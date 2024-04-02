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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нейрофиброматоз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое нейрофиброматоз?

При нейрофиброматозе на коже, под кожей и в других частях тела появляется множество небольших мясистых новообразований нервной ткани (нейрофибром). Существует несколько типов нейрофиброматоза. Некоторые типы диагностируются у младенцев и детей, а другие чаще диагностируются у взрослых.

  • Нейрофибромы на коже могут портить внешний вид.

  • Иногда нейрофибромы вызывают симптомы, сдавливая нервы.

  • Большинство нейрофибром доброкачественные, но некоторые являются злокачественными.

  • Врачи могут увидеть нейрофибромы на коже и почувствовать их на ощупь.

  • Врачи проводят КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию) головного мозга и тела для обнаружения других фибромиом.

  • Излечить их невозможно, но в некоторых случаях врачи проводят хирургическое вмешательство или используют лазеры для удаления некоторых нейрофибром.

  • Для лечения злокачественных нейрофибром врачи используют химиотерапию.

Что является причиной нейрофиброматоза?

Причиной нейрофиброматоза является дефектный ген. Причиной разных видов нейрофиброматоза являются разные дефектные гены. В некоторых случаях дети наследуют дефектный ген от родителей. В других случаях ребенок может быть первым членом семьи, у которого присутствует дефектный ген.

Какими симптомами проявляется нейрофиброматоз?

Симптомы зависят от расположения нейрофибром.

Кожные симптомы:

  • Пятна на коже, похожие на крупные веснушки цвета кофе с молоком (пятна «кофе с молоком»)

  • Небольшие уплотнения или бугорки на коже (у одних пациентов их может быть лишь несколько, а у других — тысячи)

Симптомы со стороны нервов или спинного мозга:

  • покалывание;

  • боль;

  • мышечная слабость;

Симптомы со стороны нервов могут возникать, когда новообразования сдавливают нервы на руках или ногах.

Симптомы со стороны головного мозга:

  • слепота.

  • головокружение;

  • Слабость

  • подергивающиеся и шаткие движения;

  • Потеря слуха

  • звон в ушах;

  • Головная боль

В редких случаях новообразования могут вызывать структурные изменения в черепе, позвоночнике, костях ребер, рук и ног. Если поражается костная ткань, окружающая глазные яблоки, глаза могут выпячиваться.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка нейрофиброматоз?

Большинство людей не замечают у ребенка никаких отклонений. Вместо этого, врач выявляет пятна цвета кофе с молоком или бугорки под кожей у ребенка при плановом обследовании. Они могут спросить, есть ли подобные симптомы у других членов семьи.

Врач осмотрит новообразования и пятна. Чтобы выявить новообразования внутри и вокруг головного и спинного мозга ребенка, врачи могут провести КТ и МРТ (исследования, которые создают детальное изображение внутренней структуры организма).

Как врачи лечат нейрофиброматоз?

Нейрофиброматоз вылечить невозможно.

Новообразования можно удалить хирургическим путем или с помощью лазера, но они могут возникать снова. Для лечения злокачественных новообразований врачи используют химиотерапию.

Как можно предотвратить развитие нейрофиброматоза?

Если нейрофиброматозом болеют члены семьи человека и он планирует рождение детей, ему могут провести генетический анализ. Эти анализы могут определить наличие гена. При его наличии генетическая консультация может помочь понять вероятность передачи (или не передачи) гена детям.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.