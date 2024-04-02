Причиной ЦП является поражение части головного мозга, контролирующей функцию мышц. В некоторых случаях также поражаются другие отделы головного мозга ребенка.

Некоторые дети рождаются с поражением головного мозга. Причиной этого поражения могут быть:

инфекции у матери во время беременности;

генетические отклонения у ребенка.

Головной мозг некоторых детей повреждается во время родов или сразу после рождения. Иногда причиной поражения может быть:

кислородное голодание во время родов;

инфекции у ребенка после рождения;

тяжелое заболевание в первый год жизни ребенка.

Поражение головного мозга, вызывающее ЦП, с большей долей вероятности возникает у преждевременно рожденных (недоношенных) детей или у детей с низкой массой тела при рождении.