У детей с аутизмом имеется много разных симптомов. Степень тяжести симптомов также отличается. Тем не менее, среди различных симптомов всегда встречаются два аспекта:

Трудности с общением и взаимодействием с людьми

Необычное, повторяющееся поведение, интересы или действия

Эти симптомы начинаются в юном возрасте, часто в раннем детстве. Тем не менее, родители и их врач могут распознать симптомы только анализируя прошлое.

У младенцев трудности с общением включают:

нежелание обниматься;

отсутствие зрительного контакта.

У детей младшего возраста трудности с общением и взаимодействием включают следующее:

ребенок начинает говорить с задержкой или вообще не может научиться говорить;

избегание зрительного контакта при разговоре с кем-то;

повторение слов, произнесенных другими людьми;

ребенок говорит с необычным ритмом и тембром голоса;

невозможность определить по выражению лица или языку жестов ребенка, счастлив ли он, злится или ему грустно;

ребенок не делится своими мыслями и ощущениями с другими;

отсутствие заинтересованности в друзьях;

ребенок предпочитает играть сам.

К симптомам поведения и деятельности относятся:

сильное расстройство при любых изменениях, таких как новая пища, игрушки и одежда;

ребенка чрезвычайно беспокоят некоторые вкусовые ощущения, запахи или текстуры;

ребенок раскачивается, хлопает или машет руками либо вращает предметы;

ребенок бьется головой или кусает себя;

ребенок повторяет некоторые действия, например, снова и снова смотрит один и тот же мультфильм, или каждый раз ест одну и ту же пищу;

у ребенка необычные интересы, например, он очень увлекается пылесосами или потолочными вентиляторами.

Многие люди с аутизмом страдают умственной отсталостью и нарушениями способности к обучению. Обычно показатели в вербальных тестах ниже, чем в других областях.