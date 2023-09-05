Что такое синдром дефицита внимания с гиперактивностью?
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) — это заболевание головного мозга, при котором сложно сконцентрироваться, сосредоточить внимание и спокойно сидеть. Он часто вызывает проблемы в школе и дома.
Симптомы СДВГ могут быть как легкими, так и тяжелыми. В некоторых обстоятельствах (например, в школе) они могут усугубляться.
СДВГ начинается в детстве, часто к возрасту 4 лет.
СДВГ иногда проходит, когда дети становятся старше, но многие люди продолжают испытывать проблемы и в зрелом возрасте.
У детей с СДВГ имеются проблемы с концентрацией внимания, и они чрезмерно активны (гиперактивность).
У многих детей с СДВГ также присутствуют нарушения способности к обучению.
Детям с СДВГ часто помогают лекарственные препараты.
Что является причиной СДВГ?
Врачи точно не знают, что является причиной СДВГ у детей. Возможно, он вызван проблемами развития головного мозга ребенка до рождения. Реже к развитию СДВГ приводят проблемы после рождения ребенка.
СДВГ является расстройством со стороны головного мозга, а не только нарушением поведения.
Вероятность СВДГ у ребенка более высокая, если у него:
есть родственники с СДВГ (он передается по наследству);
масса тела при рождении составляла менее 3 фунтов (1,3 килограмма);
была травма головы или инфекция головного мозга;
до рождения отмечалось воздействие свинца, алкоголя, табака или кокаина.
Какими симптомами проявляется СДВГ?
СДВГ у детей
Признаки СДВГ у детей:
трудности с концентрацией внимания;
чрезвычайно высокая физическая активность;
сильная импульсивность (делает что-то, не думая).
По сравнению со взрослыми, все дети испытывают незначительные трудности с концентрацией внимания и сидением на месте. Тем не менее, у детей с СДВГ эта проблема гораздо более выражена, чем у других детей.
Признаки трудностей с концентрацией внимания:
ребенок не слушает, когда к нему обращаются;
ребенок не выполняет инструкции и не может закончить задания;
ребенок избегает заданий, которые требуют много размышлений;
у ребенка трудности с организацией заданий;
ребенок легко отвлекается;
ребенок теряет или забывает вещи.
Признаки гиперактивности:
ребенок нервно перебирает руками или ногами, или двигает ногами;
ребенок встает со стула в школе или дома;
ребенок больше, чем обычно, бегает или лазает;
ребенок не может играться тихо;
ребенок говорит больше, чем обычно.
Признаки импульсивности:
ребенок выкрикивает ответы еще до того, как был задан вопрос;
ребенок не может дождаться своей очереди;
ребенок говорит не в свою очередь или перебивает других.
У большинства детей с СДВГ гиперактивность уменьшается по мере взросления, и они лучше справляются с симптомами. Большинство из них вырастает в творческих и продуктивных взрослых. Тем не менее, нелеченый СДВГ может повышать шансы злоупотребления алкоголем, наркотиками или совершения суицида.
СДВГ у взрослых
Признаки СДВГ у взрослых:
трудности с концентрацией внимания;
проблемы с доведением начатого до конца;
Беспокойство
резкие перепады настроения;
нетерпеливость;
трудности в поддержании отношений.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка СДВГ?
Врачи подозревают наличие СДВГ на основании имеющихся у ребенка симптомов. Нет никаких исследований, чтобы точно говорить о наличии у ребенка СДВГ. Тем не менее, врачи могут проверить, не вызваны ли в действительности имеющиеся у ребенка симптомы другой проблемой, такой как:
Как врачи лечат СДВГ?
Кричать на ребенка или наказывать его не поможет. Врачи будут лечить ребенка следующими методами:
Консультирование о способах улучшения поведения (поведенческая терапия)
Лекарственные препараты
Врачи и консультанты могут дать рекомендации, которые помогут родителям и их ребенку справиться с СДВГ. Что часто помогает:
создание распорядка дня дома и в школе;
небольшие вознаграждения за хорошее поведение;
родители должны быть очень последовательными в вопросе ожидаемого поведения;
совместно с учителями следует обеспечивать, чтобы у ребенка были более короткие задания и занятия в школе.
Ребенку с СДВГ может потребоваться специальная помощь в школе. В Соединенных Штатах Америки Федеральный закон об образовании инвалидов (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) требует, чтобы государственные школы предоставляли детям с СДВГ возможность соответствующего бесплатного обучения.
Лекарственными препаратами для лечения СДВГ являются такие препараты, как Ritalin® и аналогичные препараты, которые фактически стимулируют головной мозг. Родители могут считать, что их ребенок уже и так слишком возбужден. Тем не менее, эти лекарственные препараты стимулируют те части головного мозга, которые помогают ребенку концентрировать внимание.
У стимулирующих лекарственных препаратов могут быть побочные эффекты, например:
бессонница;
потеря аппетита (дети могут съедать настолько мало, что они перестают правильно расти);
учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление.
Чтобы уменьшить выраженность побочных эффектов, врач может посоветовать прекратить принимать лекарственный препарат на выходные или во время школьных каникул.