Что такое мышечная дистрофия?
Мышечные дистрофии — это группа заболеваний, передающихся от родителя (наследственных), при которых мышцы истощаются.
Люди с мышечной дистрофией наследуют патологические гены, контролирующие развитие и функционирование мышц
Различные типы мышечной дистрофии влияют на различные мышцы
Пораженные мышцы ослаблены
Иногда ослаблена сердечная мышца или мышцы, контролирующие дыхание, что может быть опасным
Мышечная дистрофия неизлечима, но физиотерапия может помочь облегчить симптомы
Типы мышечной дистрофии:
Плече-лопаточно-лицевая мышечная дистрофия является наиболее распространенной формой мышечной дистрофии. Ее симптомы начинаются в возрасте от 7 до 20 лет и включают слабость мышц лица и плеч.
Мышечная дистрофия Дюшенна и мышечная дистрофия Беккера: следующие по распространенности и наиболее тяжелые типы. Мышечная слабость развивается в детстве или подростковом возрасте, почти всегда у мальчиков.
Дистрофия Эмери-Дрейфуса: при этом типе поражаются верхние части рук, голени и часто сердце (проблемы с сердцем могут привести к внезапной смерти).
Конечностно-поясная дистрофия: при этом типе поражаются мышцы плеч и бедер
Существуют и другие заболевания мышц, которые могут вызывать слабость, в том числе:
Врожденные миопатии: группа мышечных проблем, с которыми человек рождается или которые появляются в младенческом возрасте.
Семейный периодический паралич: редкое наследственное заболевание, которое вызывает внезапные приступы слабости и паралич (неспособность двигать частью тела или всем телом).
Болезни накопления гликогена: группа редких наследственных заболеваний, которые приводят к накоплению в мышцах гликогена (крахмала, который создается в организме из сахара)
Что является причиной мышечных дистрофий?
Причиной мышечных дистрофий являются патологические гены, которые передаются от родителя. Эти патологические гены влияют на работу мышц.
Каковы симптомы мышечных дистрофий?
Некоторые типы мышечной дистрофии вызывают симптомы, начинающиеся в детстве. Другие типы вызывают симптомы, которые начинаются позднее, в подростковом или взрослом возрасте.
Возможны следующие симптомы:
мышечная слабость;
Паралич (неспособность двигать частью тела или всем телом)
Трудности с поднятием рук
У детей задержка в обучении ходьбе или трудности при беге, прыжках или подъеме по лестнице
Как врачи могут определить, есть ли у человека мышечные дистрофии?
Врачи подозревают наличие мышечных дистрофий на основании имеющихся у человека симптомов и семейного анамнеза. Для установления точного диагноза они проводят:
Анализы крови
биопсию мышц (врачи берут небольшой кусочек мышцы, чтобы изучить его под микроскопом).
Как врачи лечат мышечные дистрофии?
Излечение невозможно. Врачи лечат мышечные дистрофии с помощью следующих методов:
Физиотерапия
Ортезы для лодыжек или ног
Лекарственные препараты
Иногда людям с мышечными дистрофиями необходим водитель ритма для контроля нарушений сердечного ритма.