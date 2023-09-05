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Синдром дефицита внимания с гиперактивностью

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое синдром дефицита внимания с гиперактивностью?

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) — это заболевание головного мозга, при котором сложно сконцентрироваться, сосредоточить внимание и спокойно сидеть. Он часто вызывает проблемы в школе и дома.

Симптомы СДВГ могут быть как легкими, так и тяжелыми. В некоторых обстоятельствах (например, в школе) они могут усугубляться.

  • СДВГ начинается в детстве, часто к возрасту 4 лет.

  • СДВГ иногда проходит, когда дети становятся старше, но многие люди продолжают испытывать проблемы и в зрелом возрасте.

  • У детей с СДВГ имеются проблемы с концентрацией внимания, и они чрезмерно активны (гиперактивность).

  • У многих детей с СДВГ также присутствуют нарушения способности к обучению.

  • Детям с СДВГ часто помогают лекарственные препараты.

Что является причиной СДВГ?

Врачи точно не знают, что является причиной СДВГ у детей. Возможно, он вызван проблемами развития головного мозга ребенка до рождения. Реже к развитию СДВГ приводят проблемы после рождения ребенка.

СДВГ является расстройством со стороны головного мозга, а не только нарушением поведения.

Вероятность СВДГ у ребенка более высокая, если у него:

  • есть родственники с СДВГ (он передается по наследству);

  • масса тела при рождении составляла менее 3 фунтов (1,3 килограмма);

  • была травма головы или инфекция головного мозга;

  • до рождения отмечалось воздействие свинца, алкоголя, табака или кокаина.

Какими симптомами проявляется СДВГ?

СДВГ у детей

Признаки СДВГ у детей:

  • трудности с концентрацией внимания;

  • чрезвычайно высокая физическая активность;

  • сильная импульсивность (делает что-то, не думая).

По сравнению со взрослыми, все дети испытывают незначительные трудности с концентрацией внимания и сидением на месте. Тем не менее, у детей с СДВГ эта проблема гораздо более выражена, чем у других детей.

Признаки трудностей с концентрацией внимания:

  • ребенок не слушает, когда к нему обращаются;

  • ребенок не выполняет инструкции и не может закончить задания;

  • ребенок избегает заданий, которые требуют много размышлений;

  • у ребенка трудности с организацией заданий;

  • ребенок легко отвлекается;

  • ребенок теряет или забывает вещи.

Признаки гиперактивности:

  • ребенок нервно перебирает руками или ногами, или двигает ногами;

  • ребенок встает со стула в школе или дома;

  • ребенок больше, чем обычно, бегает или лазает;

  • ребенок не может играться тихо;

  • ребенок говорит больше, чем обычно.

Признаки импульсивности:

  • ребенок выкрикивает ответы еще до того, как был задан вопрос;

  • ребенок не может дождаться своей очереди;

  • ребенок говорит не в свою очередь или перебивает других.

У большинства детей с СДВГ гиперактивность уменьшается по мере взросления, и они лучше справляются с симптомами. Большинство из них вырастает в творческих и продуктивных взрослых. Тем не менее, нелеченый СДВГ может повышать шансы злоупотребления алкоголем, наркотиками или совершения суицида.

СДВГ у взрослых

Признаки СДВГ у взрослых:

  • трудности с концентрацией внимания;

  • проблемы с доведением начатого до конца;

  • Беспокойство

  • резкие перепады настроения;

  • нетерпеливость;

  • трудности в поддержании отношений.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка СДВГ?

Врачи подозревают наличие СДВГ на основании имеющихся у ребенка симптомов. Нет никаких исследований, чтобы точно говорить о наличии у ребенка СДВГ. Тем не менее, врачи могут проверить, не вызваны ли в действительности имеющиеся у ребенка симптомы другой проблемой, такой как:

Как врачи лечат СДВГ?

Кричать на ребенка или наказывать его не поможет. Врачи будут лечить ребенка следующими методами:

  • Консультирование о способах улучшения поведения (поведенческая терапия)

  • Лекарственные препараты

Врачи и консультанты могут дать рекомендации, которые помогут родителям и их ребенку справиться с СДВГ. Что часто помогает:

  • создание распорядка дня дома и в школе;

  • небольшие вознаграждения за хорошее поведение;

  • родители должны быть очень последовательными в вопросе ожидаемого поведения;

  • совместно с учителями следует обеспечивать, чтобы у ребенка были более короткие задания и занятия в школе.

Ребенку с СДВГ может потребоваться специальная помощь в школе. В Соединенных Штатах Америки Федеральный закон об образовании инвалидов (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) требует, чтобы государственные школы предоставляли детям с СДВГ возможность соответствующего бесплатного обучения.

Лекарственными препаратами для лечения СДВГ являются такие препараты, как Ritalin® и аналогичные препараты, которые фактически стимулируют головной мозг. Родители могут считать, что их ребенок уже и так слишком возбужден. Тем не менее, эти лекарственные препараты стимулируют те части головного мозга, которые помогают ребенку концентрировать внимание.

У стимулирующих лекарственных препаратов могут быть побочные эффекты, например:

  • бессонница;

  • потеря аппетита (дети могут съедать настолько мало, что они перестают правильно расти);

  • учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление.

Чтобы уменьшить выраженность побочных эффектов, врач может посоветовать прекратить принимать лекарственный препарат на выходные или во время школьных каникул.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.