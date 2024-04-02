Что такое тики?
Тики — это внезапные, быстрые движения или звуки, производимые ненамеренно. Пациент может повторять движения или звуки несколько раз или до бесконечности.
Синдром Туретта — это расстройство, вызывающее тики, которые включают и движения, и звуки, которое продолжается более одного года.
Несмотря на то, что тики возникают непреднамеренно, у пациентов присутствует очень сильное желание выполнить их, подобное желанию чихнуть. Остановить тик очень сложно, как и чихание. Но в некоторых случаях пациенты могут воздерживаться от их выполнения на несколько минут.
Тики, включающие движения (моторные тики), возникают в виде моргания, нахмуривания и подергивания головой.
Тики, включающие звуки (вокальные тики), проявляются в виде звуков, похожих на прочищение горла или кряхтение.
Тики могут возникать много раз в день или даже через каждые несколько минут.
Тики, которые включают сложные движения или звуки, могут создавать препятствия для нормальной жизни.
Легкие тики часто с возрастом проходят сами по себе.
Поскольку ребенок не производит тики специально, не следует его наказывать или стыдить за это.
У кого возникают тики?
У мальчиков тики возникают в 3 раза чаще, чем у девочек. Тики, как правило, начинаются в возрасте от 4 до 6 лет, усугубляются в возрасте около 10–12 лет, после чего их интенсивность уменьшается и они исчезают. Только у некоторых пациентов тики сохраняются до взрослого возраста.
У пациентов с тиками очень часто присутствуют другие заболевания, например, тревожность, обсессивно-компульсивное расстройство или проблемы с вниманием или обучением.
Что является причиной тиков?
Причина тиков неизвестна.
Тики часто бывают наследственными.
Тики не являются преднамеренным действием. Невозможно остановить тики, наказывая ребенка за их наличие, это может даже усугубить их.
Какими симптомами проявляются тики?
Тики бывают простые и сложные.
Простые тики проходят очень быстро. К ним относятся:
Моргание
Нахмуривание
Подергивание головой
Пожимание плечами
Кряхтящие или лающие звуки
Шмыгание носом или фырканье
Повторяющееся прочищение горла
Поскольку простые тики представляют собой просто ничего не значащие быстрые движения и звуки, они обычно не вызывают множества социальных проблем.
Сложные тики длятся дольше и могут сочетать в себе разные простые тики. К сложным тикам относятся:
Сочетание подергивания головы и пожимания плеч
Ругань
Использование неуместных жестов
Повтор звуков, которые издают другие люди
Повторяющаяся имитация движений других людей
Сложные тики могут выглядеть так, как будто они означают что-то обидное или грубое. Поэтому у людей с тяжелыми сложными тиками могут возникать проблемы на работе, в школе или с друзьями. Они могут быть очень тревожными в окружении других людей или пытаться избегать людей.
Как врачи диагностируют тиковое расстройство?
Врачи диагностируют тиковое расстройство, когда человек выполняет действия, которые выглядят похожими на тики, и отвечают некоторым другим критериям. Исследований для диагностики тиковых расстройств не существует.
Как врачи лечат тиковые расстройства?
При наличии легких симптомов врачи поощряют человека понять, что тики безвредны и необходимо просто подождать, пока они не пройдут сами по себе. В некоторых случаях дети старшего возраста и взрослые могут работать с терапевтом для обучения техникам расслабления или другим вещам, с помощью которых можно контролировать тики.
Если тики продолжаются в течение длительного времени или влияют на повседневную деятельность, врачи могут назначать лекарственные препараты для уменьшения тяжести тиков.
Людям, страдающим тиками, следует провести обследование и лечение обсессивно-компульсивного расстройства, синдрома дефицита внимания/гиперактивности и других проблем, которые часто встречаются у людей с тиками. Дети, у которых отмечаются трудности в школе из-за тиков, должны пройти обследование для выявления нарушений способности к обучению, и им необходимо предоставить поддержку.