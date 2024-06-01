Средний отит Изображение

Среднее ухо — это пространство сразу за барабанной перепонкой. Микробы могут попасть в среднее ухо и вызвать инфекцию. Инфекция среднего уха также часто называется «средним отитом». Хроническая инфекция — это инфекция, которая продолжается длительное время (даже в случае лечения) или все время возвращается.