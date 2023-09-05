Что такое нарушения способности к обучению?

Что такое нарушения способности к обучению?

Нарушения способности к обучению — это все нарушения способности головного мозга получать, запоминать или использовать информацию. Эти проблемы приводят к трудностям с концентрацией и нормальной учебой в школе.

У детей с нарушениями способности к обучению часто нормальный или высокий интеллект, но у них имеются проблемы с конкретным умственным навыком, таким как чтение или математические расчеты

Нарушения способности к обучению отличаются от умственной отсталости (когда дети рождаются с более низким, чем в норме, интеллектом, что отрицательно влияет на все умственные навыки).

Чтобы выявить нарушение способности к обучению, врачи направят ребенка на серию тестов.

Некоторые школьные программы могут помочь ребенку с предметами, по которым он испытывает трудности.

У детей нарушения способности к обучению возникают не потому, что они ленивы или ведут себя неправильно. Какие-то структуры у них в головном мозге не развились должным образом. Врачи точно не знают, почему это происходит, но нарушения способности к обучению более вероятны, если:

мать во время беременности употребляла некоторые запрещенные наркотики;

во время беременности у матери или ребенка были медицинские осложнения;

у ребенка в младшем возрасте было серьезное заболевание (например, рак).

К распространенным нарушениям способности к обучению относятся:

нарушение способности к овладению навыком чтения (дислексия;

нарушение способности к овладению навыком письма;

нарушение способности к овладению математикой.

Детям, которые учатся на уровне ниже, чем соответствующий их возрасту и способностям, нужно пройти обследование для выявления нарушений способности к обучению.