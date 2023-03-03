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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фенилкетонурия (ФКУ)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Что такое фенилкетонурия (ФКУ)?

Фенилкетонурия — это наследственное нарушение обмена веществ. Дети с фенилкетонурией рождаются без фермента, необходимого для расщепления фенилаланина. Фенилаланин — это аминокислота (строительные блоки белков), содержащаяся во многих продуктах и напитках. Как правило, организм расщепляет и выводит избыток фенилаланина. Дети с фенилкетонурией не могут вырабатывать фермент, необходимый для расщепления фенилаланина, чтобы избавиться от него.

  • Если фенилкетонурию не лечить, фенилаланин накапливается в крови и вызывает проблемы с головным мозгом (умственная отсталость).

  • Дети с фенилкетонурией должны соблюдать специальную диету, содержащую очень мало фенилаланина.

Что является причиной фенилкетонурии?

Фенилкетонурию вызывает наличие 2 дефектных генов фенилкетонурии. Если у человека 2 дефектных гена фенилкетонурии, его организм не способен вырабатывать фермент, расщепляющий фенилаланин.

  • Фенилкетонурия возникает, когда оба родителя передают ребенку дефектный ген, вызывающий фенилкетонурию.

  • Если дефектный ген фенилкетонурии есть только у одного родителя, а у другого родителя его нет, то фенилкетонурия у ребенка развиться не может.

  • Если у обоих родителей нет фенилкетонурии, но есть одна копия дефектного гена фенилкетонурии (носительство), вероятность того, что фенилкетонурия возникнет у ребенка, составляет 1 к 4. 

Каковы симптомы фенилкетонурии?

У младенца симптомы фенилкетонурии обычно отсутствуют, хотя иногда они бывают сонливыми или плохо сосут. Симптомы у нелеченых детей обычно развиваются в течение нескольких месяцев после рождения и включают следующие:

По мере взросления нелеченого ребенка его мозг не развивается должным образом (он страдает умственной отсталостью). Он может становиться агрессивным или гиперактивным.

У детей, которым лечение начинают в первые несколько дней жизни, тяжелые симптомы фенилкетонурии не развиваются. Соблюдение диеты с ограниченным содержанием фенилаланина способствует практически нормальному развитию ребенка при условии, что соблюдение такой диеты началось как можно раньше.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка фенилкетонурия?

Врачи проверяют всех новорожденных младенцев на наличие фенилкетонурии в рамках обычного скрининга новорожденных. Он включает анализ крови с использованием нескольких капель крови из пятки ребенка.

Если в семье есть случаи фенилкетонурии, врачи могут провести обследование до рождения ребенка (пренатальное обследование, например, амниоцентез), чтобы узнать, есть ли у него фенилкетонурия.

Человек можете сдать анализ крови, чтобы выяснить, является ли он носителем гена фенилкетонурии.

Как врачи лечат фенилкетонурию?

Начиная с первых нескольких недель жизни ребенка, он должен соблюдать диету, почти не содержащую фенилаланина. Врачи лечат фенилкетонурию с помощью следующих методов:

  • Строгая диета с ограничением фенилаланина

  • Иногда лекарственные препараты для повышения переносимости фенилаланина

Люди с фенилкетонурией не могут употреблять молоко, мясо или другие продукты, содержащие белок. Они могут употреблять в пищу некоторые фрукты, овощи и зерновые хлопья. Они также употребляют специальную пищу, например, детские смеси и пищевые продукты без фенилаланина. Врач ребенка расскажет его родителям, что ребенок может употреблять в пищу.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.