У младенца симптомы фенилкетонурии обычно отсутствуют, хотя иногда они бывают сонливыми или плохо сосут. Симптомы у нелеченых детей обычно развиваются в течение нескольких месяцев после рождения и включают следующие:

судорожные припадки.

рвота;

Сыпь, похожая на экзему

Иногда мышиный запах тела

По мере взросления нелеченого ребенка его мозг не развивается должным образом (он страдает умственной отсталостью). Он может становиться агрессивным или гиперактивным.

У детей, которым лечение начинают в первые несколько дней жизни, тяжелые симптомы фенилкетонурии не развиваются. Соблюдение диеты с ограниченным содержанием фенилаланина способствует практически нормальному развитию ребенка при условии, что соблюдение такой диеты началось как можно раньше.