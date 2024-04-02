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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Синдром Туретта и другие сопровождающиеся тиками расстройства у детей и подростков

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое тики?

Тики — это внезапные, быстрые движения или звуки, производимые ненамеренно. Пациент может повторять движения или звуки несколько раз или до бесконечности.

Синдром Туретта — это расстройство, вызывающее тики, которые включают и движения, и звуки, которое продолжается более одного года.

Несмотря на то, что тики возникают непреднамеренно, у пациентов присутствует очень сильное желание выполнить их, подобное желанию чихнуть. Остановить тик очень сложно, как и чихание. Но в некоторых случаях пациенты могут воздерживаться от их выполнения на несколько минут.

  • Тики, включающие движения (моторные тики), возникают в виде моргания, нахмуривания и подергивания головой.

  • Тики, включающие звуки (вокальные тики), проявляются в виде звуков, похожих на прочищение горла или кряхтение.

  • Тики могут возникать много раз в день или даже через каждые несколько минут.

  • Тики, которые включают сложные движения или звуки, могут создавать препятствия для нормальной жизни.

  • Легкие тики часто с возрастом проходят сами по себе.

  • Поскольку ребенок не производит тики специально, не следует его наказывать или стыдить за это.

У кого возникают тики?

У мальчиков тики возникают в 3 раза чаще, чем у девочек. Тики, как правило, начинаются в возрасте от 4 до 6 лет, усугубляются в возрасте около 10–12 лет, после чего их интенсивность уменьшается и они исчезают. Только у некоторых пациентов тики сохраняются до взрослого возраста.

У пациентов с тиками очень часто присутствуют другие заболевания, например, тревожность, обсессивно-компульсивное расстройство или проблемы с вниманием или обучением.

Что является причиной тиков?

  • Причина тиков неизвестна.

  • Тики часто бывают наследственными.

Тики не являются преднамеренным действием. Невозможно остановить тики, наказывая ребенка за их наличие, это может даже усугубить их.

Какими симптомами проявляются тики?

Тики бывают простые и сложные.

Простые тики проходят очень быстро. К ним относятся:

  • Моргание

  • Нахмуривание

  • Подергивание головой

  • Пожимание плечами

  • Кряхтящие или лающие звуки

  • Шмыгание носом или фырканье

  • Повторяющееся прочищение горла

Поскольку простые тики представляют собой просто ничего не значащие быстрые движения и звуки, они обычно не вызывают множества социальных проблем.

Сложные тики длятся дольше и могут сочетать в себе разные простые тики. К сложным тикам относятся:

  • Сочетание подергивания головы и пожимания плеч

  • Ругань

  • Использование неуместных жестов

  • Повтор звуков, которые издают другие люди

  • Повторяющаяся имитация движений других людей

Сложные тики могут выглядеть так, как будто они означают что-то обидное или грубое. Поэтому у людей с тяжелыми сложными тиками могут возникать проблемы на работе, в школе или с друзьями. Они могут быть очень тревожными в окружении других людей или пытаться избегать людей.

Как врачи диагностируют тиковое расстройство?

Врачи диагностируют тиковое расстройство, когда человек выполняет действия, которые выглядят похожими на тики, и отвечают некоторым другим критериям. Исследований для диагностики тиковых расстройств не существует.

Как врачи лечат тиковые расстройства?

При наличии легких симптомов врачи поощряют человека понять, что тики безвредны и необходимо просто подождать, пока они не пройдут сами по себе. В некоторых случаях дети старшего возраста и взрослые могут работать с терапевтом для обучения техникам расслабления или другим вещам, с помощью которых можно контролировать тики.

Если тики продолжаются в течение длительного времени или влияют на повседневную деятельность, врачи могут назначать лекарственные препараты для уменьшения тяжести тиков.

Людям, страдающим тиками, следует провести обследование и лечение обсессивно-компульсивного расстройства, синдрома дефицита внимания/гиперактивности и других проблем, которые часто встречаются у людей с тиками. Дети, у которых отмечаются трудности в школе из-за тиков, должны пройти обследование для выявления нарушений способности к обучению, и им необходимо предоставить поддержку.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.