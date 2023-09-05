Что такое нарушения способности к обучению?
Нарушения способности к обучению — это все нарушения способности головного мозга получать, запоминать или использовать информацию. Эти проблемы приводят к трудностям с концентрацией и нормальной учебой в школе.
У детей с нарушениями способности к обучению часто нормальный или высокий интеллект, но у них имеются проблемы с конкретным умственным навыком, таким как чтение или математические расчеты
Нарушения способности к обучению отличаются от умственной отсталости (когда дети рождаются с более низким, чем в норме, интеллектом, что отрицательно влияет на все умственные навыки).
Чтобы выявить нарушение способности к обучению, врачи направят ребенка на серию тестов.
Некоторые школьные программы могут помочь ребенку с предметами, по которым он испытывает трудности.
У детей нарушения способности к обучению возникают не потому, что они ленивы или ведут себя неправильно. Какие-то структуры у них в головном мозге не развились должным образом. Врачи точно не знают, почему это происходит, но нарушения способности к обучению более вероятны, если:
мать во время беременности употребляла некоторые запрещенные наркотики;
во время беременности у матери или ребенка были медицинские осложнения;
у ребенка в младшем возрасте было серьезное заболевание (например, рак).
К распространенным нарушениям способности к обучению относятся:
нарушение способности к овладению навыком чтения (дислексия;
нарушение способности к овладению навыком письма;
нарушение способности к овладению математикой.
Детям, которые учатся на уровне ниже, чем соответствующий их возрасту и способностям, нужно пройти обследование для выявления нарушений способности к обучению.
Какими симптомами проявляются нарушения способности к обучению?
Детям младшего возраста с нарушениями способности к обучению может понадобиться больше времени, чем обычно, чтобы научиться:
называть цвета, буквы или предметы;
считать;
читать и писать.
У детей также может отмечаться:
короткая продолжительность концентрации внимания;
трудности с концентрацией внимания;
нарушения речи;
трудности с пониманием указаний;
трудности с запоминанием только что произошедших событий;
трудности с использованием кистей и пальцев, например, при письме печатными буквами или копировании.
Некоторые дети с нарушениями способности к обучению ощущают подавленность в школе. Подавленность может становиться причиной поведенческих проблем, например, гиперактивности, стеснительности или агрессивности.
У детей с дислексией (один из типов нарушения способности к овладению навыком чтения) отмечаются такие симптомы:
ребенок начинает говорить, называть буквы и картинки с задержкой;
ребенку трудно произносить звуки в словах или ставить звуки в правильном порядке;
ребенку трудно увидеть отдельные слова в группе слов или части одного слова;
ребенок медленно читает вслух;
ребенок допускает больше орфографических ошибок и помарок, чем обычно, например, переставляет местами буквы в словах.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка нарушение способности к обучению?
Врачи проверят у ребенка слух и зрение, чтобы убедиться, что не они являются причиной проблем с обучением (нарушения слуха и зрения не являются нарушениями способности к обучению).
Чтобы убедиться в диагнозе, они направят ребенка к специалисту по обучению (часто в школе ребенка). Специалист проведет ряд тестов интеллекта и даст ребенку задания по чтению, письму и математике.
Как лечат нарушения способности к обучению?
Нарушения способности к обучению лечат с помощью обучающих программ, которые помогают ребенку с нарушениями способности к обучению. Например, дислексию лечат с помощью программ, которые обучают детей идентификации слов, обращая внимание на звуки. В этих программах также используются аудиокниги, программы для чтения с экрана и другие инструменты.
У некоторых детей с нарушениями способности к обучению также присутствует СДВГ (расстройство дефицита внимания с гиперактивностью). Лекарственные препараты, назначаемые врачами для лечения СДВГ, помогают детям с концентрацией внимания, что может помочь им лучше учиться.
В Соединенных Штатах Америки Федеральный закон об образовании инвалидов (IDEA) требует, чтобы государственные школы проводили тестирование детей для выявления нарушений способности к обучению. Он также требует, чтобы школы предоставляли детям с нарушениями способности к обучению возможность соответствующего бесплатного образования.