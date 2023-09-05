Что такое аутизм?
Аутизм — это заболевание головного мозга, которое влияет на то, как люди взаимодействуют и общаются с другими людьми.
У людей с аутизмом отмечаются трудности с речью и взаимоотношениями с другими людьми. Также у них отмечается необычное поведение. Слово «аутизм» относится к целому диапазону (спектру) родственных проблем. Поэтому врачи называют их расстройствами аутистического спектра.
У детей с аутизмом обычно присутствует необычное, повторяющееся поведение, ограниченные интересы, и они придерживаются строго фиксированного режима.
Аутизм начинается в детстве и обычно становится заметен к возрасту 2 лет.
У детей с легкими симптомами расстройство может оставаться не диагностированным до школьного возраста.
Аутизм отличается от низкого интеллекта (умственная отсталость).
Причинами аутизма не являются вакцины (прививки) или плохое воспитание.
Какими симптомами проявляется аутизм?
У детей с аутизмом имеется много разных симптомов. Степень тяжести симптомов также отличается. Тем не менее, среди различных симптомов всегда встречаются два аспекта:
Трудности с общением и взаимодействием с людьми
Необычное, повторяющееся поведение, интересы или действия
Эти симптомы начинаются в юном возрасте, часто в раннем детстве. Тем не менее, родители и их врач могут распознать симптомы только анализируя прошлое.
У младенцев трудности с общением включают:
нежелание обниматься;
отсутствие зрительного контакта.
У детей младшего возраста трудности с общением и взаимодействием включают следующее:
ребенок начинает говорить с задержкой или вообще не может научиться говорить;
избегание зрительного контакта при разговоре с кем-то;
повторение слов, произнесенных другими людьми;
ребенок говорит с необычным ритмом и тембром голоса;
невозможность определить по выражению лица или языку жестов ребенка, счастлив ли он, злится или ему грустно;
ребенок не делится своими мыслями и ощущениями с другими;
отсутствие заинтересованности в друзьях;
ребенок предпочитает играть сам.
К симптомам поведения и деятельности относятся:
сильное расстройство при любых изменениях, таких как новая пища, игрушки и одежда;
ребенка чрезвычайно беспокоят некоторые вкусовые ощущения, запахи или текстуры;
ребенок раскачивается, хлопает или машет руками либо вращает предметы;
ребенок бьется головой или кусает себя;
ребенок повторяет некоторые действия, например, снова и снова смотрит один и тот же мультфильм, или каждый раз ест одну и ту же пищу;
у ребенка необычные интересы, например, он очень увлекается пылесосами или потолочными вентиляторами.
Многие люди с аутизмом страдают умственной отсталостью и нарушениями способности к обучению. Обычно показатели в вербальных тестах ниже, чем в других областях.
Как врачи могут определить, есть ли у ребенка аутизм?
Врачи понаблюдают за ребенком в игровой комнате и расспросят родителей и учителей ребенка. Они обычно направляют ребенка к психологу для проведения других тестов.
Врачи также проведут анализы крови или генетические анализы, чтобы выявить другую проблему, вызывающую симптомы у ребенка, например, генетическое (наследственное) заболевание.
Как лечат аутизм?
Симптомы обычно присутствуют на протяжении всей жизни. Люди с аутизмом и более низкими показателями интеллекта обычно требуют большей поддержки во взрослой жизни.
Аутизм лечится:
поведенческой терапией для развития социальных навыков;
специальным образованием в школе;
иногда лекарственными препаратами, такими как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или другими лекарственными препаратами, которые могут помочь детям прекратить причинять себе вред.
Некоторые семьи используют специальные диеты или альтернативные методы лечения. Убедительные доказательства того, что эти методы помогают детям с аутизмом, отсутствуют. Все методы лечения, которые рассматриваются, необходимо обсуждать с врачом.