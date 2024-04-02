Что такое синдром Стерджа-Вебера?
Синдром Стерджа-Вебера — это врожденный порок мелких кровеносных сосудов.
При синдроме Стерджа-Вебера на лице новорожденного возникает родимое пятно.
У большинства детей также присутствует опухоль кровеносных сосудов (ангиома) в ткани, покрывающей головной мозг.
Со временем у детей обычно усугубляются проблемы со стороны глаз и головного мозга.
Лечение может улучшить внешний вид родимого пятна, а с помощью лекарственных препаратов можно уменьшить степень тяжести проблем со стороны глаз и головного мозга.
Что является причиной синдрома Стерджа-Вебера?
Причиной синдрома Стерджа-Вебера является наличие дефектного гена. Этот ген был случайно поврежден, когда ребенок еще находился в утробе матери. Дефектный ген не наследуется от родителей.
Аномальные кровеносные сосуды, которые растут на лице, вызывают появление родимого пятна красного или фиолетового цвета. Аномальные кровеносные сосуды, которые растут вокруг головного мозга, могут вызывать повреждение головного мозга или инсульт.
Какими симптомами проявляется синдром Стерджа-Вебера?
Наличие родимого пятна на лице у детей. Родимое пятно обычно возникает на одной стороне лба и верхнем веке, но может появляться в любом месте на лице. Их иногда называют пламенеющими невусами, поскольку они бывают от светло-розового до темно-фиолетового цвета.
Кроме родимых пятен заболевание может вызывать:
Слабость мышц на одной стороне тела
Проблемы со зрением
Проблемы с обучением и мышлением
Повышение внутриглазного давления (глаукома) и, в некоторых случаях, выпячивание глаза
Повышение вероятности инсульта в детском возрасте
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка синдром Стерджа-Вебера?
Врачи подозревают наличие синдрома Стерджа-Вебера у детей с типичными родимыми пятнами.
Чтобы выявить опухоли кровеносных сосудов в тканях, покрывающих головной мозг, врачи могут назначить проведение МРТ (магнитно-резонансной томографии) головного мозга (сканирование, в ходе которого получают детальные изображения).
Как врачи лечат синдром Стерджа-Вебера?
Синдром Стерджа-Вебера вылечить невозможно. Врачи лечат симптомы с помощью:
лекарственных препаратов или хирургического вмешательства для контроля судорожных припадков;
лекарственных препаратов или хирургического вмешательства по поводу глаукомы;
для снижения вероятности инсульта — аспирин в малых дозах;
для осветления или удаления родимых пятен (при желании) — лечение лазером.