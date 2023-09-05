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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дислексия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Что такое дислексия?

Дислексия — это один из видов нарушения способности к обучению, которое вызывает проблемы с чтением.

Люди с дислексией испытывают трудности при связывании букв и слов со звуками, которые они означают.

  • Дети с дислексией могут начать говорить позже, чем другие дети.

  • У них могут возникать проблемы с речью, смешиванием звуков или распознаванием звуков в словах.

  • Они могут совершать ошибки или тратить больше времени при разборе слова по буквам, письме или чтении вслух.

  • Чтобы определить, есть ли у ребенка дислексия, школьные специалисты дадут ребенку тесты, такие как академические тесты и тесты для определения коэффициента интеллекта (IQ).

  • Дислексия неизлечима, но учителя помогут ребенку научиться распознавать слова в письменной форме.

Дислексия отличается от низкого интеллекта (умственная отсталость). У детей с умственной отсталостью возникают проблемы со множеством разных вещей, которые требуют мышления. Дети с дислексией обычно испытывают трудности только при чтении слов и букв.

Что является причиной дислексии?

Врачи не знают, что является причиной дислексии, но им известно, что она часто передается по наследству.

Какими симптомами проявляется дислексия?

Дети дошкольного возраста с дислексией могут:

  • начать говорить позже, чем другие дети;

  • испытывать трудности с произношением, выбором и заменой слов;

  • испытывать трудности с запоминанием названий букв, цифр, цветов и картинок.

Дети школьного возраста с дислексией могут испытывать трудности:

  • со смешиванием звуков;

  • с рифмовкой слов;

  • с распознаванием количества звуков в словах и их расположением в правильном порядке;

  • с разделением слов в звуки.

Многие дети с дислексией путают буквы письма, которые выглядят похоже, например, b и d, или w и m, или n и h. Они также могут менять местами буквы в слове, которое они пишут, например, пишут on вместо no. Это не всегда является признаком дислексии, так как многие маленькие дети без дислексии также делают эти ошибки в начальной школе.

Как узнать, есть ли у ребенка дислексия?

Если ребенку не становится легче учить слова к середине или концу 1-го класса, школьные специалисты должны провести для ребенка тесты. Они будут искать другие проблемы, которые могут препятствовать ребенку в обучении чтению, например, плохое зрение, слух или эмоциональные проблемы. Обычно они делают следующее:

  • тесты для оценки речи, языка и слуха;

  • тесты на определение коэффициента интеллекта;

  • тесты для проверки академических навыков.

Как лечат дислексию?

Дислексию лечат специальными методами обучения. Эти методы помогают ребенку научиться распознавать слова.

Преподаватели используют инструкцию, затрагивающую несколько органов чувств (обучение, которое включает в себя зрение, слух, движение и прикосновение), чтобы помочь детям:

  • связать буквы алфавита со звуками, которые они означают (фонетика);

  • произносить слова;

  • понять, что они читают;

  • обрабатывать звуки, например, смешивать звуки для формирования слов, разделять слова на части и определять положение звуков в слове.

Детям более старшего возраста с дислексией могут помочь такие технологии, как:

  • прослушивание аудиокниг;

  • использование компьютерных программ для чтения экрана, которые читают вслух текст на экране;

  • создание заметок с помощью цифровых записывающих устройств.

В Соединенных Штатах Америки Федеральный закон об образовании инвалидов (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) требует, чтобы государственные школы предоставляли детям с дислексией возможность соответствующего бесплатного обучения. Обучение должно проходить с минимальными ограничениями и в условиях, предполагающих максимальное вовлечение ребенка в процесс, то есть, в условиях, позволяющих ребенку использовать все возможности для взаимодействия с товарищами, не имеющими инвалидности, и получать равный доступ к общественным ресурсам.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.