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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Младенческие судороги

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Что такое младенческие судороги?

Младенческие судороги — это один из видов судорожных припадков у детей младше 1 года. Судорожные припадки вызываются аномальным всплеском электрической активности в головном мозге.

  • Каждая судорога вызывает дергающееся движение, которое длится на протяжении нескольких секунд.

  • У младенцев может быть много судорог подряд в течение нескольких минут, после чего они могут какое-то время отсутствовать.

  • Судороги у новорожденных обычно начинаются в возрасте до 1 года и могут сохраняться до возраста примерно 5 лет.

  • У многих новорожденных с младенческими судорогами присутствует серьезное заболевание головного мозга.

  • Для диагностики младенческих судорог врачи изучают волны, излучаемые головным мозгом ребенка, с использованием ЭЭГ (электроэнцефалограммы).

  • Врачи назначают ребенку ежедневное применение гормонов в виде инъекций или таблеток вместе с противосудорожными таблетками.

Как выглядят младенческие судороги?

У новорожденных с младенческими судорогами обычно:

  • содрогается все тело;

  • поднимаются и сгибаются ручки;

  • шея и верхняя часть тела сгибаются вперед;

  • выпрямляются ножки.

Каждая судорога длится на протяжении нескольких секунд. Они обычно идут группами, один за другим на протяжении нескольких минут. У младенцев судороги обычно возникают сразу после того, как они просыпаются. Иногда судороги возникают во время сна.

Что является причиной младенческих судорог?

Иногда причина неизвестна. Но обычно младенческие судороги возникают у младенцев с серьезным заболеванием головного мозга.

Дети с заболеваниями головного мозга, вызывающими судороги, обычно развиваются медленнее, чем другие дети. Например, им может потребоваться больше времени, чтобы научиться стоять, ходить или понимать язык. Позже у них могут возникать проблемы с мышлением и общением.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка младенческие судороги?

Врач ребенка может провести исследование под названием ЭЭГ. В ходе этого исследования измеряют волны, излучаемые головным мозгом. Врачи могут распознать младенческие судороги по характеру волн, излучаемых головным мозгом, которые можно увидеть на ЭЭГ.

  • Во время этого исследования на голову ребенка прикрепят специальные датчики с липучками.

  • Это исследование безболезненное.

  • Электроэнцефалографию могут проводить, когда ребенок бодрствует или спит.

Врачи могут также проводить исследования для определения причины судорог. Такие исследования могут включать:

  • Анализы крови и мочи

  • МРТ (сканирование, в ходе которого получают детальные изображения) головного мозга ребенка

  • Генетические анализы

Какое существует лечение младенческих судорог?

Излечить младенческие судороги невозможно. Врач ребенка будет пытаться уменьшить количество и выраженность судорог, назначая ребенку такие лекарственные препараты, как:

  • адренокортикотропный гормон (АКТГ) — инъекции, которые ребенок будет получать один раз в сутки;

  • кортикостероиды внутрь;

  • противосудорожные препараты для прекращения спазмов.

Если ежедневное применение лекарственных препаратов не помогает контролировать спазмы у ребенка, врачи могут предложить хирургическое вмешательство. В ходе операции врачи удаляют небольшую область головного мозга, вызывающую судороги у ребенка. Несмотря на то, что упоминание о таком хирургическом вмешательстве звучит страшно, на самом деле мозг ребенка быстро восстанавливается.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.