Что такое умственная отсталость?

Что такое умственная отсталость?

Умственная отсталость — это болезнь головного мозга, результатом которой является более низкий, чем в норме, уровень интеллекта. Она может возникать по мере развития головного мозга ребенка в утробе матери. Отсталость может быть легкой или более тяжелой, но людям с умственной отсталостью обычно требуется некоторая помощь в выполнении повседневной деятельности и уходе за собой.

Дети с умственной отсталостью могут иметь физические отличия, например, необычные черты лица.

У большинства детей симптомы появляются в дошкольном возрасте — они обычно с задержкой начинают говорить и использовать предложения.

Лечение включает различные виды терапии и специальное образование.

Чтобы снизить вероятность умственной отсталости у ребенка нужно: