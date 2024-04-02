Иногда причина неизвестна. Но обычно младенческие судороги возникают у младенцев с серьезным заболеванием головного мозга.

Дети с заболеваниями головного мозга, вызывающими судороги, обычно развиваются медленнее, чем другие дети. Например, им может потребоваться больше времени, чтобы научиться стоять, ходить или понимать язык. Позже у них могут возникать проблемы с мышлением и общением.