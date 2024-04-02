Болезнь Гиппеля-Линдау — это генетическое заболевание, которое приводит к появлению опухолей в нескольких органах. Чаще всего опухоли состоят из кровеносных сосудов (ангиомы) и образуются в головном мозге и на глазном дне (сетчатке). Другие виды опухолей образовываются в надпочечниках, почках, печени или поджелудочной железе. Опухоли могут быть как злокачественными, так и доброкачественными.

Симптомы зависят от локализации опухолей и обычно появляются в возрасте от 10 до 30 лет.

Ребенку, а также всем ближайшим родственникам, проводят генетические анализы.

Лечение — хирургическое вмешательство для удаления опухоли (если это возможно).

Ребенку понадобится частое проведение визуализирующих обследований для обнаружения опухолей, поскольку раннее лечение является наиболее эффективным.

Люди с болезнью Гиппеля-Линдау принадлежат к группе риска возникновения с возрастом рака почек.