Причиной синдрома Стерджа-Вебера является наличие дефектного гена. Этот ген был случайно поврежден, когда ребенок еще находился в утробе матери. Дефектный ген не наследуется от родителей.

Аномальные кровеносные сосуды, которые растут на лице, вызывают появление родимого пятна красного или фиолетового цвета. Аномальные кровеносные сосуды, которые растут вокруг головного мозга, могут вызывать повреждение головного мозга или инсульт.