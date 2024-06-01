Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности
Что такое ювенильные ангиофибромы?
Ювенильные ангиофибромы — это редкие скопления кровеносных сосудов, которые растут в области соединения горла и носовых ходов ребенка (около аденоидов).
Ювенильные ангиофибромы чаще всего встречаются у мальчиков-подростков.
Они растут медленно и могут распространяться на зону вокруг головного мозга и орбиты глаз.
Какими симптомами проявляются ювенильные ангиофибромы?
Заложенный нос.
Головная боль
Носовые кровотечения, которые могут быть сильными.
Отек лица.
Выпячивание глазного яблока.
Изменение формы носа.
Как врачи могут узнать, есть ли у моего ребенка ювенильные ангиофибромы?
Врачи обычно назначают КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию).
Как врачи лечат ювенильные ангиофибромы?
Обычно врачи проводят хирургическое вмешательство для удаления скопления ткани
Иногда врачи также могут использовать лучевую терапию, особенно если скопление ткани трудно удалить или оно появляется вновь