Поскольку некоторые серьезные инфекции, вызывающие лихорадку, также вызывают судороги, врачу будет необходимо провести обследование ребенка. Нужно доставить ребенка в отделение неотложной помощи, если у него судороги и:

лихорадка; или

раньше никогда не было судорог; или

он очень плохо себя чувствует.

Врачи расспросят о симптомах, отмечавшихся у ребенка, и проведут обследование.

В зависимости от результатов обследования врачи могут назначить анализы, чтобы выявить другие серьезные заболевание. Ребенку может быть необходимо:

провести спинномозговую пункцию для выявления инфекции головного мозга (врач вводит иглу в поясницу ребенка для взятия образца жидкости, окружающей головной и спинной мозг);

сделать МРТ (магнитно-резонансная томография — сканирование, в ходе которого получают детальные изображения) головного мозга ребенка;

Анализы крови

Большинству детей этих дополнительные исследования не понадобятся. У большинства детей фебрильные судороги происходят только один раз в жизни.