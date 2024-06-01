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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ювенильные ангиофибромы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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Что такое ювенильные ангиофибромы?

Ювенильные ангиофибромы — это редкие скопления кровеносных сосудов, которые растут в области соединения горла и носовых ходов ребенка (около аденоидов).

  • Ювенильные ангиофибромы чаще всего встречаются у мальчиков-подростков.

  • Они растут медленно и могут распространяться на зону вокруг головного мозга и орбиты глаз.

Какими симптомами проявляются ювенильные ангиофибромы?

  • Заложенный нос.

  • Головная боль

  • Носовые кровотечения, которые могут быть сильными.

  • Отек лица.

  • Выпячивание глазного яблока.

  • Изменение формы носа.

Как врачи могут узнать, есть ли у моего ребенка ювенильные ангиофибромы?

Врачи обычно назначают КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию).

Как врачи лечат ювенильные ангиофибромы?

  • Обычно врачи проводят хирургическое вмешательство для удаления скопления ткани

  • Иногда врачи также могут использовать лучевую терапию, особенно если скопление ткани трудно удалить или оно появляется вновь

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.