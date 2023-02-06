Мышечные дистрофии — это группа заболеваний, передающихся от родителя (наследственных), при которых мышцы истощаются.

Иногда ослаблена сердечная мышца или мышцы, контролирующие дыхание, что может быть опасным

Люди с мышечной дистрофией наследуют патологические гены, контролирующие развитие и функционирование мышц

Типы мышечной дистрофии:

Плече-лопаточно-лицевая мышечная дистрофия является наиболее распространенной формой мышечной дистрофии. Ее симптомы начинаются в возрасте от 7 до 20 лет и включают слабость мышц лица и плеч.

Мышечная дистрофия Дюшенна и мышечная дистрофия Беккера: следующие по распространенности и наиболее тяжелые типы. Мышечная слабость развивается в детстве или подростковом возрасте, почти всегда у мальчиков.

Дистрофия Эмери-Дрейфуса: при этом типе поражаются верхние части рук, голени и часто сердце (проблемы с сердцем могут привести к внезапной смерти).