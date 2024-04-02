Что такое церебральный паралич (ЦП)?
ЦП — заболевание головного мозга, поражающее мышцы. Оно ведет к возникновению скованности мышц и ими трудно двигать.
Причиной ЦП является поражение головного мозга, которое произошло до, во время или вскоре после родов.
Нарушение функции мышц может быть легкой (скованность или неуклюжесть) или тяжелой степени (неспособность ходить или двигать некоторыми мышцами).
Большинство детей с ЦП достигают зрелого возраста.
Излечение невозможно.
Лечение может способствовать уменьшению выраженности симптомов.
Что является причиной ЦП?
Причиной ЦП является поражение части головного мозга, контролирующей функцию мышц. В некоторых случаях также поражаются другие отделы головного мозга ребенка.
Некоторые дети рождаются с поражением головного мозга. Причиной этого поражения могут быть:
инфекции у матери во время беременности;
генетические отклонения у ребенка.
Головной мозг некоторых детей повреждается во время родов или сразу после рождения. Иногда причиной поражения может быть:
кислородное голодание во время родов;
инфекции у ребенка после рождения;
тяжелое заболевание в первый год жизни ребенка.
Поражение головного мозга, вызывающее ЦП, с большей долей вероятности возникает у преждевременно рожденных (недоношенных) детей или у детей с низкой массой тела при рождении.
Какими симптомами проявляется ЦП?
У детей могут отмечаться:
скованность и слабость в руках и ногах;
проблемы с ходьбой или полная неспособность ходить;
проблемы с речью;
косые, амблиопичные или блуждающие глаза (страбизм, косоглазие), а также другие проблемы со зрением;
проблемы с глотанием;
неконтролируемые, дергающиеся движения.
Степень тяжести этих нарушений может варьироваться от легкой до очень тяжелой. Дети с легкими нарушениями могут просто казаться неуклюжими. Дети с тяжелыми нарушениями могут быть неспособны ходить или даже глотать пищу.
У детей с поражением других отделов головного мозга также могут отмечаться проблемы со слухом, учебой или поведением.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка ЦП?
Врачи могут заподозрить церебральный паралич у ребенка, если он:
поздно учится ходить;
у него поздно развиваются другие навыки;
в возрасте моложе 2 лет и у него отмечается скованность и слабость мышц (спастичность).
Чтобы выявить определенные изменения в головном мозге, врачи обычно проводят МРТ (магнитно-резонансную томографию) головного мозга ребенка. Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это сканирование, в ходе которого получают детальные изображения. Тем не менее, не существует метода исследования, с помощью которого можно было бы точно определить наличие ЦП у ребенка.
Как врачи лечат ЦП?
ЦП вылечить невозможно. Тем не менее, врач и физиотерапевт могут порекомендовать много вещей для улучшения двигательных функций у ребенка, в том числе:
назначить ортезы для рук или ног, помогающие контролировать работу мышц и ходить;
проводить физиотерапевтические процедуры для укрепления или расслабления мышц;
применять трудотерапию, чтобы обучить ребенка выполнению повседневных задач, например, как чистить зубы, пользоваться вилкой или расчесывать волосы;
проводить лечение дефектов речи для того, чтобы речь стала более четкой, и чтобы научиться легче глотать;
назначить лекарственные препараты для расслабления мышц.
Для расслабления мышц ребенок может принимать лекарственные препараты внутрь. В некоторых случаях для расслабления мышц врачи проводят внутримышечные инъекции препарата Ботокс. Если скованность мышц выражена настолько сильно, что ребенок вообще не может двигать рукой или ногой, врачи могут провести хирургическое вмешательство. В ходе операции врачи перерезают или удлиняют сухожилие, с помощью которого скованная мышца прикрепляется к кости.