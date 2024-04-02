Во время судорожного припадка новорожденные могут:

чмокать губами или осуществлять жевательные движения;

смотреть каждым глазом в разных направлениях;

становиться вялыми.

Во время судорожного припадка новорожденный обычно не дрожит всем телом, как ребенок более старшего возраста.

Во время судорожных припадков более взрослые младенцы или дети младшего возраста могут:

падать во время судорог (дергающихся движений руками и ногами);

выгибать спину и казаться скованными;

смотреть в одну точку или терять ориентацию;

В некоторых случаях судороги присутствуют только в одной половине тела, например, в руке или ноге одной половины тела.

Во время судорожного припадка ребенок не понимает, что происходит, не может разговаривать или отвечать на вопросы. Тем не менее, ребенок продолжает дышать. После судорожного припадка ребенок обычно немного дезориентирован. Потеря ориентации может продолжаться около одного или двух часов.