Дислексия — это один из видов нарушения способности к обучению, которое вызывает проблемы с чтением.

Люди с дислексией испытывают трудности при связывании букв и слов со звуками, которые они означают.

Дети с дислексией могут начать говорить позже, чем другие дети.

У них могут возникать проблемы с речью, смешиванием звуков или распознаванием звуков в словах.

Они могут совершать ошибки или тратить больше времени при разборе слова по буквам, письме или чтении вслух.

Чтобы определить, есть ли у ребенка дислексия, школьные специалисты дадут ребенку тесты, такие как академические тесты и тесты для определения коэффициента интеллекта (IQ).

Дислексия неизлечима, но учителя помогут ребенку научиться распознавать слова в письменной форме.

Дислексия отличается от низкого интеллекта (умственная отсталость). У детей с умственной отсталостью возникают проблемы со множеством разных вещей, которые требуют мышления. Дети с дислексией обычно испытывают трудности только при чтении слов и букв.