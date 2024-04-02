Что такое младенческие судороги?
Младенческие судороги — это один из видов судорожных припадков у детей младше 1 года. Судорожные припадки вызываются аномальным всплеском электрической активности в головном мозге.
Каждая судорога вызывает дергающееся движение, которое длится на протяжении нескольких секунд.
У младенцев может быть много судорог подряд в течение нескольких минут, после чего они могут какое-то время отсутствовать.
Судороги у новорожденных обычно начинаются в возрасте до 1 года и могут сохраняться до возраста примерно 5 лет.
У многих новорожденных с младенческими судорогами присутствует серьезное заболевание головного мозга.
Для диагностики младенческих судорог врачи изучают волны, излучаемые головным мозгом ребенка, с использованием ЭЭГ (электроэнцефалограммы).
Врачи назначают ребенку ежедневное применение гормонов в виде инъекций или таблеток вместе с противосудорожными таблетками.
Как выглядят младенческие судороги?
У новорожденных с младенческими судорогами обычно:
содрогается все тело;
поднимаются и сгибаются ручки;
шея и верхняя часть тела сгибаются вперед;
выпрямляются ножки.
Каждая судорога длится на протяжении нескольких секунд. Они обычно идут группами, один за другим на протяжении нескольких минут. У младенцев судороги обычно возникают сразу после того, как они просыпаются. Иногда судороги возникают во время сна.
Что является причиной младенческих судорог?
Иногда причина неизвестна. Но обычно младенческие судороги возникают у младенцев с серьезным заболеванием головного мозга.
Дети с заболеваниями головного мозга, вызывающими судороги, обычно развиваются медленнее, чем другие дети. Например, им может потребоваться больше времени, чтобы научиться стоять, ходить или понимать язык. Позже у них могут возникать проблемы с мышлением и общением.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка младенческие судороги?
Врач ребенка может провести исследование под названием ЭЭГ. В ходе этого исследования измеряют волны, излучаемые головным мозгом. Врачи могут распознать младенческие судороги по характеру волн, излучаемых головным мозгом, которые можно увидеть на ЭЭГ.
Во время этого исследования на голову ребенка прикрепят специальные датчики с липучками.
Это исследование безболезненное.
Электроэнцефалографию могут проводить, когда ребенок бодрствует или спит.
Врачи могут также проводить исследования для определения причины судорог. Такие исследования могут включать:
Анализы крови и мочи
МРТ (сканирование, в ходе которого получают детальные изображения) головного мозга ребенка
Генетические анализы
Какое существует лечение младенческих судорог?
Излечить младенческие судороги невозможно. Врач ребенка будет пытаться уменьшить количество и выраженность судорог, назначая ребенку такие лекарственные препараты, как:
адренокортикотропный гормон (АКТГ) — инъекции, которые ребенок будет получать один раз в сутки;
кортикостероиды внутрь;
противосудорожные препараты для прекращения спазмов.
Если ежедневное применение лекарственных препаратов не помогает контролировать спазмы у ребенка, врачи могут предложить хирургическое вмешательство. В ходе операции врачи удаляют небольшую область головного мозга, вызывающую судороги у ребенка. Несмотря на то, что упоминание о таком хирургическом вмешательстве звучит страшно, на самом деле мозг ребенка быстро восстанавливается.