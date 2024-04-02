Что такое судорожные припадки?
Судорожные припадки — это изменения электрических сигналов головного мозга.
Головной мозг состоит из нервных клеток.
Нервные клетки «общаются» между собой с помощью электрических сигналов.
Когда слишком много нервных клеток одновременно посылают сигналы — происходят судорожные припадки.
Что происходит с ребенком в время судорожного припадка?
Судорожные припадки происходят одинаково и у детей, и у взрослых. Когда слишком много нервных клеток посылают сигналы, головной мозг ребенка не может понять их значение и неправильно реагирует на них. Например, ребенок может:
упасть на пол и начать трястись всем телом;
потерять сознание или ориентацию.
Как правило, через несколько минут нервные клетки начинают функционировать нормально, и ребенок возвращается к норме.
Что такое эпилепсия?
Эпилепсия — это когда у человека судорожные припадки сохраняются на протяжении длительного периода времени.
У некоторых детей судорожные припадки не повторяются, и эпилепсия не возникает. У детей с эпилепсией происходит много судорожных припадков, но их количество может быть разным. У некоторых детей судорожные припадки отмечаются только 1 или 2 раза в год. У некоторых детей судорожные припадки происходят каждый день.
Что является причиной судорожных припадков у детей?
В большинстве случаев врачи не знают причины судорожных припадков у ребенка.
Иногда причиной судорожных припадков является поражение головного мозга в связи с:
кислородное голодание во время родов;
Травма головы
Врожденные пороки головного мозга
инфекциями головного мозга (например, менингитом);
наследственными нарушениями химического баланса организма (метаболические нарушения);
употреблением наркотиков беременной женщиной.
У детей младшего возраста судорожные припадки иногда могут вызываться высокой температурой тела (фебрильные судороги).
Как выглядят судорожные припадки?
Во время судорожного припадка новорожденные могут:
чмокать губами или осуществлять жевательные движения;
смотреть каждым глазом в разных направлениях;
становиться вялыми.
Во время судорожного припадка новорожденный обычно не дрожит всем телом, как ребенок более старшего возраста.
Во время судорожных припадков более взрослые младенцы или дети младшего возраста могут:
падать во время судорог (дергающихся движений руками и ногами);
выгибать спину и казаться скованными;
смотреть в одну точку или терять ориентацию;
В некоторых случаях судороги присутствуют только в одной половине тела, например, в руке или ноге одной половины тела.
Во время судорожного припадка ребенок не понимает, что происходит, не может разговаривать или отвечать на вопросы. Тем не менее, ребенок продолжает дышать. После судорожного припадка ребенок обычно немного дезориентирован. Потеря ориентации может продолжаться около одного или двух часов.
Могут ли судорожные припадки повреждать головной мозг?
Судорожные припадки не приносят вреда головному мозгу до тех пор, пока они не продолжаются длительное время, обычно час или дольше. Большинство судорожных припадков длятся только несколько минут.
Что следует делать во время судорожного припадка у ребенка?
Уложить ребенка, повернув его на бок.
Удерживать ребенка вдали от вещей, которые могут стать причиной травмы (например, лестница или острые предметы).
Не давать ребенку ничего есть или пить до тех пор, пока он полностью не придет в себя.
Вопреки тому, что вы могли где-то услышать:
НЕЛЬЗЯ ничего класть в рот ребенку;
НЕЛЬЗЯ пытаться зафиксировать язык ребенка.
Нужно вызвать скорую помощь, если:
судорожный припадок продолжается более 5 минут;
ребенок во время судорожного припадка получил травму;
после судорожного припадка ребенку трудно дышать;
немедленно возник еще один судорожный припадок;
судорожный припадок произошел у ребенка впервые.
Если у ребенка эпилепсия, родителям следует поговорить с врачом о том, когда, где и каким образом возможно срочно попасть к нему на прием, если произойдет еще один судорожный припадок.
Что делает врач после судорожного припадка у ребенка?
Действия врача зависят от того:
произошел ли судорожный припадок у ребенка впервые;
были ли у ребенка судорожные припадки ранее и проводились ли анализы для определения их причины.
Если судорожный припадок произошел у ребенка впервые
При первом судорожном припадке очень важно, чтобы врач провел поиск опасной причины. После осмотра ребенка врачи обычно проводят анализы. Эти анализы могут включать:
Анализы крови
анализы мочи (общий анализ мочи);
КТ (компьютерную томографию), МРТ (магнитно-резонансную томографию) или ультразвуковое исследование (сканирование головного мозга для выявления в нем определенных патологических изменений);
спинномозговую пункцию, при которой врач вводит иглу в поясницу ребенка для взятия образца жидкости, окружающей головной и спинной мозг.
Если результаты этих анализов нормальные, врач может провести исследование под названием ЭЭГ (электроэнцефалография) для регистрации электрических сигналов головного мозга.
В ходе этого исследования лаборант накладывает на голову ребенка небольшие клейкие электроды.
Клейкие электроды с помощью проводов присоединяются к электроэнцефалографу, который регистрирует сигналы головного мозга.
Электроэнцефалографию могут проводить, когда ребенок бодрствует или спит.
Если у ребенка уже были судорожные припадки
Если у ребенка уже были судорожные припадки и ему уже проводили обследования, состояние ребенка не вызывает тревоги у врачей до тех пор, пока:
характер судорожных припадков не становится другим, или
судорожные припадки не возникают намного чаще.
В таких случаях, ребенку следует явится на прием к врачу, и врач может повторно провести некоторые из анализов. Если ребенок принимает препарат для предотвращения судорожных припадков, врач обычно будет проводить анализ крови для того, чтобы убедится, что в крови присутствует достаточное количество препарата.
Если у ребенка произошел судорожный припадок, характер которого не отличается от предыдущего судорожного припадка, визита к врачу может не понадобиться. Поговорите с врачом заранее о том, что делать при судорожном припадке другого характера.
Как врачи лечат судорожные припадки?
Для прекращения судорожного припадка
Во время судорожного припадка большинству детей не требуется лечение, чтобы он прекратился.
Некоторые судорожные припадки продолжаются более 15 минут. При наличии таких судорожных припадков, для их прекращения врачи введут ребенку лекарственный препарат в вену (в/в).
Для предотвращения судорожного припадка
Детей, у которых был только один судорожный припадок, который длился всего нескольких минут, обычно не требуется лечение для предотвращения судорожных припадков.
Врачи обычно назначают препараты для предотвращения судорожных припадков (противосудорожные препараты) детям, у которых было большое количество судорожных припадков или продолжительные судорожные припадки.
Некоторые очень серьезные случаи эпилепсии невозможно контролировать с помощью лекарственных препаратов. Поэтому ребенку могут провести хирургическое вмешательство на головном мозге или другую медицинскую процедуру для предотвращения возникновения судорожных припадков в будущем.