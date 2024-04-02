Тики — это внезапные, быстрые движения или звуки, производимые ненамеренно. Пациент может повторять движения или звуки несколько раз или до бесконечности.

Синдром Туретта — это расстройство, вызывающее тики, которые включают и движения, и звуки, которое продолжается более одного года.

Несмотря на то, что тики возникают непреднамеренно, у пациентов присутствует очень сильное желание выполнить их, подобное желанию чихнуть. Остановить тик очень сложно, как и чихание. Но в некоторых случаях пациенты могут воздерживаться от их выполнения на несколько минут.