Организм расщепляет пищу, которую человек съедает, на простые химические строительные блоки. Затем организм использует эти строительные блоки для создания других веществ, необходимых организму для роста и восстановления. Весь процесс называется обменом веществ (метаболизмом).

Метаболизм осуществляется с помощью химических веществ, называемых ферментами. Ферменты вырабатываются клетками организма. В организме вырабатываются тысячи различных ферментов. Каждый фермент отвечает только за одну специфическую химическую реакцию — расщепляет или создает определенное вещество.