Что такое умственная отсталость?
Умственная отсталость — это болезнь головного мозга, результатом которой является более низкий, чем в норме, уровень интеллекта. Она может возникать по мере развития головного мозга ребенка в утробе матери. Отсталость может быть легкой или более тяжелой, но людям с умственной отсталостью обычно требуется некоторая помощь в выполнении повседневной деятельности и уходе за собой.
Дети с умственной отсталостью могут иметь физические отличия, например, необычные черты лица.
У большинства детей симптомы появляются в дошкольном возрасте — они обычно с задержкой начинают говорить и использовать предложения.
Лечение включает различные виды терапии и специальное образование.
Чтобы снизить вероятность умственной отсталости у ребенка нужно:
принимать фолат (фолиевую кислоту) перед зачатием и на ранних сроках беременности;
не употреблять алкоголь во время беременности;
получать хорошее медицинское обслуживание во время беременности;
сделать все необходимые прививки, особенно против краснухи.
Что является причиной умственной отсталости?
Умственная отсталость имеет множество причин. В большинстве случаев происходит что-то, что влияет на развитие головного мозга ребенка до рождения. В их число могут входить:
хромосомные проблемы, такие как синдром Дауна;
наследственные заболевания, такие как болезнь Тея-Сакса;
некоторые виды инфекции во время беременности;
очень плохое питание во время беременности;
употребление алкоголя, некоторых запрещенных наркотиков или определенных лекарственных препаратов во время беременности.
Иногда умственная отсталость возникает из-за проблем во время родов, например:
Кислородное голодание во время родов
Глубокая недоношенность
Иногда умственная отсталость развивается после рождения. В число причин входят:
Травма головы
инфекция головного мозга;
Эмоциональное насилие и игнорирование эмоциональных потребностей
Опухоль головного мозга
Какими симптомами проявляется умственная отсталость?
У некоторых детей при рождении или вскоре после рождения наблюдаются отличия, такие как:
необычные черты лица или необычайно большая или маленькая голова;
кисти или ступни необычной формы.
Иногда у детей могут наблюдаться признаки заболевания, например:
судорожные припадки слабость, утомляемость или рвота;
моча, которая имеет необычный или дурной запах;
неспособность есть и нормально расти;
задержка в обучении навыкам переворачиваться, садиться и стоять.
Родители могут не замечать симптомы до тех пор, пока ребенок не пойдет в школу, и они не увидят своего ребенка в сравнении с другими детьми того же возраста. Позже у ребенка могут появиться:
нарушения речи, такие как более позднее начало использования слов или речь с использованием полных предложений;
трудности с приобретением друзей и другими социальными навыками;
проблемы с одеванием и выполнением других задач по самообслуживанию;
иногда поведенческие проблемы, такие как детские истерики или агрессия, особенно когда ребенок расстроен;
у детей более старшего возраста — доверчивость, которой пользуются другие дети;
иногда психическое расстройство, такое как тревожность или депрессия, особенно если к ребенку цепляются или он знает, что отличается от других.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка умственная отсталость?
Во время регулярных осмотров ребенка врачи будут задавать вопросы с целью проверки, что ребенок развивается согласно ожиданиям. Если врачи подозревают умственную отсталость, они направят ребенка на:
тесты на определение коэффициента интеллекта;
тесты для оценки речи, социальных и двигательных навыков.
Если у ребенка умственная отсталость, врачи постараются выяснить ее причину. Врачи могут выполнить:
Как врачи лечат умственную отсталость?
Лечение основано на потребностях и сильных сторонах ребенка. Дети могут работать с командой медицинских и школьных специалистов, включающей:
лечащего врача (педиатра);
социальных работников и психологов для проведения консультирования;
логопедов, трудотерапевтов и физиотерапевтов, которые помогают ребенку научиться выполнению повседневной деятельности;
врачей, специализирующихся на заболеваниях головного мозга и нервов;
диетологов, которые помогают составить здоровый рацион;
учителей специального образования.
В Соединенных Штатах Америки Федеральный закон об образовании инвалидов (IDEA) требует, чтобы государственные школы проводили тестирование детей для выявления умственной отсталости. Он также требует, чтобы школы предоставляли детям с умственной отсталостью возможность соответствующего бесплатного обучения.