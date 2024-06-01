Что такое хроническая инфекция среднего уха?
Среднее ухо — это пространство сразу за барабанной перепонкой. Микробы могут попасть в среднее ухо и вызвать инфекцию. Инфекция среднего уха также часто называется «средним отитом». Хроническая инфекция — это инфекция, которая продолжается длительное время (даже в случае лечения) или все время возвращается.
Хронические инфекции уха могут безвозвратно повредить части уха, которые помогают ребенку слышать.
Они обычно не вызывают боли.
Что вызывает хронические инфекции уха?
Хроническая инфекция уха более вероятна, если у ребенка:
отмечаются частые острые инфекции уха;
есть отверстие в барабанной перепонке (например, в результате травмы или операции на ухе), особенно если в ухо попадает вода;
закупорка евстахиевой трубы (трубы, которая соединяет внутреннюю часть уха с задней частью глотки);
некоторые врожденные пороки, например, расщелина нёба, которые затрагивают рот и лицо;
Течение хронических инфекций уха может ухудшаться (обострение) после того, как ребенок перенес простуду или другую инфекцию носа или горла.
Какими симптомами проявляется хроническая инфекция уха?
нарушения слуха;
Выделение из уха гноя или жидкости — у этого гноя может быть очень плохой запах.
Кроме случаев, когда инфекция распространилась на кость позади уха, хронические инфекции уха не должны вызывать боль. Сообщите своему врачу, если у ребенка хроническая инфекция уха и у него начались боли.
Как врачи могут узнать, есть ли у моего ребенка хроническая инфекция уха?
Врачи осмотрят ухо ребенка, чтобы увидеть, выделяется ли гной из отверстия в барабанной перепонке.
Они также будут искать аномалии на барабанной перепонке.
Если врачи считают, что инфекция могла распространиться, они проведут КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию).
Как лечат хроническую инфекцию уха?
Врачи:
очистят ухо ребенка;
попросят Вас закапывать в ухо ребенку ушные капли с антибиотиком или кортикостероидом;
попросят Вас беречь ребенка от попадания в ухо воды.
Если инфекция очень тяжелая, врачи также назначат ребенку антибиотики внутрь.
Если барабанная перепонка ребенка повреждена или на ней есть разрастания, которые в норме отсутствуют, врачи часто проводят хирургическое вмешательство.