

Тем не менее, если туберозным склерозом болеют члены семьи человека и он планирует рождение детей, ему могут провести генетический анализ, чтобы узнать, является ли он носителем гена, который может вызвать туберозный склероз. С помощью генетического консультирования можно определить риск наличия заболевания у ребенка.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.