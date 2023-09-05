Что такое синдром дефицита внимания с гиперактивностью?

Что такое синдром дефицита внимания с гиперактивностью?

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) — это заболевание головного мозга, при котором сложно сконцентрироваться, сосредоточить внимание и спокойно сидеть. Он часто вызывает проблемы в школе и дома.

Симптомы СДВГ могут быть как легкими, так и тяжелыми. В некоторых обстоятельствах (например, в школе) они могут усугубляться.