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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нарушения способности к обучению

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое нарушения способности к обучению?

Нарушения способности к обучению — это все нарушения способности головного мозга получать, запоминать или использовать информацию. Эти проблемы приводят к трудностям с концентрацией и нормальной учебой в школе.

  • У детей с нарушениями способности к обучению часто нормальный или высокий интеллект, но у них имеются проблемы с конкретным умственным навыком, таким как чтение или математические расчеты

  • Нарушения способности к обучению отличаются от умственной отсталости (когда дети рождаются с более низким, чем в норме, интеллектом, что отрицательно влияет на все умственные навыки).

  • Чтобы выявить нарушение способности к обучению, врачи направят ребенка на серию тестов.

  • Некоторые школьные программы могут помочь ребенку с предметами, по которым он испытывает трудности.

У детей нарушения способности к обучению возникают не потому, что они ленивы или ведут себя неправильно. Какие-то структуры у них в головном мозге не развились должным образом. Врачи точно не знают, почему это происходит, но нарушения способности к обучению более вероятны, если:

  • мать во время беременности употребляла некоторые запрещенные наркотики;

  • во время беременности у матери или ребенка были медицинские осложнения;

  • у ребенка в младшем возрасте было серьезное заболевание (например, рак).

К распространенным нарушениям способности к обучению относятся:

  • нарушение способности к овладению навыком чтения (дислексия;

  • нарушение способности к овладению навыком письма;

  • нарушение способности к овладению математикой.

Детям, которые учатся на уровне ниже, чем соответствующий их возрасту и способностям, нужно пройти обследование для выявления нарушений способности к обучению.

Какими симптомами проявляются нарушения способности к обучению?

Детям младшего возраста с нарушениями способности к обучению может понадобиться больше времени, чем обычно, чтобы научиться:

  • называть цвета, буквы или предметы;

  • считать;

  • читать и писать.

У детей также может отмечаться:

  • короткая продолжительность концентрации внимания;

  • трудности с концентрацией внимания;

  • нарушения речи;

  • трудности с пониманием указаний;

  • трудности с запоминанием только что произошедших событий;

  • трудности с использованием кистей и пальцев, например, при письме печатными буквами или копировании.

Некоторые дети с нарушениями способности к обучению ощущают подавленность в школе. Подавленность может становиться причиной поведенческих проблем, например, гиперактивности, стеснительности или агрессивности.

У детей с дислексией (один из типов нарушения способности к овладению навыком чтения) отмечаются такие симптомы:

  • ребенок начинает говорить, называть буквы и картинки с задержкой;

  • ребенку трудно произносить звуки в словах или ставить звуки в правильном порядке;

  • ребенку трудно увидеть отдельные слова в группе слов или части одного слова;

  • ребенок медленно читает вслух;

  • ребенок допускает больше орфографических ошибок и помарок, чем обычно, например, переставляет местами буквы в словах.

Как врачи могут определить, есть ли у ребенка нарушение способности к обучению?

Врачи проверят у ребенка слух и зрение, чтобы убедиться, что не они являются причиной проблем с обучением (нарушения слуха и зрения не являются нарушениями способности к обучению).

Чтобы убедиться в диагнозе, они направят ребенка к специалисту по обучению (часто в школе ребенка). Специалист проведет ряд тестов интеллекта и даст ребенку задания по чтению, письму и математике.

Как лечат нарушения способности к обучению?

Нарушения способности к обучению лечат с помощью обучающих программ, которые помогают ребенку с нарушениями способности к обучению. Например, дислексию лечат с помощью программ, которые обучают детей идентификации слов, обращая внимание на звуки. В этих программах также используются аудиокниги, программы для чтения с экрана и другие инструменты.

У некоторых детей с нарушениями способности к обучению также присутствует СДВГ (расстройство дефицита внимания с гиперактивностью). Лекарственные препараты, назначаемые врачами для лечения СДВГ, помогают детям с концентрацией внимания, что может помочь им лучше учиться.

В Соединенных Штатах Америки Федеральный закон об образовании инвалидов (IDEA) требует, чтобы государственные школы проводили тестирование детей для выявления нарушений способности к обучению. Он также требует, чтобы школы предоставляли детям с нарушениями способности к обучению возможность соответствующего бесплатного образования.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.