Что такое фебрильные судороги?
Фебрильные судороги — это мышечные спазмы, которые иногда возникают у детей при повышении температуры (лихорадке). Судороги:
провоцируются повышением температуры тела;
часто всего встречаются у здоровых в других отношениях детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет;
продолжаются менее 15 минут;
часто бывают наследственными.
У большинства детей фебрильные судороги случаются только один раз в жизни.
Несмотря на то, что за ребенком с фебрильными судорогами страшно наблюдать, они безопасны. Тем не менее, некоторые серьезные заболевания, например, инфекции головного мозга (менингит), вызывают как повышение температуры тела, так и судороги. В таких случаях судороги возникают в результате серьезного заболевания, а не лихорадки. Судороги, вызванные серьезным заболеванием, не считаются фебрильными судорогами.
Что является причиной фебрильных судорог?
Фебрильные судороги провоцируются повышением температуры тела. Причиной лихорадки часто бывает легкая инфекция, например, простуда или инфекция уха. Почему в некоторых случаях лихорадка вызывает у детей судороги — неизвестно.
Какими симптомами проявляется фебрильные судороги?
Существует два вида фебрильных судорог — простые и сложные. Они проявляются разными симптомами.
Простые:
Все тело ребенка содрогается в течение менее 15 минут
Сложные:
Все тело ребенка содрогается в течение более 15 минут (постоянно или с паузами); или
Содрогается только одна половина тела ребенка; или
Судороги возникают минимум два раза на протяжении 24 часов
Во время судорог ребенок не узнает родителей и не может говорить. Тем не менее, ребенок будет продолжать дышать.
Какие обследования проведет врач?
Поскольку некоторые серьезные инфекции, вызывающие лихорадку, также вызывают судороги, врачу будет необходимо провести обследование ребенка. Нужно доставить ребенка в отделение неотложной помощи, если у него судороги и:
лихорадка; или
раньше никогда не было судорог; или
он очень плохо себя чувствует.
Врачи расспросят о симптомах, отмечавшихся у ребенка, и проведут обследование.
В зависимости от результатов обследования врачи могут назначить анализы, чтобы выявить другие серьезные заболевание. Ребенку может быть необходимо:
провести спинномозговую пункцию для выявления инфекции головного мозга (врач вводит иглу в поясницу ребенка для взятия образца жидкости, окружающей головной и спинной мозг);
сделать МРТ (магнитно-резонансная томография — сканирование, в ходе которого получают детальные изображения) головного мозга ребенка;
Анализы крови
Большинству детей этих дополнительные исследования не понадобятся. У большинства детей фебрильные судороги происходят только один раз в жизни.
Как врачи лечат фебрильные судороги?
При судорогах, продолжающихся менее 15 минут:
лекарственные препараты, понижающие температуру тела;
как правило, применение других методов лечения не требуется.
При судорогах, продолжающихся 15 минут или дольше:
лекарственные препараты для прекращения судорожных припадков (противосудорожные препараты)
Большинству детей не понадобится принимать лекарственные препараты для предотвращения судорог каждый день. Врачи назначают лекарственные препараты для предотвращения судорог у только детям, у которых:
фебрильные судороги отмечаются часто;
судороги продолжаются длительное времени.
Будут ли судороги возникать у ребенка повторно?
Если у ребенка имел место один или два случая простых фебрильных судорог, вероятность развития судорожного расстройства (судорог без лихорадки) у ребенка лишь несколько выше, чем у других детей. Если у ребенка были сложные фебрильные судороги или другие проблемы со здоровьем, вероятность возникновения судорожного расстройства у ребенка более высокая.