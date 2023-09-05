Что такое дислексия?
Дислексия — это один из видов нарушения способности к обучению, которое вызывает проблемы с чтением.
Люди с дислексией испытывают трудности при связывании букв и слов со звуками, которые они означают.
Дети с дислексией могут начать говорить позже, чем другие дети.
У них могут возникать проблемы с речью, смешиванием звуков или распознаванием звуков в словах.
Они могут совершать ошибки или тратить больше времени при разборе слова по буквам, письме или чтении вслух.
Чтобы определить, есть ли у ребенка дислексия, школьные специалисты дадут ребенку тесты, такие как академические тесты и тесты для определения коэффициента интеллекта (IQ).
Дислексия неизлечима, но учителя помогут ребенку научиться распознавать слова в письменной форме.
Дислексия отличается от низкого интеллекта (умственная отсталость). У детей с умственной отсталостью возникают проблемы со множеством разных вещей, которые требуют мышления. Дети с дислексией обычно испытывают трудности только при чтении слов и букв.
Что является причиной дислексии?
Врачи не знают, что является причиной дислексии, но им известно, что она часто передается по наследству.
Какими симптомами проявляется дислексия?
Дети дошкольного возраста с дислексией могут:
начать говорить позже, чем другие дети;
испытывать трудности с произношением, выбором и заменой слов;
испытывать трудности с запоминанием названий букв, цифр, цветов и картинок.
Дети школьного возраста с дислексией могут испытывать трудности:
со смешиванием звуков;
с рифмовкой слов;
с распознаванием количества звуков в словах и их расположением в правильном порядке;
с разделением слов в звуки.
Многие дети с дислексией путают буквы письма, которые выглядят похоже, например, b и d, или w и m, или n и h. Они также могут менять местами буквы в слове, которое они пишут, например, пишут on вместо no. Это не всегда является признаком дислексии, так как многие маленькие дети без дислексии также делают эти ошибки в начальной школе.
Как узнать, есть ли у ребенка дислексия?
Если ребенку не становится легче учить слова к середине или концу 1-го класса, школьные специалисты должны провести для ребенка тесты. Они будут искать другие проблемы, которые могут препятствовать ребенку в обучении чтению, например, плохое зрение, слух или эмоциональные проблемы. Обычно они делают следующее:
тесты для оценки речи, языка и слуха;
тесты на определение коэффициента интеллекта;
тесты для проверки академических навыков.
Как лечат дислексию?
Дислексию лечат специальными методами обучения. Эти методы помогают ребенку научиться распознавать слова.
Преподаватели используют инструкцию, затрагивающую несколько органов чувств (обучение, которое включает в себя зрение, слух, движение и прикосновение), чтобы помочь детям:
связать буквы алфавита со звуками, которые они означают (фонетика);
произносить слова;
понять, что они читают;
обрабатывать звуки, например, смешивать звуки для формирования слов, разделять слова на части и определять положение звуков в слове.
Детям более старшего возраста с дислексией могут помочь такие технологии, как:
прослушивание аудиокниг;
использование компьютерных программ для чтения экрана, которые читают вслух текст на экране;
создание заметок с помощью цифровых записывающих устройств.
В Соединенных Штатах Америки Федеральный закон об образовании инвалидов (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) требует, чтобы государственные школы предоставляли детям с дислексией возможность соответствующего бесплатного обучения. Обучение должно проходить с минимальными ограничениями и в условиях, предполагающих максимальное вовлечение ребенка в процесс, то есть, в условиях, позволяющих ребенку использовать все возможности для взаимодействия с товарищами, не имеющими инвалидности, и получать равный доступ к общественным ресурсам.