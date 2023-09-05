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Умственная отсталость

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое умственная отсталость?

Умственная отсталость — это болезнь головного мозга, результатом которой является более низкий, чем в норме, уровень интеллекта. Она может возникать по мере развития головного мозга ребенка в утробе матери. Отсталость может быть легкой или более тяжелой, но людям с умственной отсталостью обычно требуется некоторая помощь в выполнении повседневной деятельности и уходе за собой.

  • Дети с умственной отсталостью могут иметь физические отличия, например, необычные черты лица.

  • У большинства детей симптомы появляются в дошкольном возрасте — они обычно с задержкой начинают говорить и использовать предложения.

  • Лечение включает различные виды терапии и специальное образование.

Чтобы снизить вероятность умственной отсталости у ребенка нужно:

  • принимать фолат (фолиевую кислоту) перед зачатием и на ранних сроках беременности;

  • не употреблять алкоголь во время беременности;

  • получать хорошее медицинское обслуживание во время беременности;

  • сделать все необходимые прививки, особенно против краснухи.

Что является причиной умственной отсталости?

Умственная отсталость имеет множество причин. В большинстве случаев происходит что-то, что влияет на развитие головного мозга ребенка до рождения. В их число могут входить:

  • хромосомные проблемы, такие как синдром Дауна;

  • наследственные заболевания, такие как болезнь Тея-Сакса;

  • некоторые виды инфекции во время беременности;

  • очень плохое питание во время беременности;

  • употребление алкоголя, некоторых запрещенных наркотиков или определенных лекарственных препаратов во время беременности.

Иногда умственная отсталость возникает из-за проблем во время родов, например:

  • Кислородное голодание во время родов

  • Глубокая недоношенность

Иногда умственная отсталость развивается после рождения. В число причин входят:

  • Травма головы

  • инфекция головного мозга;

  • Эмоциональное насилие и игнорирование эмоциональных потребностей

  • Отравление свинцом

  • Опухоль головного мозга

Какими симптомами проявляется умственная отсталость?

У некоторых детей при рождении или вскоре после рождения наблюдаются отличия, такие как:

  • необычные черты лица или необычайно большая или маленькая голова;

  • кисти или ступни необычной формы.

Иногда у детей могут наблюдаться признаки заболевания, например:

  • судорожные припадки слабость, утомляемость или рвота;

  • моча, которая имеет необычный или дурной запах;

  • неспособность есть и нормально расти;

  • задержка в обучении навыкам переворачиваться, садиться и стоять.

Родители могут не замечать симптомы до тех пор, пока ребенок не пойдет в школу, и они не увидят своего ребенка в сравнении с другими детьми того же возраста. Позже у ребенка могут появиться:

  • нарушения речи, такие как более позднее начало использования слов или речь с использованием полных предложений;

  • трудности с приобретением друзей и другими социальными навыками;

  • проблемы с одеванием и выполнением других задач по самообслуживанию;

  • иногда поведенческие проблемы, такие как детские истерики или агрессия, особенно когда ребенок расстроен;

  • у детей более старшего возраста — доверчивость, которой пользуются другие дети;

  • иногда психическое расстройство, такое как тревожность или депрессия, особенно если к ребенку цепляются или он знает, что отличается от других.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка умственная отсталость?

Во время регулярных осмотров ребенка врачи будут задавать вопросы с целью проверки, что ребенок развивается согласно ожиданиям. Если врачи подозревают умственную отсталость, они направят ребенка на:

  • тесты на определение коэффициента интеллекта;

  • тесты для оценки речи, социальных и двигательных навыков.

Если у ребенка умственная отсталость, врачи постараются выяснить ее причину. Врачи могут выполнить:

  • Генетический анализ

  • Анализы мочи и крови

  • Рентгенологическое исследование костей

  • Визуализирующие исследования головного мозга, такие как МРТ (магнитно-резонансная томография) и ЭЭГ (электроэнцефалограмма)

Как врачи лечат умственную отсталость?

Лечение основано на потребностях и сильных сторонах ребенка. Дети могут работать с командой медицинских и школьных специалистов, включающей:

  • лечащего врача (педиатра);

  • социальных работников и психологов для проведения консультирования;

  • логопедов, трудотерапевтов и физиотерапевтов, которые помогают ребенку научиться выполнению повседневной деятельности;

  • врачей, специализирующихся на заболеваниях головного мозга и нервов;

  • диетологов, которые помогают составить здоровый рацион;

  • учителей специального образования.

В Соединенных Штатах Америки Федеральный закон об образовании инвалидов (IDEA) требует, чтобы государственные школы проводили тестирование детей для выявления умственной отсталости. Он также требует, чтобы школы предоставляли детям с умственной отсталостью возможность соответствующего бесплатного обучения.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.